נגיף הקורונה לא תפס כמעט אף אחד מוכן, אך שלומית מלכה מתעקשת ומפרסמת ללמעלה מ-400 אלף עוקביה ברשתות החברתיות כי בסך הכל מדובר בשטיפת מוח ואף צריך ורצוי, לטענתה, לראות את התמונה המלאה בנושא.

בסדרת סטוריז שפרסמה הדוגמנית ביממה החולפת, היא השתמשה בשורת תמונות ומשפטים על מנת לעורר את תשומת לבם של עוקביה ולנסות לשכנע אותם כי לא הכל קורה כפי שמוצג לנו בימים אלה. "נחשו מי חי בתקופה בה מתקיים הניסוי הפסיכולוגי הכי גדול בהיסטוריה?", היה אחד מאותם סטוריז שמלכה בחרה להעלות.

חדי העין שמו לב כי באחת התמונות שפרסמה וציטטה את המשפט הבא: "Propaganda works best when those who are being manipulated are confident they are acting on their own free will", חתום עליו בתמונה שפרסמה מלכה לא אחר מיוסף גבלס. "מי מוכן לגל שני של שטיפת מוח?", כתבה מלכה לצד הציטוט של גבלס, ששמו המלא אף מופיע בסטורי שהעלתה.

הסטורי שפרסמה שלומית מלכה, ובו חתום שמו של גבלס על המשפט | צילום: instagram

גבלס היה פושע נאצי ואחד מהאנשים הקרובים ביותר להיטלר ולימים הפך לשר התעמולה במפלגה הנאצית. הציטוט המפורסם שלו, שעלה ע"י הדוגמנית, גרם לרבים להרים גבה ולתהות האם מדובר בטעות או בתמונה שעלתה בידיעה מלאה.

מסוכנות אלינור שחר המייצגת את מלכה נמסר בתגובה: "כוונתה של שלומית בחשיפת הציטוט של המנוול הייתה להציג צורת חשיבה מעוותת של שטיפת מוח בהתנגדות ובהתרסה לתוכן ולמסר. אין ולא היה בכוונתה של שלומית לפגוע באף אחד. הציטוט הוסר לאלתר, תודה שהסבתם את תשומת ליבנו".

לפחות שומרת על ההנחיות. מלכה | צילום: פול סגל