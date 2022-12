יואב לפיד, בנו הבכור של ראש הממשלה יאיר לפיד, נישא היום (שישי) לבחירת לבו שי אללו בחתונה שבקיבוץ חולדה. האירוע נערך תחת אבטחה כבדה, בנוכחות חברים ובני משפחה. ראש הממשלה לפיד שר על הבמה עם רמי קליינשטיין, שנכח בחתונה, את "שתישאר צעיר לנצח"

במסיבה שאחרי החופה, עלה יאיר לפיד על הבמה עם חברו רמי קלינשטיין, שהגיע לכבד את המשפחה, והשניים שרו יחד את השיר "שתישאר צעיר לנצח".

לפיד הבן, בנו של רה"מ ואשתו הראשונה תמר פרידמן, כרע ברך לפני שנה בפריז והציע לבת זוגו שי להיות לו לאשתו. בפוסט שהעלה ראש הממשלה אחרי ההצעה, כתב לבנו יואב: "יום יבוא בני, בעוד הרבה שנים, ואתה תבין שהבוקר הזה היה היום החשוב בחייך. תאהב ותכבד אותה, היא אחת הצעירות המקסימות והנבונות ביותר שפגשתי בחיי".



