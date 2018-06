חברים אהובים, ילדים אהובים ומשפחות אהובות שלי. אני רגיל לדמעות של צחוק ולומד כעת את הטעם של דמעות התרגשות. כן - התרגשות . ההודעות האישיות שלכם והחיבוק מכל כך הרבה חברים קרובים ורחוקים מרגש אותי כל כך, ואני מרגיש צורך לעבור אחד אחד ולהגיד לכם תודה מכל הלב. ריגשתם אותי עד דמעות - תודה. עוברות עלי שעות לא קלות ואני מתמודד עם שמועות שרובן רחוקות מהמציאות. אני בטוח שבקרוב הכל יתבהר ונוכל לחזור יחד לשגרה של חיוך ועשיית הטוב. שלכם באהבה ורק באהבה - יובל שם טוב.

A post shared by יובל שם טוב (@yuval_shemtov1_) on Jun 7, 2018 at 4:18am PDT