אחרי תקופה לא קלה בחייה האישיים, שכללה פרידה מתוקשרת מבעלה, יהודה לוי, טיסה לניו יורק וחזרה ארצה, בימים האחרונים שלומית מלכה חזרה ללב התודעה. הדוגמנית היפה מגיעה לאירועים מתוקשרים, מצטלמת לקמפיינים חדשים ועושה הכל כדי לחזור למסלול, אך אתמול (א'), באירוע מתוקשר אליו הגיעה – הסתבר שהיא כלל לא מחוסנת.

הדוגמנית היפה הגיעה אמש לאירוע עמוס כוכבים, אירוע ההשקה של NOAH 12, מותג הערק החדש של ציון ברוך, והצטלמה בלי מסכה על פניה. לנוכחים במקום היא גילתה כי היא מעולם לא התחסנה נגד נגיף הקורונה, לא בחיסון הראשון, השני או השלישי, והבהירה שהסיבה להחלטה – בריאותית לחלוטין.

לא מחוסנת. שלומית מלכה | צילום: פול סגל

מקורבים מספרים ששלומית מתייחסת מאוד ברצינות למגפת הקורונה, וסיפרו שהיא בקושי יוצאת מביתה בחודשים האחרונים. המקורבים מוסיפים שהיא בוחרת בקפידה את המקומות אליהם היא מגיעה ואת האנשים איתם היא מסתובבת, ומעידים כי היא שומרת על עצמה בקפידה, מעדיפה להגיע למקומות בחלל הפתוח ושומרת על מסכה על פניה כל זמן שהדבר מתאפשר.

"כל מי שנכנס הציג תו ירוק או בדיקה שלילית, וגם הייתה עמדת בדיקות בכניסה", סיפר נוכח במקום. כזכור, כששולמית עוד חיה עם יהודה לוי הוא חלה בקורונה, והם התבודדו באותו הבית והיא הצליחה שלא להידבק. גם בהשקה המדוברת המשתתפים נדרשו להציג תו ירוק, ושלומית הציגה בדיקת קורונה עדכנית שחשפה שהיא שלילית לנגיף.

בינואר 2020 מלכה הקפידה לפרוס את משנתה לגבי נגיף הקורונה ופירסמה לא פעם סטורי בנושא. חדי העין שמו לב כי באחת התמונות שפרסמה וציטטה את המשפט הבא: "Propaganda works best when those who are being manipulated are confident they are acting on their own free will", ציטוט של לא אחר מיוזף גבלס - פושע נאצי ואחד מהאנשים הקרובים ביותר להיטלר. "מי מוכן לגל שני של שטיפת מוח?", כתבה מלכה לצד הציטוט של גבלס, ששמו המלא אף מופיע בסטורי שהעלתה.

מסוכנות אלינור שחר המייצגת את שלומית נמסר בתגובה: "שלומית לא מתחסנת מטעמים בריאותיים, ובהחלט מקפידה על ההנחיות - לראיה, רבים מהמתחסנים במנות כפולות נדבקו ושלומית, תודה לאל, לא נדבקה. שלומית ממליצה לכולם להישמע למומחים ולהתעדכן על ההגבלות".