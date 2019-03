View this post on Instagram

היום בתכניתנו בליכוד טיוי יצרנו מערכון בין דמותו של אמנון אברמוביץ לביני, את דמותו הציג החקיין יוסי וידר. בפתח השיחה ״אמנון״ שאל אותי ״איך אני נראה?״ ואני עונה לו ״אתה נראה טיל". חשוב לי להבהיר לאלו שלא הבינו את הבדיחה או בחרו לא להבין אותה. אנחנו נמצאים בעידן שלא משנה מי אתה או מה עשית בחייך, בסוף הכי חשוב לך זה איך אתה נראה, ולאו דווקא חיצונית אלא איך אני עובר? איך אני יוצא? ברמה השטחית, עידן האינסטגרם. לגבי תשובתי לשאלה, האמת היא שזהו סלנג הדיבור שלי, לגבי כל דבר חיובי שאני מגיב עליו אני מוסיף את המילה "טיל" (כמו למשל "נהנתי רצח" ולא במשמעות קלינית אז המוח לא מדליק נורה אדומה תוך כדי שיחה ובמילה "טיל" המוח לא רואה בה עניין באליסטי) בשיחות חברים וזהו סוג המערכון ביני ובין ״אמנון״. כשצילמנו את המערכון לא עלתה בדעתנו המחשבה שכך זה יפורש ויתכן שטעינו בלשוננו. חשוב לי לציין שכנראה ובתום לב לא התייחסנו לנראותו הספציפית של אמנון בקיום המערכון, כי אנחנו רואים באמנון מיליון ערכים שונים שמרכיבים את דמותו כפרסונה בכירה בתקשורת הישראלית וכך אני אישית מכיר את דמותו ונראותו מילדותי ולא רואה בתוצאות פציעתו במלחמה את הגדרתו בעיניי. עוד חשוב לי להוסיף כישראלי, חייל, לוחם ומפקד בסדיר בעבר, בגדוד 202 צנחנים וחייל מילואים בהווה ששירת בתקופת חומת מגן וחווה אירועים תחת אש, שנשארו איתי עד היום. לעולם לא אמצא מקום להומור כמו זה שהתפרש ובטעות בקיום המערכון ורק לאחר שראיתי תגובות למינהן, הבנתי שיש לשים את האמת והכוונה מאחורי המערכון. אמנון אברמוביץ היה, הינו ותמיד יהיה גיבור ישראל בעיניי ובעיני כל עם ישראל. בהזדמנות זאת אבקש סליחה על אי ההבנה והפגיעה אם נגרמה.