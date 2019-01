בעוד שישראל נלחמת בקצת רוח וממטרי גשם מזדמנים, נראה שבתאילנד גוברת תחושת אימה אמיתית בשעות אלה, בעקבות דיווחים על סופה חריגה שעומדת לפגוע באיים המזרחיים כמו קוסמוי, קופנגן וקוטאו. בין התושבים והתיירים הרבים שנמצאים באיים הללו כרגע ישנה גם קרן פלס, שהגיעה בתחילת השבוע לחופשה משפחתית מורחבת ביעד הטרופי. אך בעוד שהם חלמו ליהנות מבקתות על החוף ולהיות במרחק נגיעה מהמים, הנופש החלומי הפך למבעית במיוחד, כשהרשויות המקומיות הוציאו לפני מספר שעות הודעת אזהרה בגלל הסופה "פאבוק" שבדרך. רגועה. פלס | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של קרן פלס בחדשות מדווחים כי רבבות כבר נטשו את האיים המתויירים לקראת הגעתה של הסופה הטרופית, טיסות בוטלו ובתי עסק ומלונות מתארגנים עם מקומות מסתור עבור התיירים שהחליטו להישאר. View this post on Instagram חייבת לקנות בגד ים חדש #טיולשמיניעםאותושחורלבן #משפחה A post shared by Keren peles (@kerenpeles) on Jan 2, 2019 at 9:25pm PST אך בניגוד אליהם, מסתמן שאנחנו חרדתיים הרבה יותר מפלס, שהעלתה סטורי רגוע ומרגיע למדי לעמוד האינסטגרם שלה, בעקבות הודעות רבות שקיבלה מעוקביה המודאגים. "חברים, תקשיבו, אתם שולחים לי מלא כתבות כאלה וזה באמת נראה מלחיץ", כתבה. "גם פה כולם בהיסטריה. אבל צחוק בצד, אני ממש רגועה, יהיה בסדר, גם ככה אי אפשר לצאת מכאן. אז אין ברירה, נצבור עוד חוויה. רציתי נופש טרופי וחטפתי יער שלם על הראש". תחזיקו מעמד, פלסים, אנחנו אתכם. תפסיקו לשלוח לה כתבות מלחיצות | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של קרן פלס {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן