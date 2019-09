בשבוע שעבר פורסמו באחד מאתרי הרכילות תמונות של רוסלנה רודינה על מיטת שיזוף במיקונוס, כשלצידה בן הזוג איתי פז, איש נדל"ן בן 35 שאותו הצליחה להסתיר מעיני התקשורת במשך יותר משנתיים. רודינה, 31, קיבלה את התמונות האלה בוואטסאפ, ישירות מאמו של פז, ורתחה. "אגיד לך מה הרגיז אותי", היא משחזרת. "כל מדינת ישראל יודעת שאנחנו נורא מנסים לשמור את זה לעצמנו, זה הדבר היחיד שביקשתי - את הפרטיות שלי. זה נכון שאני דמות מפורסמת ושבחרתי להיות כזו, אבל איתי לא בחר להיות מפורסם. היינו בחופשה וקלטתי שיושב לידנו זוג ומצלם מהצד, אם הם חושבים שלא אז שידעו שהעיניים שלי עם המשקפיים היו עליהם".

זה משהו שקורה הרבה, שטלפונים ניידים מכוונים אליך ברגעים פרטיים?

"זה קורה. לפני כמה חודשים איתי ואני טיילנו בחיפה ואחת העוקבות של גיא פינס צילמה תמונה ושלחה למערכת. העלו את זה לתוכנית עם תיוג של הבחורה שצילמה, נכנסתי לפרופיל שלה, התברר שהיא עוקבת אחרי ובאותו רגע חסמתי אותה, כי אני אומרת שאם את באמת אוהבת אותי ומכבדת אותי אז למה את צריכה לצלם אותי מהצד ולשלוח לרכילות? באסה שאנשים מתעסקים יותר מדי בחיים של אחרים במקום בחיים של עצמם".

את לא יכולה להבין למה מעריצה שלך מצלמת אותך?

"לא. היא יכולה לגשת אלי ולהצטלם איתי, אבל היא מצלמת ומעבירה הלאה. אני מאוד חשופה בתקשורת וזכותי לבקש פרטיות, אני עדיין בן אדם. איפה עובר הגבול? זה מבאס, ואלה האנשים שמקבלים ממני בלוק. אגב, כשאיתי ואני התחלנו לצאת פנו מהתקשורת להרבה חברים משותפים והציעו להם הרבה כסף בשביל תמונה, אבל הם לא מכרו את עצמם".

למה בעצם את כל כך עסוקה בלהסתיר אותו?

"אני לא מסתירה אותו. אנחנו בזוגיות, טוב לי והוא הכי חתיך שיש, אבל אני כן מנסה לשמור על הפרטיות שלו. אם הוא לא בחר בעולם הזה, מגיע לו ללכת ברחוב בלי שיצביעו עליו".

ויהיה שלב שתחשפי אותו?

"אני מעדיפה שלא. כל כך טוב לי בזוגיות ואני כל כך אוהבת את הבן אדם, שאני אהפוך את העולם בשביל לשמור עליו כמה שיותר. מניסיון העבר, אני מבינה כמה זה יכול להיות מבאס כשאת לא בוחרת בחשיפה. כשאני נכנסתי למערכת יחסים מאוד מתוקשרת לא לקחתי בחשבון עד כמה זה מתוקשר".

"הדבר היחיד שביקשתי זה את הפרטיות שלי" | צילום: חלי פרידמן

"היום אני רוצה לדבר על העשייה שלי"

תשכחו כל מה שחשבתם שאתם יודעים על רוסלנה. הבחורה האנונימית מחדרה שנכנסה לחיינו לפני שבע שנים כבת הזוג של אייל גולן והפכה לדוגמנית מבוקשת, לאם בנו לפני חמש שנים ולפרודתו לפני שנתיים וחצי, מכירה היטב את הרגעים שבהם אור הזרקורים המחמם והנעים הופך לכדור אש שמאיים לכלות את הנשמה. היום היא מריחה חומרים דליקים מקילומטרים ומשתדלת להתרחק עד כמה שניתן מקו האש. היא חיה ברמת גן עם הבן יאן ועם בן הזוג איתי פז, מטפחת קריירה של דוגמנית, שחקנית ואשת עסקים וממש לא ששה לדבר על האקס המפורסם, על ארוסתו הטרייה, על קונספירציות הכישוף שהיה או לא היה, ועל הפרשה ההיא, שעלתה לאחרונה שוב לסדר היום הציבורי.

