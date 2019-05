הדרמות ממשיכות לעקוב אחר טל גלבוע: האקטיביסטית למען זכויות בעלי החיים ויועצת ראש הממשלה בנושא, תבעה שוחט שהשמיץ אותה בסכום של 300 אלף ש"ח - וחויבה על ידי בית המשפט לשלם לו הוצאות משפט. לפני כשלוש שנים, זוכת "האח הגדול" הגישה תביעה לבית המשפט השלום בתל אביב נגד עמרי וייל, שוחט בהכשרתו, על כך שהשמיץ אותה בעמוד פייסבוק בשם "קרניבורים על השפתיים", בו הוא משתף פוסטים הומוריסטיים וביקורת על האג'נדות של האקטיביזם הטבעוני - שגלבוע נחשבת לאחת ממובילותיו. View this post on Instagram A post shared by טל גלבוע Tal Gilboa (@tal__gilboa) on Mar 31, 2019 at 3:05am PDT בכתב התביעה טענה גלבוע, באמצעות עו"ד יהונתן רבינוביץ, כי וייל השמיץ אותה בארבעה פרסומים ופגע בשמה הטוב כדי להפיק רווחים כספיים. כך, למשל, הוא פירסם פוסט של קצבייה מנתניה, בה "נראית" גלבוע (שראשה הושתל בפוטושופ על גופם של שני גברים) מחזיקה נתח בשר. מתוך עמוד הפייסבוק "קרניבורים על השפתיים" | צילום: מתוך פייסבוק בפרסום השני, שתל וייל תמונה של גלבוע בה היא יושבת לצד פרה, וכתב: "המבין יבין", "טבעוניים שזועקים כשרפתנים מזריעים בהמות", "איפה הייתם כשערן (אב ילדיה של גלבוע - ש"א) עשה את זה?". בפרסום השלישי, וייל עשה שימוש בתמונת בתה הקטינה של גלבוע, שצולמה מחבקת עגל, וכתב: "עזבי אותי, טבעונית משוגעת! לכי לחבק עצים!". הפרסום הרביעי כלל סרטון אנימציה, בו הוא מכנה את גלבוע "אישה על האש". בתמונה נראית אישה עירומה, כשהיא קשורה על גבי שיפוד מסתובב מעל מדורה - וגם שם השתיל וייל תמונה של גלבוע. מתוך עמוד הפייסבוק "קרניבורים על השפתיים" | צילום: מתוך פייסבוק לטענת גלבוע, כל הפרסומים נוצרו במטרה להשפיל אותה, לפגוע בה, לבזות אותה ויש בהם משום לשון הרע. בגין כל אלה - היא תבעה פיצוי של 300 אלף ש"ח. וייל, באמצעות עו"ד אור ירקוני, הגיש כתב הגנה בו ביקש לדחות את התביעה של גלבוע על הסף. בכתב ההגנה נטען כי גלבוע היא אישיות ציבורית, ידוענית ואקטיביסטית העומדת בראש תנועה וארגונים שונים המטיפים לפעילות בלתי חוקית, תוך הכפשה וליבוי שנאה כלפי קבוצות אוכלוסייה האוכלות מזון מן החי. עוד נטען, כי הפרסומים שותפו במסגרת עמוד פייסבוק לביקורת ציבורית סאטירית על פעולותיהם של הטבעוניים. View this post on Instagram A post shared by טל גלבוע Tal Gilboa (@tal__gilboa) on Feb 17, 2019 at 4:01am PST "מטרת העמוד הייתה הקמת פלטפורמה פתוחה בה הבעת ביקורת שכזו תהיה לגיטימית, נטולת הפחדות ופעולות השתקה...משנכנסה התובעת לעמוד והביעה את עמדתה, קיבלה על עצמה את התקנון ועל כן היא מנועה מלטעון טענות בדבר פגיעה בשמה הטוב", ציין הנתבע. לדבריו, כלל התמונות שפירסם בפוסטים הן תמונות פומביות, בהן גלבוע השתמשה בעצמה ואין פה פגיעה בפרטיות. השופט נמרוד אשכול, שדן בתיק, טען בפסק הדין כי בפרסומים שהעלה וייל ניכר כי מדובר בסאטירה, וכי מבחינה אובייקטיבית - לא נראה כי הפירסום עולה בגדר לשון הרע מעצם היותו סאטירי. הוא דחה את טענות גלבוע על פגיעה בפרטיות, שכן היא בעצמה העידה בבית המשפט שהיא דמות ציבורית, ולבסוף דחה את תביעתה ואף חייב אותה לשלם הוצאות משפט לווייל בסכום של כ-3,000 ש"ח. {title}





