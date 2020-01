כשנתיים וחצי אחרי שיצאו מבית "האח הגדול", ולפני כשלוש שנים, אורטל בן דיין ואלדד גל-עד תבעו אחד את השנייה. המחלוקת ביניהם התחילה על רקע פוליטי ומאוד מהר ירדה לפסים אישיים עם חילופי דברים הדדיים קשים שנאמרו בין השניים. גל-עד הגיש מכתב לפני תביעה על פוסט שכתבה בעמוד בן דיין הפייסבוק שלה, והיא הגיבה בכתב הגנה ותביעת נגד. גל-עד טען כי הפוסט שכתבה עליו רגע אחרי צאתה מבית "האח הגדול", בשעה שהוא נמצא עדיין בבית, ובו כתבה שהוא לא שירת כחייל קרבי, כמו שטען ושאת חצי מזמן השירות הצבאי שלו הוא בילה בין כותלי בית הכלא הצבאי - גרם לו נזק רב. בבית המשפט הוכח כי גל-עד אכן היה עצור לזמן קצר, אך בוודאי לא "חצי מהשירות שלו", וכי במסגרת שירותו שירת בתפקידים קרביים. אך יחד עם זאת, בתביעת הנגד הוכח כי הוא עצמו טען, בשידורי התכנית, הפריח בן דיין אמירות קשות, וטען היא הביעה חוסר איכפתיות לגבי מותם של בני משפחת פוגל ז"ל באירוע טרור (לדבריו, זה "מעניין לה את התחת"), כי היא "גזענית", "תומכת בפגיעה בחיילי צה"ל", "בוגדת", "עוכרת ישראל" ואף כינה אותה "קאחבה". השופט קבע כי האמירות שנאמרו נגד בן דיין קשות, וגם הטענה כי התובע אינו קרבי אינן נכונות. לכן החלטתו הייתה לזקק את התביעות אחת מהשניה. עוד הוא קבע כי אין יסוד לטענה שהעלה התובע שמה שנאמר בבית "האח הגדול" מוגן מפני תביעות לשון הרע, ומי שבא לתוכנית כזו מרשה מראש להשמיץ אותו, וכי יש להקפיד על אי אמירת לשון הרע גם בבית "האח הגדול". View this post on Instagram A post shared by Ortal Ben Dayan אורטל בן דיין (@ortal__ben_dayan) on Oct 6, 2019 at 6:53am PDT תגובת עו"ד רון לוינטל בשמה של בן דיין: "לצערי, למן ההתחלה הסברנו לתובע שמדובר בתביעה מיותרת, שהוגשה באיחור רב, ועוסקת בזוטות, והובהר לו שבתשובה תוגש תביעה שכנגד, שתגמד את תביעתו, משום שהוא השמיץ את בן דיין פי כמה וכמה. הוא לא רצה לשמוע, וגזר על שני הצדדים להתגלגל בבית המשפט במשך שנתיים. הבטיחו לי עדות של מיקיאגי אבל לצערי התובע לא הביא אותו לבסוף. אני כיבדתי את התובע בעדות של טל גלבוע. ובסופו של יום, כמו שהנחנו מההתחלה, התביעות התקזזו זו עם זו. בכל זאת, יצא טוב מהתביעה הזו – השופט קבע כי אמירות כמו "בוגדת", "עוכרת ישראל" ו"תומכת בבוגדים", הנאמרות לא פעם כלפי צדדים המביעים דעה בשיח הפוליטי, אכן מהווים לשון הרע. אמירה זו של השופט חשובה ותשמש אותנו, יש להניח, בתביעות עתידיות. אמירות אלה הפכו להיות רווחות מאוד בשיח הפוליטי היצרי בישראל". {title}





