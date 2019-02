האשמות קשות לכאורה עולות הבוקר (ד') נגד המגיש קובי מחט, כשאישה בשם מעיין זמיר טוענת כי קובי מחט "תופר לה תיק במשטרה" כדי להסתיר רומן שניהלו. הדברים מגיעים כשבועיים לאחר הפירסום של "ישראל היום", בו דווח כי מחט (45) הגיש תלונה במשטרה נגד בחורה, שלדבריו בשנתיים האחרונות מטרידה אותו ומאיימת עליו ועל בני משפחתו - בת זוגו ענת גזית, ושני ילדיהם (בת 7 ובן 5). כעת, חושפת זמיר כי היא האישה המדוברת ומבקשת לספר את הצד שלה. מחט ובת זוגו ביום נישואיהם | צילום: אלעד דיין בפוסט לייב שערכה בעמוד הפייסבוק שלה ביקשה זמיר, העובדת כמפעילה בימי הולדת של ילדים, לשתף את השידור ולהפיץ את סיפורה לכאורה מהצד שלה. "קובי מחט תפר עליי תיק במשטרה וסיפר בשקר שאני מטרידה אותו, וכל זה בשביל להסתיר את החיים הכפולים ואת הרומן שהוא ניהל איתי, ועוד כמה דברים שאני לא יכולה לשתף אתכם כי זה עדיין בחקירה. "אני כבר שבועיים בלי חיים בבית - הייתי במעצר בגללו, לקחו לי את הטלפון, העסק שלי קורס, ההפעלות של ימי ההולדת התבטלו. הוא הלך והגיש נגדי תלונה במשטרה לפני כי ההגנה הכי טובה היא התקפה. הוא עשה לי 'אמבוש' אחרי שהוא שלט בי ביד רמה, ותיכנן הכל - שאני אלך לאשתו ואכתוב לה מכתב וזה יראה כאילו הטרדתי אותה, והבן אדם הלך והתלונן עליי שאני מאיימת עליו ושאני מטרידה אותו במשך שנתיים. View this post on Instagram אוצר ומטמון A post shared by Kobi Mahat (@kobimahat) on Jan 19, 2019 at 1:34am PST "הבן אדם הסתיר במשך שנתיים את המעשים שהוא עשה לי, ואני לא יכולה לפרט על זה אבל אתם תבינו לבד שהוא התעלל בי נפשית ופיזית. אתם כולכם לא ידעתם, אני לא סיפרתי לאף אחד כי הוא כל הזמן פחד על השם הטוב שלו, ושחס וחלילה לא ידעו, והוא הלך עכשיו ודאג שכל אנשי התקשורת והחדשות בטלוויזיה יחשבו שאני משוגעת ואף אחד לא ידבר איתי. הוא הלך ואמר ראשון שהוא הגיש נגדי תלונה ושאני משוגעת. "הבן אדם בא ליום הולדת שלי, חמישה ימים לפני הביא לי פרחים, החליט שהוא מביא את אשתו, אני יודעת שאני 'אובר' אבל יש לי כל כך הרבה לספר לכם ואני לא יודעת איפה להתחיל. הוא פשוט חתיכת נבלה שפל, בן אדם שחשבתי שהוא חבר טוב ותקע לי סכין בלב - הכל בשביל להסתיר מאשתו, ומקיים יחסי מין מחוץ לנישואים כדי לשמור על השם הטוב שלו. "...אף תחנה לא רוצה לשדר את הסיפור שלי, הזרועות שלו כמו תמנון, הוא פנה לכל מיני אנשים בשידור ואמר להם שלא ידברו איתי ולא ישמעו מה שיש לי מה להגיד. קובי מחט הוא בוגד, שקרן, רמאי ופשוט סוטה מין. אני רוצה שכולם ידעו ושכולם ישמעו שקובי מחט הלך ופתח לי תיק משטרה והעליל עליי שקרים על גבי שקרים, והמשטרה לא עושה כלום. הבנאדם עדיין לא נחקר...אני כבר נחקרתי שלוש פעמים, שמו אותי במעצר בית, והוא ממשיך לחיות את החיים שלו אחרי שהוא התעלל בי. "...אני לא יכולה לחיות יותר ככה - אני קורסת כלכלית ואבא שלי היה צריך להוציא כספים מהפנסיה שלו כדי לממן לי עורך דין, וקובי ידע את זה. הוא ידע שכנראה אנשים לא יעזרו לי ושלא תהיה לי תמיכה ושאני אקרוס. אני לא יודעת אם הוא ציפה שאני אתאבד, או שיקרה לי משהו, הוא פשוט הלך כדי להגן על המשפחה והילדים שלו כדי שאשתו לא תתגרש ממנו. השמיים קרסו פשוט נפלו עליי, אני לא מתפקדת...הוא עשה לי 'אמבוש' - הוא קבע איתי כביכול פגישה ואז חיכה עם השוטרים מתחת לבית. בגלל קובי מחט נפל לי ההריון שלי, אני חזרתי מטיפולים והוא פשוט עולל את זה בדיוק מתי שזה קרה". מטעמו של קובי מחט נמסרה לאחרונה תגובה מעודכנת כדלהלן: "קובי מחט הינו קורבן של מסכת הטרדות, איומים וניסיונות סחיטה קשים. בגין איומים אלה – אשר כללו אף איום בפגיעה בפיזית באשתו של מחט - הוגשה תלונה למשטרה ובית המשפט אשר בחן את הראיות הטיל עליה צו הרחקה ושהייה במעצר בית. יצוין, כי מדובר במסכת איומים והטרדות שמתפרשת על פני כשנתיים. לפיכך ונוכח חומרת הדברים, בעצת עורך דין, פסיכולוגית ובשיתוף ותמיכה מלאה מצד אשתו ניסה מחט להדוף את הניסיונות, תוך שהוא מתעד תיעוד מדוקדק את ההודעות, ההפצרות והאיומים שנשלחו אליו באמצעים השונים. "מרגע שהאיומים שהחלו באיום על תלונות שווא ושיימיניג ברשתות, הפכו לאיומים של ממש בפגיעה פיזית בחיי אשתו של מחט, לא נותרה למחט כל ברירה אלא לפנות למשטרה אשר עיכבה את המאיימת לחקירה. לאחר שהוצגו בפניה הראיות הרבות ולאחר שהמשטרה לקחה את הטלפון הנייד של אותה אישה ומצאה את תיעוד האיומים הרבים, קבע בית המשפט כי המאיימת תושם במעצר בית והוצא כנגדה צו הרחקה. "הדיון בנושא התנהל בדלתיים סגורות. מאחר ומר מחט הינו הקורבן של הפרשה, פרסומה אינו אלא מימוש האיומים של המאיימת - לפיה אם לא ייעתר לדרישותיה תפעל על מנת לפגוע בשמו הטוב ובשמם של בני משפחתו. הנכם מתבקשים שלא לתת למאיימת את מבוקשה, לתת הד ולשתף את דברי הדיבה חסרי הבסיס". {title}





