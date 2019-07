View this post on Instagram

הייתה לנו תקופה מהממת שהגיעה לקיצה ומובילה לדרכים שונות ומפוצלות בחיים, ומימוש על פי ניסיון החיים והמקום אליו הוא מכוון, אז נחסך מכם המבטים המרחמים, הכועסים, החשדניים ואפילו מבטי ה׳למה הייתם זוג יפה וכזה מצחיק׳! דיי עם שיחות הרחוב/ סופר/ ואפילו בעירייה במהלך תשלום ארנונה. זה שלי! אני באמת מבקש מכם בא לי אותם בחזרה, את החיים לפני. היום באמת למדתי לקח חשוב מאוד בחיים כי גם ככה כל חיינו אנחנו נמצאים באוניברסיטה אחת גדולה, אף אחד אבל אף אחד! לא יודע מה מתנהל בין זוג ברגע שדלת ביתו נסגרת. אפשר לנסות לדבר זה לגיטימי מתוך דאגה אהבה אכפתיות אבל לא לשכנע, ודרך אגב מצער מאוד שמישהו צריך לשכנע זוג להיות ביחד אם הם החליטו שלא. אז הסיבה לכל השיתוף אחרי שסיפרתי ׳במקצת׳ עלינו היא אך ורק למטרת שקט! מילה שהפכה למשמעותית כל כך עבורי. אז כן זאת הבקשה וזה מאוד פשוט. זאת כבר לא תוכנית טלויזיה זה כבר לא ריב אוהבים במסך שלכם עם פופקורן זה לא עוד ניצחון גורף או הפסד בפריים טיים. זה החיים שלי. גירושים זאת מילה שמבחינתי היתה קצת גסה ולא מתוכננת כחלק מסיפור חיי, אני מודה כי אני עצמי ילד להורים גרושים שכבר עבר את זה פעם מהצד בתור צופה מפוחד שהכל מתפרק לו מול העיניים אבל זה עדיין לא שלו והנה לימים אני השחקן הראשי וההיסטוריה חוזרת... אני אשמח מאוד אם אקבל את השקט שמגיע לי לדרוש לעצמי, ואנתב אותו כמו אתמול שלשום ליצירה, נתינה, הכלה של כל הלקוחות המדהימים שלי שמחבקים מנשקים כותבים מפרסמים והכי חשוב עוזרים לי כל כך לנתק את עצמי מהרעש סביב ולחוות דרכם את הווליום של ההנאה שלהם, את ההתרגשות שלהם, את ההקדשה על קיר הגיר אצלי בסטודיו ואת כל שאר הדברים הקטנים שמזינים ומחזקים אותי להמשיך הלאה. תשמרו על האצבעות והפה שלכם לפני שאתם אומרים או כותבים משהו ששמעתם ממישהו של חבר של מישהי שלא קיימת בעולם, ותזכרו שאתם מדברים על אנשים אמיתיים. תכבדו את עצמכם תפזרו אהבה לעולם והוא יחזיר לכם את זה בחזרה. אני מודה שזה עובד אצלי. הנה אתם קוראים את הפוסט הזה והוא הגיע אליכם ממני באהבה אגב, כל הדבר הקסום, השקוף והנקי מפילטרים הזה נכתב סתם בשעה מאוחרת בבית שעוד רגע כבר לא יהיה יותר שלנו אני לבד.... בלי יחצן או יועץ תדמית, סתם משהו שבא נטו ממני אליכם. ההרגשה היא משחררת אני מודה אני מאוד מקווה שאחרי הפתיחות המלחיצה הזאת מבחינתי אני אזכה להבנה שלמטרתה הפוסט הזה נכתב ושוב אין לי מילים שיסבירו את גודל התודה שאני חב לכם על כל האהבה העצומה והיומיומית שמוענקת לי מכל מפגש עם מישהו מכם. מוקדש ממני אליכם באהבה אליאב❤