אולי זה הגיל, אולי הניסיון, ואולי הרצון להשיל מעליה את ייחוס העבר ולגרום לציבור להבין שהיא ישות עצמאית וחזקה שלא חבה את הצלחתה לאף גבר, מצליח ככל שיהיה.

"בשנים האחרונות אני עושה המון דברים ופורחת", היא אומרת בבית הקפה הרמת גני והמאוד לא זוהר שבו אנחנו נפגשות. "יש לי מייקאפ ושלושה בשמים שיצרתי לחברת סופטאץ', קולקציית קפסולה של בגדי ילדים שעיצבתי לרשת קיווי, אני פרזנטורית של שלומית אזרד, של חברת בגדי הים almerie ועכשיו גם גליתה, ואני עובדת על קריירת משחק. אז נראה לי שראוי יותר לדבר על העשייה שלי מאשר על צהוב. התעייפתי מלקרוא על עצמי דברים, להילחם בדברים שכתבו עליי שהם לא נכונים, בא לי את השקט שלי. הרבה שנים נאלצתי לספוג סיפורים שיצאו החוצה שהם לא רלוונטים, והיום אני רוצה לדבר על העשייה שלי כי יש על מה. אני לא רק דוגמנית".

מטפסת לפסגה. רוסלנה רודינה בקמפיין ל"סופטאץ'" | צילום: שי ארבל כהן, יחסי ציבור

חשוב לך להוכיח שאת לא "רק יפה"?

"את זה כבר סיימתי להוכיח, סיימתי מזמן להיות עטיפה. אני מגדירה את עצמי כאישה חזקה ועצמאית שיודעת לעמוד על שלה ולעשות, ואמא במשרה מלאה פלוס. אני לא רוצה להיות רק דוגמנית, וגם אי אפשר להתפרנס ולחיות ברמה גבוהה רק מדוגמנות. אפשר לעשות אחלה כסף, אבל אם את רוצה לשמור על רמת חיים מסוימת את צריכה לגעת בכמה תחומים. אנשים חושבים שאני חיה ברמת חיים מסוימת כי מישהו משלם עליה, וזה לא נכון. אבא של יאן לא מממן לי את רמת החיים ולא היה קרוב לזה, ואפילו רחוק מזה. אני רוצה שזה יהיה ברור".

חושבים שאייל מממן אותך?

"זה משהו שאני שומעת מכל מקום, אומרים 'יאללה, היא התגרשה ממנו, בטח מקבלת איזה 50, 70 אלף שקלים בחודש. וואו, אנשים, הלכתם רחוק מאוד. אני לא יושבת רגל על רגל, אני עובדת, אני בונה לי את הבית, את הביטחון, אני מביאה הביתה משכורת מאוד נחמדה ואני קורעת את התחת בשביל זה".

חשוב לך היום לא להיות תלויה כלכלית בבן הזוג?

"זה לא רק היום, זה היה לי חשוב כל החיים. ההורים שלי התגרשו, ולמרות ששניהם עבדו, היו לנו פתאום מצבים קשים בבית והבנתי שאני לא צריכה להיות תלויה באף גבר. ברור שגבר צריך לפנק, ברור שגבר צריך לשלם, אבל הוא לא כל יכול, את כל יכולה. גם אם יש לי זוגיות טובה וגבר שעובד ומצליח אני לא יכולה להיות תלויה בו, ואם חלילה נפרדים עדיף לא לצפות לכלום מאף אחד. אני אמא ואני רוצה לתת לבן שלי את רמת החיים הכי טובה שאני יכולה לתת לו".

אבל ליאן יש גם אבא מצליח שיכול לדאוג לו.

"אבא של יאן חי את החיים שלו, אמא של יאן חיה את החיים שלה עם יאן, וברור שכשיאן ירצה דברים הוא יידע לבוא ולבקש ממנו והוא גם יקבל".

"אבא של יאן חי את החיים שלו" | צילום: חלי פרידמן

אגב, למה יאן לא קיבל את ג'וב דוגמן קולקציית הילדים שעיצבת?

