View this post on Instagram

אני צופה בפרק האחרון של "חתונה ממבט ראשון". ראיתי את העונה און אנד אוף. אולי אהרוס קצת את הרומנטיקה או ההפך אהיה רומנטית מידי, אבל כשזה כל כך מורכב וקשה זה כנראה לא נכון. לדעתי! אני מאמינה בכל ליבי שאהבה צריכה להיות קלה. טובה וקלה. הנפשות התאומות לא צריכות מבחנים, זמן, שינויים, לא צריכות מלחמת אגוים, בדיקות, ריבים, מרחק... עם אייל לקח בדיוק שני דייטים לדעת שטוב לנו ונכון. וזהו. ברור שיש חיים, והיו פינות שנכנסנו אליהן, ועוד נכנס בלי סוף. ושוב, זה היה תיאום ציפיות, שיגרה, מצבי רוח.לא ריבים דרמטיים , לא בדקנו אם אנחנו מתאימים או רוצים להישאר. לא סתם המשפט המטופש על "זה זה" חוזר על עצמו בכל סיפור אהבה בריא. אנשים מאוזנים נפשית בוחרים באהבה שהיא לא דורשת המון מאמץ, או שינוי, או מלחמה. בשביל זה כל אחד צריך לעבור מספיק ולהסתכל עמוק פנימה, לדעת עם מה הוא בא לתוך האהבה, מה הוא מביא ומה בדיוק מגיע לו. זה "אני מאמין" שלי, תמיד היה, ונשארתי נאמנה לו, וזה גם עבד לי מדהים, תמיד ידעתי איך זה חייב להיות עבורי: בריא, קל וטוב. אייל, אני שרופה עליך❤ @eyal_elgavi