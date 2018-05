"אם יש ספק, אני לא שם". אסייג | צילום: ערן אלסטר לפני יומיים פרסמנו ב-mako סלבס ידיעה כי אופירה אסייג תנחה בבמה המרכזית של מצעד הגאווה בתל אביב. זמן קצר לאחר הפרסום ובדיקת הדברים, עלה כי אופירה נבחרה להנחות בבמת הזנקת מצעד הגאווה שיתקיים בשבוע הבא.

פחות מיממה לאחר פרסום הידיעה, התקבלה על אסייג ביקורת רבה על בחירתה ומועמדותה להזנקת המצעד נשקלה מחדש. עם זאת, אסייג לא קיבלה הודעת ביטול מטעם הגורמים עמם סיכמה שתקח חלק באירוע הגאווה. פעילי להט"ב רבים קראו לכך שצריך לבטל את השתתפותה של אסייג לאחר הראיון עם סתו שטרסקו. Hello weekend A post shared by Ofira Asayag (@ofiraasayag) on May 24, 2018 at 8:50am PDT בנוסף לכך, יודעי דבר טענו במקביל לידיעה שפורסמה כי מדובר בפרסום שקרי ואסייג לא קיבלה מעולם הצעה לקחת חלק באירוע המדובר, וכעת אסייג מגיבה לראשונה לפרטים. "הידיעה באתר mako הייתה סופר נכונה. הכל היה סגור, חתום וארוז, אבל אחרי הפרסום הבנתי ששלשום בלילה מישהו באחת הישיבות לקראת המצעד אמר שבעקבות הפרשה של הראיון עם סתו סטרשקו, הוא לא חושב שאני יכולה להגיש", סיפרה אופירה. "אני החלטתי לוותר על ההנחייה בעקבות זה", הוסיפה, "איפה שיש ספק, אני לא שם. בגלל סתו סטרשקו החליטו שלא מתאים, אז הכל בסדר. אני מתה על הקהילה, אני מאחלת להם מצעד גאווה מוצלח ומשגע, אני באתי בהתנדבות מלאה, אם יש ספק - אז אין ספק. הכל בסדר גמור. נפגש בשנה הבאה". מדוברות עיריית תל אביב-יפו נמסר בתגובה: "מצעד הגאווה של עיריית תל- אביב-יפו מציין 20 שנה למצעדי הגאווה, בסימן קהילה עושה היסטוריה ואנחנו שמחים על התעניינות הרבה סביבו. אופירה אסייג לא תנחה ולא תיקח חלק רשמי באירוע הגאווה. כמובן שנשמח לראותה בין החוגגות והחוגגים שבאים גם השנה לקחת חלק במאבק לשיוויון לקהילה הגאה". תמיד עם הקוסם שלי A post shared by Ofira Asayag (@ofiraasayag) on May 28, 2018 at 8:25am PDT {title}