"כי הוא קטן מאוד והוא חשוף מאוד מהרגע שהוא נולד. אני לא מההורים שידחפו את הילד שלהם לדגמן כי אני רוצה שהוא ידגמן, אני אדחוף את הילד לעשות מה שהוא יבחר לעשות. הוא ילד, אני מאמינה שהוא לא במקום של להצטלם, אני לא רוצה לעשות לו טראומה.

"החיים שלנו מאוד חשופים גם מהצד שלי וגם מהצד של האבא, ואני רוצה לשמור עליו כמה שיותר. את לא תראי תמונות פפראצי שלו, אני לא אקח אותו להשקות לא משנה כמה ישלמו לי ואני מתעצבנת כשפונים אלי ברחוב להצטלם איתו, אני בחיים לא מאשרת את זה. הוא לא בובה, זה ילד קטן שלא אשם שההורים שלו מפורסמים. אנחנו עובדים קשה כדי לשמור עליו".

השמירה הזו מאוד מורכבת כששני ההורים כל כך מפורסמים. הפרידה שלכם לוותה בסאגה משפטית שסוקרה במדורים, היו לך חילופי דברים קשים בתקשורת עם ארוסתו דניאל ולאחרונה שוב צצה פרשת הקטינות בתחקיר של "אורלי וגיא" ובתחקיר של עיתון "הארץ". יש מחשבות על איך לתווך את זה ליאן בבוא היום?

"למזלי יאן קטן, וכשיגיע היום, במידה והוא יגיע, אנחנו נשב ונדבר על הכל. אני לא מתייחסת לכל מה שקשור לחיים האישיים של אייל, לא לפרשה, לא לבת הזוג שלו ולא למה שהוא עושה. הדבר היחיד שאני מתעניינת בו הוא לשמור על הילד שלנו".

אבל בעוד כמה שנים הוא יהיה חשוף לרשת וההיסטוריה שלכם חקוקה בגוגל. מה יקרה כשהוא ישאל על פרשת הקטינות?

"אני מאמינה שהוא ישאל ושנשב ונענה על כל מה שצריך, אבל כרגע אני לא מתעסקת בזה כי אני לא שם והוא לא שם, וזה המזל הכי גדול שלי, שהוא לא מבין, כי זה לא נעים".

קראת את התחקיר?

"כמו כולם, ואני עדיין בוחרת שלא להגיב. אני לא מתייחסת לחיים האישיים של אייל גולן. סיימתי את הפרק שלי איתו לפני שנתיים וחצי וכל מה שהוא עושה ויעשה בעתיד באישי או בעסקי שלו זה שלו, אין לי שום צד בעניין, אני לא קשורה אליו בשום צורה חוץ מבנושא של יאן. הבאנו את יאן באהבה גדולה, אבל זה פרק שהסתיים והוא לא רלוונטי כבר לחיים שלי".

והסאגה המשפטית ביניכם?

"מאחורינו, תודה לאל".

והריב בינך לבין דניאל? בראיון לגיא פינס רמזת שהיא התעניינה באייל עוד כשאתם הייתם יחד.

"באותה תקופה, כשהיה לי מה להגיד, אמרתי. היא דיברה, אני עניתי, מבחינתי הסאגה הזו הסתיימה כבר אז. אין בינינו תקשורת".

לא בירכת אותם על האירוסים?

"לא, כי החיים האישיים שלו לא מעניינים אותי".

אני מבינה שזה מבאס אותך, אבל את מבינה שחלק מהראיון כולל גם שיחה על הפרק הזה בחייך, שקשור לאנשים שלא מפסיקים לייצר כותרות.

"נכון, אבל אני היום בנקודה שאני בוחרת על מה לענות ועל מה לא. פעם הייתי פחות אמיצה, עונה על הכל. היום אני לא מעוניינת להגיב על זה בכלל, אני במקום אחר בחיים שלי. מה שהיה תם, נגמר, הסתיים תודה לאל, אני בזוגיות, טוב לי, לו יש בת זוג ואת החתונה שלהם".

את חושבת שדניאל כישפה אותו כפי שטוענים מקורביו?

"זה מצחיק אותי".

מניסיונך, ייתכן שכל בת זוג של אייל גולן חוטפת ביקורת כבדה מעצם היותה זוגתו?

"זה מחיר התהילה, מי שבוחר בזה צריך להיות חסין".

