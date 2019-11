נכנסה לסטודיו של אליאב וצעקה: "הרסת את חיי"

אם תבחנו את חייו של אליאב אוזן בחודשים האחרונים, קשה לומר שהוא לא ידע דרמה או שתיים (לרוב סביב פרידתו מהגרושה, דנית גרינברג), אך למה שקרה אתמול (א') בסטודיו לקעקועים שלו ברמת השרון - אפילו הוא לא היה מוכן. אישה כבת 30, גרושה ואמא לשלושה, נכנסה למקום חנוקה מבכי קורע לב שהבהיל את כולם, בטענה שאוזן הרס לה את החיים, שיחק לה ברגשות ושבר לה את הלב. נוכחים במקום סיפרו כי המקעקע נראה המום לחלוטין מההתנפלות וההיסטריה שנוצרה סביבו, וניסה להבין מה קרה שם. View this post on Instagram A post shared by אליאב קעקועים (@eliavtattoo) on Jul 25, 2019 at 9:31am PDT לאט לאט, ולאחר שהצליחה להירגע, התמונה החלה להתבהר, כשזו הציגה לו מאות התכתבויות בוואטסאפ, אישיות ואינטימיות, הכוללות הצהרות אהבה ורצון להיפגש - וכולן כביכול בשמו של אליאב. בשלב זה, הבינו כי יש לו מתחזה שהצליח למצוא את דרכו לאותה אישה, ולפתח עמה מערכת יחסים כשהיא מאמינה שהיא משוחחת עם המקעקע. את אוזן היא הכירה לראשונה כשעשתה אצלו מספר קעקועים בעבר, וחשבה כי הוא זכר אותה מהמפגשים הללו - ולכן פניה אליה. השיחות בין השניים נמשכו מספר שבועות, כשאותו מתחזה ניצל את תקופת שהותו של אליאב בחו"ל כדי להוציא לפועל את התרגיל. בכל הזמן הזה השניים לא נפגשו במציאות, כשבכל פעם שקבעו זה נדחה עקב תירוץ כזה או אחר - ובראשו "המצב הרגיש" שבו הוא נמצא בעקבות פרידתו מגרינברג. ניצל את טיסתו של אוזן | צילום: צילום מסך על אף זאת, השיחות ביניהם הלכו והעמיקו (ביניהן גם שיחות וידאו שנערכו, בהן לא חשף את פניו), רגשות התפתחו - מה שהוביל אותה להאמין כי היא עתידה לפתוח את פרק ב' של חייה לצדו של הגרוש הטרי, אליאב אוזן. כשהבינה כי "אוזן" מתחמק ממפגש, היא החליטה להגיע בעצמה לסטודיו ובפרץ של אמוציות ודמעות גילתה כי נפלה לתרמית של מתחזה. אוזן, לדברי מקורבים, כלל לא זכר אותה או כי קעקע אותה, בייחוד לאור היותו של המקום עמוס בתורים ומלא עד אפס מקום. "ממי, יש לי צרות מפה עד אלוהים" | צילום: צילום מסך נוכחים במקום מספרים כי אליאב ניסה להסביר לה את הסיטואציה וכי הוא אינו זה שכתב לה את ההודעות, ואף ביקש ממנה לגשת בהקדם לתחנת המשטרה ולדווח על האירוע (שהיה עשוי להסתיים בצורה גרועה יותר). יותר מכך, מסתמן כי גם אוזן עצמו מתכוון לגשת למשטרה עם העדויות ולהגיש תלונה על המתחזה שמסב נזק לשמו. אליאב, הכל בסדר? "כל אחד מאיתנו צריך לעשות בדק בית ולהבין עם מי הוא מתכתב. צריך לשמור על עצמנו בעידן הזה, אי אפשר לדעת מי עומד מאחורי המסך ואנחנו חייבים לקחת אחריות. נורא קל ליפול לתוך דברים כאלה כשמדובר באדם מפורסם, אבל צריך לבדוק. במקרה הזה זה נגמר ככה, אבל זה יכול היה להיגמר אחרת לגמרי. אם אותה בחורה הייתה קובעת עם המתחזה, אני לא יודע מי היה מחכה לה מאחורי הדלת ומה היה קורה. במזל זה נגמר כמו שזה נגמר". "תגידי מתי נוח לך" | צילום: צילום מסך "אנחנו יושבים במיקאדו אם בא לך קפה" | צילום: צילום מסך "את לא מאמינה לי?" | צילום: צילום מסך {title}





