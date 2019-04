View this post on Instagram A post shared by Adi Bity (@adi_bity) on Jan 25, 2019 at 9:38am PST בדיוק כשנראה שהצליחה להשאיר את הדרמות מאחוריה, עדי ביטי נאלצה להתמודד אתמול (א') עם צרה אחת נוספת: הזמרת הצעירה בת ה-17 עברה תאונת דרכים בדרכה להשקה. ביטי הוזמנה לאירוע השקת סניף הדגל של רשת הכפכפים הברזילאית HAVAIANAS בקניון עזריאלי שבתל אביב, אך לא התכוננה למקרה החריג, שכמעט ומנע ממנה להגיע אליו. עדי ביטי מגיעה לאירוע אחרי תאונה, אפריל 2019 | צילום: לנס הפקות מונית אספה את הכוכבת מביתה ויצאה לכיוון האירוע, אלא שבמהלך הנסיעה השגרתית הזו נכנס בהם רכב אחר במהירות. המקרה אירע בצומת עזריאלי, רגע לפני שהגיעו למקום, והותיר אותה המומה ומבוהלת. למרבה המזל, ביטי הייתה חגורה ולא נפגעה פיזית, אבל כן הייתה בשוק ונזקקה לכמה דקות כדי להירגע. עדי ביטי מגיעה לאירוע אחרי תאונה, אפריל 2019 | צילום: לנס הפקות כאמור, המקרה הזה חותם תקופה מלחיצה למדי עבור ביטי, שלפני כשנה התמודדה עם מעצרו של אביה, רונן, בחשד שיצר קשר עם מעריצות קטינות של בתו והיא אף נקראה לחקירה ממושכת של חוקרי המשטרה. מאז הוגש נגדו כתב אישום ובימים אלה הוא נתון במעצר בית. עדי, הכל בסדר? "אין ספק שזה היה אחד הדברים המלחיצים שקרו לי. כולי רגועה במונית, עוד דקה מגיעה ופתאום מישהו נכנס בנו במהירות שיא. מזל שהייתי חגורה". {title}





