אם חשבנו שהחתונה בהפתעה של לוסי אהריש וצחי הלוי היא זו שתייצר את רוב הכותרות, כעת היא הפכה בעל כורחה למשנית, בעקבות התגובה הקשה של ח"כ אורן חזן על הזיווג בין העיתונאית המוסלמית לשחקן היהודי. כזכור, זמן קצר לאחר חשיפת החתונה של השניים, שנערכה אמש (ד'), בחר לפרסם חבר הכנסת פוסט קשה בו הוא מאשים את אהריש ש"פיתתה נפש יהודי במטרה לפגוע במדינתנו ולמנוע מעוד צאצאים יהודים להמשיך את השושלת היהודית". יותר מזה, הוא האשים את צחי "המתאסלמלוי" (במילותיו) ש"לקח את פאודה צעד אחד רחוק מדי" וביקש שיעצור את ההתבוללות. הבוקר התקשרו שי גולדשטיין ולאה לב במהלך תכניתם ברדיו 103FM לצופית גרנט, מי שחיתנה את הזוג בטקס המרגש, וביקשו לשמוע ממנה את תגובתה לדברים שכתב חזן בעמוד הטוויטר שלו, והיא, כצפוי, לא חסכה במילים. "אם אנחנו כבר מדברים, בואו לא נצחק על זה", פתחה גרנט בידיעה שתכניתם של השניים הומוריסטית למדי. "אחד הדברים שחשבתי לעשות זה לפנות לראש הממשלה ולהגיד לו - 'אם אתה מכבד את עצמך ואת המדינה שלך - תעיף את היצור הזה, תגלו אותו, תעיף אותו לכל הרוחות'. הוא איש חרא, האיש הוא תקלה". בעוד שאורי גוטליב ודב נבון, שהתארחו גם הם בשידור, הסכימו עם דבריה, גולדשטיין ביקש לחלוק עליהם: "אני לא מסכים אתכם ואני אגיד לכם גם למה. אני חושב שזו התנשאות להגיד את זה כי הוא נבחר, העם בחר בו. מי אנחנו שנגיד 'הוא תקלה, הוא נבחר הציבור', זאת לא 'תקלה', ההיפך". View this post on Instagram A post shared by tsufitgrant (@tsufitgrant) on Aug 26, 2018 at 2:29am PDT "מה זה קשור?", התפרצה לדבריו צופית. "אתם ראיתם איך הוא כותב את זה?זה בסדר להעביר ביקורת, אבל נבחר ציבור שמדבר בצורה כזו בוטה..?". בשלב זה העלו בהפתעה גולדשטיין ולב גם את ח"כ חזן, שביקש להעלות נשכחות באזני גרנט: "לפני כמה שנים, כשהבן שלך היה מאושפז בבית החולים 'שניידר' עם דלקת קרום המוח ושכב מיטה לידי - אז חשבת שאני בחור מאוד נחמד. אבל נראה לי שלאורך השנים השתן ששתית כנראה עלה לך לראש. התבוללות זה דבר נורא, נקודה. לא רק לכם בשמאל מותר להיות צינים הומוריסטים כדי להעביר מסר, ולי כואב לראות את הדבר הזה". "היית ציני והומוריסטי בדבריך?", שאל אותו גוטליב. "כולכם הרי יודעים ומבינים שהסיפור זה לא 'הפיתוי'. הסיפור הוא שיש פה ערבייה שהתחתנה עם יהודי, ויום יום אנחנו רואים פה יהודיות שמתחתנות עם ערבים - הדבר הזה פסול". אהריש ולוי ביום חתונתם | צילום: מתוך "חי בלילה" "עזוב הוא נשמע רע או לא נשמע רע", מתערב גולדשטיין, "זה מה שהדת היהודית מאמינה בו - שהתבוללות היא דבר רע. כל מי שהוא יהודי מאמין נגד התבוללות. זה לא אורן חזן, הוא משקף איזשהו הלך רוח אמיתי חזק בציבור". View this post on Instagram במצפור רחבעם על פסגת הר הזיתים - ירושלים מאז ולתמיד... A post shared by ח"כ אורן חזן (@oren.hazan) on Oct 4, 2018 at 4:40am PDT "הוא מסית!", צועקת גרנט ברקע ואומרת "אתה בן אדם טיפש, אתה לא נבחר הציבור, אתה יצור לא חכם, לא מפותח, לא מעניין! אתה אדיוט, אין לך כלום, אתה בן אדם רע, אתה בן אדם אכזרי, אתה פוגע באנשים על לא עוול בכפם". "עדיף שתתעסקי בתכניות הטובות שאת עושה", ענה לה חזן. "אני לא טיפש וכמו שאמרתי - השתן עלה לראש. זו לא חתונה, הם לא התחתנו. במדינת ישראל אין חתונה כזו, את לא מוסמכת לחתן". {title}





