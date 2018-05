רק לאחרונה פורסם כי אסף הראל מתכנן לרוץ לראשות העיר תל אביב, ודאי תשמחו לשמוע שעתידה להיות לו מתחרה לא קלה בכלל ואף יותר מוכרת: מיקי חיימוביץ'. חודשים ספורים לפני הבחירות המוניציפליות, נראה כי כמה מהרשימות מחזרות במרץ אחר שמות שעשויים לחזק אותם - ומיקי חיימוביץ' היא לגמרי אחד מהם. מקורבים מספרים כי לאחרונה העיתונאית קיבלה מספר פניות להצטרף לרשימות כאלה ואחרות, בהן הסבירו כי לאור הפעילות החברתית הציבורית שלה הם מעוניינים שתצטרף אליהם למירוץ. David tika A post shared by Miki Haimovich (@mikihaimovich) on Apr 18, 2018 at 1:36pm PDT אותם מקורבים מספרים כי חיימוביץ' נפגשה עם הפונים השונים ושוקלת את ההצעות, אך נכון לעכשיו היא עדיין כלל לא בטוחה לגבי עתידה בקריירה פוליטית. מסוכנות "ייצוג 1" המייצגת את חיימוביץ' נמסר: "אין תגובה". East side gallery A post shared by Miki Haimovich (@mikihaimovich) on Apr 26, 2018 at 8:14am PDT {title}





