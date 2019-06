הפרידה הסוערת של אורטל עמר ובן אל תבורי הייתה ללא ספק אחד האירועים המדוברים ביותר בעולם הבידור בחודשים האחרונים. המשטרה שהוזעקה לבניינים, חילפוי האשמות שנעשו באינסטגרם והמפגשים בבית המשפט - כל אלה הפכו את השניים לזוג המדובר במדינה. אחרי שהחליטו להפריד כוחות באופן סופי ואף הגיעו להסכמה בסוף בכל הנוגע לגידול הילד, בן אל (26) המשיך הלאה באופן רשמי. מקורבים לזמר מספרים כי לאחרונה הוא מבלה לא מעט מזמנו עם דוגמנית צעירה העונה לשם לירז נומדר. נומדר מוכרת מאוד בין כוכבי הרשת ומתחזקת עמוד אינסטגרם עם כ-70 אלף עוקבים. היוש. לירז נומדר | צילום: מתוך האינסטגרם של לירז נומדר, instagram אם השם של לירז מוכר לכם זה לא במקרה. היא ניהלה לאחרונה קשר עם הזמר קטריקס מהצמד קטריקס ודורון ביטון. השניים החליטו להיפרד אחרי כמעט שנה יחד, אך נומבדר, בדומה לבן אל, המשיכה הלאה די מהר. אמנם אי אפשר להשוות בין ההצלחה של סטטיק ובן אל תבורי כצמד לזו של קטריקס ודורון ביטון, אך לאורך הדרך היו לא מעט אנשים שהשוו בין הצמדים ואף דובר לא מעט על יריבות מוזיקלית, שכן שניהם מכוונים לאותו קהל ושרים בסגנונות דומים. נומדר, כך זה נראה, יודעת בדיוק מה היא עושה. מיחסי הציבור של תבורי נמסר: "לא היה ולא נברא". מלירז נומדר נמסר: "אנחנו בסך הכל חברים טובים". View this post on Instagram Don’t worry be happy ❤️ A post shared by Benel Tavori - בן אל תבורי (@beneltavori) on Jun 3, 2019 at 3:24am PDT {title}





