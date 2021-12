דניאל גרינברג היא אחת הנשים היותר מסקרנות בביצה המקומית, שלאחרונה גם קיבלה לעולם את בנה השני. בזמן שהיא מתרגלת להרחבת המשפחה, דניאל החליטה לצעת בצעד עסקי חדש ומרגש, ובימים אלה היא מקימה עסק שיושק ממש בקרוב.

בחודש הבא דניאל תוציא ליין מוצרי שיער חדשים לשיער מתולתל. דניאל, שבשנים האחרונות עזבה את ההחלקות והפנים וכעת היא מתהדרת ברעמת תלתלים מדהימה, החליטה לעזור לעוקבים ולעקובות שלה לטפח שיער בריא כמו שלה, ולצורך כך היא משיקה מוצרים משלה שימכרו אונליין. דניאל תמכור שמפואים ומרככים, מסכות, קרמים, סרומים, וספריי מלח. למותג החדש יקראו ME, וזהו העסק הראשון שהיא מתפעלת בעצמה וללא שותפים.

תלתלים שהם חלום. דניאל גרינברג | צילום: אור גפן

אם זה לא מספיק, דניאל מקימה מותג נוסף על שם בתה הבכורה, מיאל, בו היא תמכור בגדי תינוקות וילדים עד גיל 8, מוצרים לחדרי ילדים מעוצבים, אקססוריז וטקסטיל. המותג ME ישיק גם מוצרי שיער לילדות מתולתלות, שיקרא ME by Miel Golan.

זהו לא העסק הראשון של דניאל, ולפני כשנה וחצי היא ואחותה, קארין, השיקו יחד את מותג הטיפוח "גולדן מיה". לפני כשנה דניאל לקחה צעד אחורה מהעסק המשותף, וכעת היא עושה צעדים ראשונים עצמאיים בעולם היזמות המקומי. שיהיה במזל.