את השם עדן פינס כמעט ואין אחד שלא מכיר, ובשבוע שעבר הדוגמנית קיבלה את החותמת הסופית שנכנסה לליגה של הגדולים, עם חיקוי בארץ נהדרת. "אהבתי מאוד", סיפרה לנדב בורנשטיין בחי בלילה, "זה היה מהמם ומצחיק. אני חושבת שזה באמת אחד הדברים הכי 'וואו' שעברתי בקריירה שלי".

החיקוי החדש שלה היה לצד ציפי רפאלי, שכבר רגילה לראות את דמותה בפאנל של התוכנית. בורנשטיין שאל אותה האם היא מרגישה בת חסות של אמא ציפי, והדוגמנית השיבה: "אני לגמרי מרגישה חלק מהמשפחה ואני מאוד נהנית מזה. בת חסות זו קטגוריה קצת הארד קור".על פרשת המיסים של משפחת רפאלי היא נמנעה מלדבר בטענה שאומנם היא מרגישה משפחה, אך היא לא חלק ממנה. "אני לא חושבת שאני במקום להגיב על זה. אתה יכול לשאול אותם איך הם מרגישים, זה פחות עניין שלי".למרות שעבר מעל חודש מאז התפרסמו התמונות החושפניות שלה למגזין Filthy Mouth, נראה שהסערה עדיין רחוקה מלהסתיים. לפני הראיון, סיכמה מערכת חי בלילה עם אשת יחסי הציבור של חברת ההלבשה רנואר, שעל סט הצילומים אין לדבר על המתקפה של שדרן הרדיו שי גולדשטיין, וכך היה. בורנשטיין שאל את פינס האם היא הייתה מצטלמת שוב אם הייתה יודעת שככה יגיבו, והיא השיבה בחיוב.

"לגמרי. אני לא אכנס יותר מידי לפרטים כי אני עוברת תהליך עם עצמי, אבל לא הייתי מצטלמת אחרת. לא עשיתי את זה בשביל אף אחד, אני לא חושבת שאני צריכה לדפוק חשבון למישהו והתגובות תמיד מגיעות, ככה שאני לא מופתעות או כועסת. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה ושיהיה לו לבריאות".



כששאל בורנשטיין האם לאבא שלה יותר קל עם הצילומים מאשר בעבר, כפי שסיפרה בראיונות קודמים, החלה לענות פינס לשאלה, רק בטונים אולי קצת יותר גבוהים מהרגיל. הסוכן של הדוגמנית, עומרי יערי, לא אהב את הכיוון שאליו השיחה מתפתחת, התפרץ לראיון ודרש מפינס שלא לענות על השאלה.



"עדן נראה לי שמי שעוצר אותנו לא בדיוק מבין את המקום שלו", הגיב בורנשטיין לדבריו של יערי, "עם כל הכבוד, זאת התוכנית שלי ואני בוחר מה אני שואל ומה לא. אז תמסרי לו שעצוב שהוא פוצץ את הראיון, את נראית לי חמודה מאוד והייתי שמח להמשיך לדבר איתך, אבל עם כל הכבוד נראה לי שסיימנו". צפו בראיון המלא.