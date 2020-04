View this post on Instagram

שם הבטן שהענקנו לך הוא ניסים, כי היית הנס שלנו. גיליתי אותך בשלב מתקדם, רגע לפני חודש שישי ובזכותך הגשמתי את החלום שלי לחוות הריון. זכיתי לראות את הבטן שהלכה והתעגלה ויצאה פתאום, כאילו בשנייה- מהיום שידעתי עלייך, את הבעיטות שלך ואת החיבוק העוטף אותך ואותי של עומרי כדי שירגיש גם. אפילו לידה עברנו אתה ואני יחד. הלב הקטן והטהור שלך לא היה מוכן עדיין לעולם הזה, אבל רציתי לומר לך תודה, תודה שבחרת בי להיות אמא שלך גם אם זה היה רק לזמן קצר. אנחנו נפרדים ואוהבים אותך תמיד, אמא, אבא, גפן ולני. בבקשה תשמור על האחים הגדולים שלך מלמעלה.