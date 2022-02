אחרי שבשבוע שעבר השחקנית והדוגמנית גאלה קוגן הודיעה שאובחנה עם גידול במוח ("גילו לי גידול ענק במוח") היום (ה') היא כבר נמצאת בהתאוששות אחרי שהניתוח הסתיים והיא התעוררה.

כמו שחשפה את הגילוי המרעיש, קוגן העלתה שלושה סטוריז לחשבון האינסטגרם שלה וחשפה שעברה את הניתוח. למרות שנראתה נפוחה וחבולה, קגן שמה לעצמה קצת מוזיקה בחדר ההתאוששות והתלוצצה עם עוקביה ורופאיה כשאמרה: "I'm sexy and I know it". צילום: מתוך אינסטגרם, Instagram

קוגן בת ה-37 סיפרה אז בעיניים דומעות: "אני בעיקר רוצה שלילדים שלי תהיה תמיכה הורית טובה, שבעלי המלך יזכה לאישה טובה, אני רוצה להיות מאחורי החרא הזה. זה מפחיד. בשורות טובות בעזרת השם". החברים מתעשייה לא הפסיקו לברך: "שולחת מלא אנרגיות טהורות וטובות אלייך", כתבה גל גדות וגם החברות דר זוזובסקי ושלומית מלכה הפרישו עבורה חלה.