קורין גדעון מצטרפת ל"מחאת השביס"

הביקורת ההזויה על לינור אברג'יל הרתיחה אותי! לינור, מיס עולם ועורכת דין, היא אחת הנשים עתירות הזכויות בישראל, שרחמנא ליצלן חבשה כיסוי ראש כשהנחתה את טקס המשואות. שופט בדימוס הרשה לעצמו להתעסק בהופעה החיצונית שלה, להשוות את כיסוי הראש שלה ל'תרבוש רב קומות' (על אף שאני גם לא מבינה מה הבעיה בתרבוש) ולא רק זה, אלא גם למתוח ביקורת על השמלה שלה שלטעמו הייתה צמודה ובכך הפכה את לינור לצבועה שמצד אחד, חובשת כיסוי ראש ומצד שני, לובשת שמלה מחמיאה. זאת ביקורת שאין לה מקום. לא רק שהיא שוביניסטית וסקסיסטית (שהרי אף אחד לא מותח ביקורת על עמית סגל למשל שחובש כיפה בטלוויזיה), היא גם חודרת למרחב הפרטי של אדם, במקרה הזה אישה, ולמימוש אמונתה. גם אם זאת הייתה בחירה אופנתית בלבד זה לא היה לגיטימי, אבל על אחת כמה וכמה כשמדובר באישה דתייה, שכיסוי הראש הוא חלק מאורח החיים הדתי שלה. כל אחד בוחר לעצמו את סט הערכים שלפיהם הוא חי ואת הדרך שלו לבטא את עצמו מול העולם. מה אכפת לי מה היא לובשת?! הדבר היחיד שמעניין זה שלינור אברג'יל הייתה נפלאה והנחתה את הטקס מצוין. הגיוון מבורך ויש מקום לכולם, מה עם קצת סובלנות כלפי האחר? הערב באנשים, מחאת השביס שלי #מחאתהשביס