"אני את הסאגה הזו סיימתי, ביני לבין אבא של יאן אין תקשורת" | צילום: חלי פרידמן

"לא נתקלתי בגבר ששוטף כלים"

כשאני מבקשת מרודינה להגדיר את עצמה בשתי מילים, היא עונה "חתולת רחוב". האישה היפה הזו, שיושבת מולי נטולת איפור ונראית כמו שמיניסטית שהבריזה משיעור היסטוריה, נושאת על גבה היסטוריה מורכבת. היא נולדה באוקראינה, וכשהיתה בת 9 עלתה משפחתה לישראל והשתקעה בחדרה. אחיה דניס, המבוגר ממנה בשלוש שנים, התמכר בגיל 15 לסמים קשים, ורוסלנה נאלצה להתבגר באחת. "זו תקופה שחורה", סיפרה בראיון למוסף סגנון, "חוויתי תל אביב אחרת כשהייתי קטנה, כי אחי היה מסתובב שם והייתי צריכה לחפש אחריו. הגעתי למקומות בתחנה המרכזית והייתי מסתובבת שם חופשי ולא מפחדת. זה הפך להיות היום־יום שלי. הוא יצא מזה, והוא נקי כבר 11 שנה".

כשהיתה בת 16 הוריה התגרשו. אמה ליזה מתגוררת גם היום בחדרה ("לא לעוד הרבה זמן, אמרתי לה שבהיריון הבא שלי אני מעבירה אותה קרוב אליי"), ועם אביה יעקב היא לא בקשר יותר משנתיים, מאז פירקה את החבילה עם גולן ("זה התחיל מנתק של חודש בגלל אגו, וזה המשיך. אני לא מאמינה שאפשר לתקן את המשקעים שנוצרו בינינו. אני לא כועסת עליו, השלמתי עם מי שהוא. לכי תנסי לשנות גבר פרימיטיבי ומיושן בן 55").

באותה שנה שבה הוריה התגרשו, השתתפה רודינה בתחרות מיס חדרה, קטפה את המקום השלישי, ואחרי כמה גישושים בתחום הוחתמה בסוכנות של נורית אורגל, שבשנת 2012 הכירה לה את גולן, גרוש פלוס שניים המבוגר ממנה ב-17 שנה. רודינה היתה כתף תומכת כשהתפוצצה לראשונה פרשת "משחקי חברה" ופורסמו החשדות נגד גולן בדבר קיום יחסי מין עם קטינות.

שנה לאחר שנודע על הפרשה היא ילדה את בנם, יאן גולן, ואחרי חמש שנות זוגיות השניים נפרדו בטונים צורמים, ותועדו נכנסים ויוצאים מבתי משפט. היום, כשהתלאות האלה מאחוריה, חתולת הרחוב מרשה לעצמה לגרגר בשביעות רצון, ולספר שמצאה בית. לפני כחודש היא והבויפרנד איחדו כתובות, והעתיד נראה מבטיח. "זה מדהים לגור יחד", היא אומרת בעיניים נוצצות, "ידעתי שיהיה לי כיף, אבל אני עוד לא מרגישה בבית כי מאז שעברנו אני בקושי בבית. אני עובדת המון בחו"ל ומתגעגעת הביתה, לשכב במיטה ולהריח את הריח של הבית, זה חסר לי בתקופה הזו".

ומה חלוקת התפקידים ביניכם בבית? מי עושה מה?

"כרגע הוא עושה כביסות. האמת היא שהוא עושה הכל חוץ מלשטוף כלים".

כי זה התחום שלך?

"כן, וכי אני חושבת שבשביל גבר לשטוף כלים זה קצת פחות מתאים. לא נתקלתי בגבר ששוטף כלים".

וואלה? אני אכיר לך את בן זוגי.

"באמת? הוא שוטף כלים?"

למה לא?

"שמעי, איתי הוא אדם מסודר, שומר על ניקיון, אבל הוא גבר, הוא לא עושה כלים. הוא יכול לשטוף את הכוסות עם מים כדי שהן לא יהיה שומניות, אבל עם הספוגית אני אעשה, וזה בסדר גמור".

ואיך הוא עם יאן?

"מדהים. לא היינו עוברים לגור יחד עם המצב לא היה ככה. הם מטיילים, משחקים, יאן מאוד אוהב אותו ומחובר אליו. כשאני בחו"ל הוא יותר אצל אבא שלו, וכשאבא שלו בחו"ל הוא אצלי".

