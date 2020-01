View this post on Instagram

כבר תקופה שאדוה זוהרת קצת יותר מהרגיל והתרגשות חדשה נכנסה אלינו הביתה. לא מזמן, במהלך בדיקה שגרתית אצל רן הרופא, החל להתנגן ברדיו הילדה הכי יפה בגן. הדוקטור חייך ואמר שאלוהים, או אלוהי הפלייליסט, נתן לנו רמז קטן למה צופן העתיד. אז אולי העוברית הקטנה תהיה יום אחד הכי יפה בגן, אולי, בתקווה, החכמה ביותר. מה שבטוח זה שיש לנו מלא אהבה לתת לה, כזו שמותירה אותי חסר מילים ומפילה אותי לקלישאות מוזיקליות- ושאדוה זוהרת קצת יותר מהרגיל. והאמת? גם אני @adva_dadon