כל כך פשוט וכל כך כל כך חשוב. לא משנה למי אתם בוחרים להצביע. תבחרו לבחור. זו האחריות הכי גדולה שלנו כאזרחים. בואו נעלה את אחוז ההצבעה אחת ולתמיד. כי זו הארץ של כולנו.