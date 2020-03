מגפת הקורונה לא דילגה על ישראל, ונכון לעכשיו מספר הנדבקים עומד על כעשרה ישראלים ועוד כמה אלפים שנמצאים בבידוד מחשש להידבקות. בין כל אותם אנשים שנדרשו להישאר בבית לפי הנחיות משרד הבריאות, נמצאים גם הזמר ליאור נרקיס, המנחה קורין גדעון וכוכבות הרשת אנה זק ואביבית בר זוהר. מעבר לשעמום בבידוד, הם מפסידים גם לא מעט כסף.



ליאור נרקיס שביקר בחנות הפיראט האדום שבא נמצא חולה הקורונה, נכנס לבידוד. לזמר תוכננו כ-20 הופעות שבוטלו בעקבות הבידוד, אחת מהן מול עובדי קופת חולים כללית, למרבה האירוניה. ההפסד של נרקיס מכל הביטולים עומד על סדר גודל של כמיליון שקלים.

View this post on Instagram A post shared by ליאור נרקיס Lior Narkis (@liornarkis) on Mar 1, 2020 at 6:05am PST



והוא לא לבד. כוכבת הרשת אנה זק שחזרה מאיטליה ונמצאת כמה ימים בבידוד, גם הולכת להפסיד סכום לא קטן לקראת הופעות פורים. עלות כל הופעה שלה מוערכת בכ-20 אלף שקלים, שבמצטבר במדובר בלא מעט כסף. גם המנחה קורין גדעון חזרה מרומא היישר לבידוד יחד עם אמה. היא הייתה אמורה להנחות את טקס פרסי אופיר, אבל ההכנסה היפה העומדת על עשרות אלפי שקלים תעבור למחליף שלה, מיכאל אלוני.

אבל הנגיף לא משפיע רק על אלה ששוהים בבידוד. גם עבודתה של מפיקת האירועים אירית רחמים, שמתכוננת לחתונה המדוברת של אייל גולן ודניאל גרינברג, נפגעת בעקבות הקורונה: "המון ציוד שהיה אמור להגיע אליי מסין, לא הגיע", שיתפה המפיקה את העוקבים שלה בחשבון האינסטגרם. "היינו אמורים לקבל שניים – שלושה קונטיינרים בשביל החתונה של אייל ודניאל, והם מתעכבים. אבל אין מה לעשות, נתפלל ונהיה אופטימיים שבמהרה הכל יהיה טוב יותר בעזרת השם".