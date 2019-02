View this post on Instagram משפחה סיאמית. רק ניתוח יכול להפריד אותנו #siamiesfamily A post shared by Mirit Harari (@mirit_harari) on Dec 14, 2018 at 8:13am PST זה כבר שנים שדידי הררי בן ה-62 נחשב לאחד משדרני הרדיו המוכרים והאהובים בישראל, כשהוא מתחזק קריירה מצליחה מעל ל-30 שנה, זאת במקביל למשפחה שבנה יחד עם בת זוגו, מירית (51), כשלהם שלוש בנות. עם זאת, האידיליה נשברה הבוקר כשפוסט שכתבה מירית הועלה בעמוד הפייסבוק של בית החולים איכילוב, ובו חשפה כי היא מתמודדת בימים אלה עם סרטן בלבלב, מטופלת בכימותרפיה ואינה יודעת כמה זמן נותר לה. אך למרבה השמחה, היא מתעקשת לשמור על אופטימיות ועל חוזק - למענה ולמען משפחתה. "היי, שמי מירית הררי, בת 51, נשואה לדידי, אמא לשלוש בנות וסבתא לשני נכדים מהממים. בחודש ספטמבר אובחנתי עם סרטן בלבלב. לפני כחודש, הניתוח המורכב להסרת הגידול הופסק באמצע עם גילוי גרורה בכבד. אני מסרבת לדעת באיזה שלב אני, לא מעוניינת לשמוע אלו תופעות לוואי עוד צפויות להיות, מתעלמת מהסטטיסטיקה ולא, אני ממש לא חיה בהכחשה אלא בהחלט יודעת מה המשמעות של המחלה הזו. ואחרי כל זה, אני רוצה לומר לכל מי שקורא אותי - הסרטן זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיי. "כל החיים שלי חייתי בשביל אחרים...הייתי הבת של, אשתו של ואמא של. 'אשת משפחה למופת' אמרו עליי. ואני? לא הכרתי את עצמי. בגיל 21 כבר התחתנתי ומיד אחרי הפכתי לאמא והחיים היו סביב הבית, המשפחה והילדים...בגיל 40 התעוררתי על עצמי והלכתי ללמוד קאוצ'ינג ואז גם גיליתי את עצמי מחדש כמטפלת ויזמית... View this post on Instagram Ready to chemo round 4 #chemotherapy #cancer #oncologia #pancreas A post shared by Mirit Harari (@mirit_harari) on Jan 31, 2019 at 2:43am PST "ואז קיבלתי את הברקס כשאמרו לי את המילה המפחידה סרטן. אני זוכרת כשרק התאשפזתי וכולם סביבי היו המומים ונסערים, ואני שוכבת על מיטת בית חולים, עם חלוק, בוהה בפלורסנט שבתקרה ודווקא אז מרגישה מה שלא חוויתי שנים - רוגע ושלווה פנימית. הבנתי באותו רגע שבזכות הסרטן קיבלתי סופסוף הזדמנות לחיות את חיי מחדש והפעם רק איך שאני רוצה... אני לא יודעת כמה זמן עוד נותר לי לחיות אבל אני יודעת היום איך אני בוחרת לחיות אותו. האושר שלי היום זה החופש שקיבלתי והשחרור שהענקתי לעצמי מכל טרדות העולם הזה. אני בטוחה שהסרטן הגיע בגלל אורח החיים המטורף שחייתי בו וכנראה הייתי צריכה את הסטירה הזו כדי להבין מה חשוב ואני שמחה שזכיתי לזה עוד בימי חיי כשיש לי עוד מה לתקן... "אני רואה במחלקה האונקולוגית חולים שנסגרים בחדרים, הולכים אבלים וחפויי ראש, מעבירים את הימים בדמעות ובמחשבות על העבר. אני אומרת להם תוך כדי שאנחנו עם הכימותרפיה שזורמת את תוך הגוף וזה אחרי שאני כבר עם שיער שנושר, 10 קילו פחות ובאופן כללי כבר ממש לא נראית כמו אני – תראו את הסרטן כהזדמנות. זה כבר כאן וקיים אז למה לבזבז את מה שנשאר על צער ומחשבות על מה שהיה – אלא על מה שיהיה מעכשיו וזה תלוי רק בנו החולים. View this post on Instagram סבא וסבתא שרופים מחורפנים מאוהבים A post shared by Mirit Harari (@mirit_harari) on Apr 5, 2018 at 9:59am PDT "אומרת להם אבל גם מזכירה לעצמי... תצחקו על המחלה ואפילו על המוות כי אי אפשר להימנע מזה אז עדיף שזה יהיה על השולחן ושנוכל לפחות להיות גלויים עם האהובים שלנו בדבר הכי מהותי בחיים שלנו שהוא הסוף. אני כבר הכנתי מה שצריך כדי שלא אסבול אם אדרדר ולפני שבוע אפילו קניתי לדידי ולי מתנה לרגל 30 שנה ביחד - חלקת קבר משותפת. כשסיפרתי לדידי הוא בכה. "ככה נהיה ביחד גם בעולם הבא" הרגעתי אותו ואז גם הוא לבסוף צחק. אין לכם מושג כמה זה חשוב לצחוק. ותאמינו לי, שאפשר. "לא משנה כמה רגעים עוד נשארו לי ואני גם לא מתעסקת במה שאפספס אם אמות צעירה. הדבר היחידי שכואב לי זה על אמא שלי. כל השאר אני יודעת שיסתדרו כי עשיתי איתם עבודה טובה עד היום. ולכם, מי שקורא אותי עכשיו, אל תחכו למחלה כדי לבחור את הבחירות הנכונות לכם. תהיו אמיצים, תגשימו את החלומות שלכם כל עוד אתם בריאים וחזקים, אל תחכו למכה כדי להתעורר ובעיקר גם אם חליתם - אל תחנקו מבפנים. ההסתרה הזו רק מוסיפה כאב וצער. תחיו באותנטיות, תפסיקו עם הזיוף, אל תכעסו מידי, תנהלו אורך חיים שפוי, תישנו טוב, תאכלו בריא ואם אתם בני משפחה או חברים של חולים אז בלי פרצוף עצוב או דמעות מולנו כי זה רק פוגע בנו עוד יותר. ולעצמי אני מאחלת שאמשיך להיות חזקה ולהישאר עוד קצת בעולם הזה כי למרות הכול, עוד מוקדם לי מידי כדי כבר ללכת. יום הסרטן שמח!". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן