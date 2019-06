הסיפור מאחורי התמונה של דניאל גרינברג והטבעת

התמונה המדוברת של דניאל גרינברג | צילום: צילום מסך מתוך סטורי העולם כולו עצר השבוע מלכת (טוב, אנחנו קצת מגזימים), כשדניאל גרינברג פרסמה סטורי ובו רואים טבעת תחת הכיתוב "I said yes". רבים היו בטוחים שאייל גולן הציע לגרינברג נישואים והיא סוף סוף מבשרת על כך, אך התמונה נמחקה לאחר מספר דקות ולא מעט סימני שאלה עלו. הנושא, כמובן, לא הניח לנו ובדקנו מה בדיוק קרה שם ולמה דניאל פרסמה את התמונה המדוברת ומיהרה למחוק. ובכן, מדובר במהלך שיווקי שנחתם עם דניאל, עליו היא הייתה אמורה לקבל אלפי שקלים בודדים מחברת התכשיטים "טופ טן". החברה החליטה לקחת מספר מובילי דעת קהל ברשת ולשלם להם עבור פרסום ברשתות החברתיות. במקרה של גרינברג, הוחלט בשיתוף איתה שהיא תפרסם תמונה עם אחד מתכשיטי הכסף של המותג ותכתוב "I said yes", בידיעה שהדבר יעורר לא מעט עניין ותשומת לב ורבים יחשבו כי מדובר באירוסים. מהלך שיווקי שלא צלח. גרינברג | צילום: קשת 12 התכנון היה שיום לאחר שיעלה הסטורי המדובר, גרינברג תעלה תמונה נוספת עם התכשיט ותכתוב "I said yes to TOPTEN" (אמרתי כן לטופ טן). גרינברג, לצערה, העלתה את התמונה לסטורי בטעות יום לפני מה שסוכם עם המותג - ולכן מיהרה למחוק. לאחר דין ודברים, גרינברג לא רצתה לפרסם שוב את אותו הסטורי, שכן היא הבינה שלא מעט אנשים ראו אותו והספיקו לצלם מסך. בנוסף החברה הבינה שבימים אלה מצטלם אייל גולן לעונה הבאה של "גולסטאר" בברזיל וכי לנסות לגרום לאנשים לחשוב שמדובר באירוסים זה בלתי אפשרי - כי החתן המיועד כלל לא בישראל. בסופו של דבר, אם תהיתם, שיתוף הפעולה המתוכנן בין גרינברג למותג - בוטל. מחברת טופ טן לא התקבלה תגובה עד פרסום הידיעה. מסוכנות ADD המייצגת את גרינברג טרם התקבלה תגובה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן