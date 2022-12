אחרי שדונלד טראמפ נפגש עם קניה ווסט ומכחיש השואה ניק פואנטס, ולאחר דבריו האנטישמיים והמקוממים של ווסט בפודקאסט של איש הימין הקיצוני אלכס ג'ונס, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן צייץ בטוויטר שלו וכתב: "אני רק רוצה להבהיר כמה דברים: השואה קרתה. היטלר היה דמות שטנית. ובמקום לתת לזה במה, המנהיגים הפוליטיים שלנו צריכים לקרוא לדחיית אנטישמיות בכל מקום שהיא מתחבאת. שתיקה היא שיתוף פעולה", כתב ביידן כשהתייחס לנשיא ארה"ב לשעבר טראמפ.

רק נזכיר שטראמפ הודה כי הוא לא ידע שווסט יגיע לפגישה ביניהם יחד עם מכחיש השואה. "הוא הופיע עם עוד שלושה אנשים. שניים מהם אני לא הכרתי, והאדם הנוסף הוא פעיל פוליטי שלא ראיתי שנים", טען טראמפ בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth שבבעלותו, אחרי אותה הפגישה.

I just want to make a few things clear:



The Holocaust happened.



Hitler was a demonic figure.



And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.



Silence is complicity. — President Biden (@POTUS) December 2, 2022

מי שהגיבה על דבריו של ביידן היא גל גדות, ששיתפה את הציוץ שלו בסטורי שלה וכתבה: "דחו אנטישמיות בכל מקום שהיא מתחבאת". גל לא מרבה להגיב על התרחשויות פוליטיות, אך זו לא הפעם הראשונה שהיא מתייחסת להכחשת השואה ואנטישמיות. גם בפעם הקודמת שקניה ווסט יצא באמירות אנטישמיות, גל הצטרפה לתמיכה ביהודים ברשתות החברתיות ושיתפה תמונה שלה עונדת מגן דוד וכתבה "גאה", אל מול כמעט 90 מיליון העוקבים שלה.

צילום: מתוך אינסטגרם, instagram

רק ביום השואה האחרון גל שיתפה את סיפורו המשפחתי העצוב של סבה, שמשפחתו נרצחה בשואה. "זה סבא שלי, אברהם וייס. הוא נולד בתור אדולף וייס אבל שינה את שמו לאחר המלחמה מסיבות מובנות. סבא שלי נולד בצ'כוסלובקיה הידועה גם בשם הרפובליקה הצ'כית. אביו גויס לצבא ולא חזר, וכך נותרה אמו עם 2 בנים צעירים, אברהם, סבא שלי ובנימין. לאחר מסע ארוך ברכבת לאושוויץ, בו נדחס יחד עם כמות בלתי אנושית של אנשים בקרון רכבת, הוא הופרד בפעם האחרונה מאמו ואחיו הצעיר. במה שנקרא 'סלקציה'. הוא לא ראה אותם שוב ותוך זמן קצר הפך ליתום בן 13 שבילה כל יום בניסיון לשרוד, המראות שראה, הזוועות שעבר, הם בלתי נתפסים".

מי שעוד התייחסו לדבריו של ווסט בסוף השבוע האחרון היו בר רפאלי ויהודה לוי, שזעמו על דבריו. רפאלי כתבה שהוא לחלוטין צריך אפוטרופוס, ויהודה לוי החליט להשתמש בקללות וכתב שהוא הופך ל"יותר ויותר מסוכן".