פרסום ראשון: תאריך החתונה של אייל גולן ודניאל גרינברג

במשך שלושה חודשים חיכינו, ציפינו ועכשיו סוף סוף אפשר לומר שזה רשמי: אייל גולן ובת זוגו דניאל גרינברג סגרו סופית תאריך לחתונתם וגם המקום כבר נבחר - מה שמתחיל את הספירה לאחור לקראת אחד האירועים הכי מדוברים ומתוקשרים שיתקיימו בישראל. אז כבר אפשר לפתוח יומנים ולסמן את ה-20 בפברואר. זה הערב בו גולן וגרינברג יצעדו לעבר החופה בחתונה יוקרתית ומתוקשרת במלון "דיוויד אינטרקונטיננטל" שבתל אביב, לעיני מאות בני משפחה, חברים וכוכבים שיבואו לשמוח בשמחתם. החוזה בין הצדדים אמנם עדיין לא נחתם באופן רשמי, אך רוב הפגישות בנושא כבר נערכו והתקבלה הסכמה על התאריך והמקום. כמו שסיפרנו לכם בעבר, ההכנות לחתונה של דניאל ואייל עברו לא מעט שינויים. תחילה הם רצו להתחתן בחורף 2020 וזמן קצר לאחר מכן שקלו להתחתן דווקא בקיץ 2020. לפני ימים ספורים, כפי שדיווחנו, השניים כבר החלו להזיז עניינים וערכו פגישה רשמית לקידום ההכנות לחתונה, כשהתאריך הנבחר, כאמור, הוא ה-20 בפברואר. View this post on Instagram My love ❤️ @danielgreenberg A post shared by Eyal Golan (@eyalgolan1) on Nov 30, 2019 at 4:46am PST כזכור, היה זה סוף אוגוסט כשהזמר כרע ברך והציע לגרינברג להיות לו לאישה במהלך חופשה בקפריסין. היא אמרה מיד "כן" והשניים הבהירו כי הם לא מתכוונים לחכות זמן רב כדי למסד את הקשר. אמנם החוזה טרם נחתם באופן סופי, אך למעשה הצדדים הסכימו על כל הנושאים המרכזיים כולל התאריך, כאמור, ונשארו פרטים קטנים לסגור לפני חתימה סופית. שיהיה במזל. בהפקת האירוע מכחישים את הפרטים. _OBJ {title}





