בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, ברוך השם. בפוליטיקה אין קיצורי דרך, שעטנז או יעני. מאושר להיות אזרח ישראלי. זכות גדולה נפלה בחלקי, על אף כל הסכנות להזדהות פוליטית כאיש תקשורת במחנה הימין בכלל, ובנתניהו בפרט ובימי תעמולה בתקופה מאוד מורכבת בלשון המעטה. חטפתי. סולח. בדרך הכרתי מעט מקרוב את האיש שמנהיג את המדינה היקרה שלנו. אז הוא עוצמתי. חכם בצורה מבהילה. מסור לעמו ולמשפחתו. הוא כמה אנשים באיש אחד. בעל ניסיון רב תחומי ולומד תחום חדש במהירות מעוררת השתאות. אלוף בניהול ולצידו צוות נאמן, מיומן ומבריק. רודף שיפור תמידי. מתפתח כמו המדינה הצעירה שלנו. מקצוען במשא ומתן. אמון ונאמנות הם שם המשחק. איש שוק חופשי ובעל חמלה לחלשים. איש בטחון ולא רק צבא. איש שלום מתוך כח ולא מתוך חולשה (וכן נשמות טובות מותר לומר מילים בשבחו של אדם ובטח לראש הממשלה). חזון: ייעול בבריאות, דאגה לקשישים ולבעלי מוגבלויות, ועידוד עסקים קטנים התחילו טיפול, כשזה יקרה בקדנציה הקרובה ויחד עם סיום מספר פרוייקטים בכבישים ובתחבורה הציבורית בבחירות הבאות הליכוד עם נתניהו יהיה 45 מנדטים. תרשמו. בדרך למדתי המון גם על עצמי. בלי להסתיר את מי שאנחנו ומה דעתנו. דרוש אומץ לומר אמת. צריכים למצוא את השיח הראוי אבל יש רגעים שצריך "להפוך שולחן". הפעם זה קרה וטוב שקרה. הליכודניקים והימין צעדו בגאווה ולא בהחבא אל הקלפי. שמח שלא נשארתי לבד והצטרפו עוד בדרך לשקיפות ואומץ תקשורתי. אני מרגיש שאנחנו כן צריכים ללמוד איך להתווכח ואיך לדבר בינינו כדי להיות חזקים יותר. אבל בקשה אחת - נשים או גברים, ימניים, שמאלנים, חכמים או פחות, משכילים או פחות, רהוטים או פחות, עשירים או עניים, מזרחיים או אשכנזים, סטרייטים או שלא, יהודים ולא יהודים, דוברי האמת או פחות, כולנו מאמינים בעם ישראל יחד. בואו כולנו נמנע מזלזול, התנשאות, פסילות, דחייה ודומיהם - רק אז נוכל להיות ביחד על אמת. כי אחרי הכל אנחנו רק חושבים שאנחנו יותר טובים מאחרים. אם נבחן בצורה הוגנת נבין אחרת. @b.netanyahu