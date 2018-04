במשך השנים בהן הוא נמצא תחת אור הזרקורים, אסי עזר כבר התרגל לקבל ביקורות מעוקביו ושאר גולשים ברשתות החברתיות, שתמיד מוצאים סיבות כאלה ואחרות להעיר למגיש (ר"ע תקרית הקעקוע מהשבוע החולף). אך הפעם, עזר נדרש להתייחס דווקא לדברים שאמרו עליו מגישי תכנית הרדיו "מועדון ארוחת הבוקר" (103FM), שי גולדשטיין ולאה לב. "חייב לשתף אתכם במשהו שאני מתלבט כבר מהבוקר אם לכתוב או לא. היום שלחה לי חברה קטע מתוכנית הבוקר של שי גולדשטיין ולאה לב. יש שם פינה שהם כנראה משמיעים קטעים מהאינסטגרם של אנשים, והפעם לאה בחרה להשמיע קטע שלי", כתב עזר. "שי כמובן הסתלבט עליי, לגיטימי. עד שבשלב מסוים הוא אמר (תוך כדי שהקול שלי מושמע ברקע) 'מות, מות'! (יענו 'תמות, תמות'). כן, זה נאמר בהומור וכן רגע אחר כך הוא אמר 'סתם...' אבל זה לא מצחיק אותי. לאחל למישהו למות רק כי הוא או הקול שלו או הפרסונה שלו מעצבנים אותך - זה לא דבר מצחיק". "בעבר, כשהוא עוד שידר עם דרור רפאל (טרם יציאתו מהארון הביסקסואלי), הם דיברו עליי ולאורך כל השיחה הוא כינה אותי 'ההומו הזה', גם אז זה לא הצחיק אותי, אבל הבלגתי", המשיך אסי. "חשבתי לעצמי שגם אני לא טלית שכולה תכלת, ועשיתי ואמרתי בעבר דברים שאני לא גאה או עומד מאחוריהם. אבל בעולם שבו קורים כל כך הרבה דברים מכוערים ועצובים וברשת יש כל כך הרבה טנפת ושנאת חינם - לאחל ל'הומו הזה' למות... לא יכול לעבור בשתיקה מבחינתי. גם כשזה מתחבא מאחורי 'הומור'". A post shared by Assi Azar (@assiazar) on Apr 16, 2018 at 10:06pm PDT מספר שעות לאחר שעזר פרסם את הפוסט בעמוד הפייסבוק שלו, גולדשטיין החליט הבוקר (ב') להגיב על הדברים בתכניתם: "קמתי בבוקר כדי להשתיק את השעון המעורר וברגע שגיליתי שישנן המון הודעות בנייד מעיתונאים - הבנתי שזה בוקר לא טוב ושמשהו קרה". גולדשטיין פנה לעזר אישית ואמר: "... אחרי שקראתי את הפוסט, אני רואה שביצעת מניפולציה זולה, ואתה בעצמך יודע שלא באמת איחלתי לך למות. הפוסט שלך מניפולטיבי בניסיון להוציא אותי הומופוב... הכי קל זה להאשים אדם בהומופוביה, אבל ממש לא אכפת לי שאתה הומו ואתה יודע את זה, כל הפוסט שלך הוא פשוט לא נכון. "הכי קל להוציא את הדברים שלי מהקשר", הוסיף גולדשטיין, "אסי עזר נמצא כל חייו בתוכניות ריאליטי שמהותן ליצור מניפולציות רגשיות על הקהל, וזה בדיוק מה שהוא עשה גם הפעם בפוסט הזה. אני קורא לאמץ קצת הומור עצמי. בסופו של דבר אסי עזר ייאלץ להמשיך לחיות עם עצמו וזה לא קל. די עם המניפולציות הזולות ובואו נתקדם". מצלמים קצת יח"צ A post shared by Shay Goldstein (@shaygold103) on Mar 8, 2018 at 1:34am PST {title}