אז את מכינה את הפרנץ' מניקור לרגע שבו הוא ישלוף טבעת?

"אויש, ככה את מכירה אותי? אני מאמינה שכשזה יגיע זה יגיע, אני לא אתחיל לתת לו רמזים או לשלוח לו תמונות של טבעות. אני למדתי דבר אחד: Never Say Never. פעם הייתי אנטי חתונה, ממש לא רציתי לחשוב או לדבר על זה, היום אני מבינה שיכול להיות שכן אתחתן. חברות אמרו לי 'למה את שוללת? למה שלא תחווי את הרגע הזה עם שמלת כלה? למה שתחסכי את זה מעצמך? כי ההורים שלך התגרשו? כי כל זוג שני מתגרש?'. בגלל שהמוסד היום כל כך מכוער ועצוב אז כבר לא האמנתי בזה, אבל כשיש לך זוגיות טובה ופרטנר שנותן לך את כל הביטחון שבעולם, אז זה כבר לא מלחיץ".

אז במערכת היחסים הקודמת שלך לא רצית להתמסד?

"ולא רק בה. תמיד המחשבה שזה יגמר היתה שם, כי אני ריאלית, אבל דברים משתנים בחיים, הביטחון שלי השתנה, מערכת היחסים משתנה ופתאום אני עם בן אדם שטוב לי איתו ממש, שמספק לי הכל ונותן לי את כל החופש והפרגון שיכול להיות. כנראה שהייתי צריכה לעבור דבר או שניים בחיים, ועכשיו אני מרגישה שזה זה".

אתם מדברים על ילדים?

"אנחנו יודעים שזה יקרה, אבל אני עוד לא מתכננת. אני מאמינה שזה יגיע. אני רוצה שלושה ילדים בסך הכל, ואת הסיפתח כבר עשיתי, והוא סיפתח מדהים".

במה שונה מערכת היחסים הזו ממערכות יחסים קודמות?

"בהרבה דברים. במערכות יחסים קודמות הייתי גיבורה, קשה, לא רציתי להרגיש שאני נשענת על מישהו, היום אני לא מתביישת לבכות לידו כי יש מישהו שיתמוך ויעמוד מאחורי, ופעם תמיד היה מחסום. בכל מערכת יחסים היה לי אגו, ועם איתי אי אפשר להפעיל את האגו. הוא יודע שיש לי אגו, יודע גם להכיל את האגו הזה ולא נותן לי שום סיבה להיכנס לאגו ולעשות בלאגן, וזה קטע. אני יכולה לספור בקושי על יד אחת את הריבים שלנו בשנתיים שאנחנו ביחד. מבינים אותי, תומכים בי, מפרגנים לי ומכילים אותי, וקשה להכיל אותי, אני לא פשוטה".

למה?

"קשה להכיל את הפרסום שלי, אני דואגת לעצמאות שלי, אני אמא, יש לי ילד וזה מתחלק עם אבא של הילד, לא כל אחד יכול לקבל את זה, אבל איתי מחבק את זה וזה מדהים".

אז מה הבנת על זוגיות בפרק ב'? שאת יכולה להיות שברירית?

"כן, ושלא יבקרו אותי על זה. אני מבינה היום שחי לצידי פרטנר שהוא חבר על אמת, שאני יכולה לדבר איתו על הכל. פתחתי את כל המחסומים. היום אני חווה זוגיות כפי שזוגיות אמורה להיות, בלי מסכות. היום אני מבינה שאי אפשר להתנהל בזוגיות עם אגו כי זה רק יהרוס, אבל אני לא מתחרטת על כלום כי זה מה שהוביל אותי לנקודה שבה אני נמצאת היום. היום האגו נעול".

אולי יותר קל לו להינעל כשמולך יש פרטנר שלא נמצא בשואו ביזנס?

"ברור. אבל אני מבינה שהייתי צריכה לעבור את כל מה שעברתי כדי להיות היום במקום שבו אני יכולה להיות שקטה ורגועה בפינה שלי".

ומה את מאחלת לעצמך לשנה החדשה?

"בריאות, להמשיך להצליח ולהמשיך לשמור על מה שיש לי. ואח או אחות ליאן, זה משהו שאני כבר צריכה לתת לו".

בקרוב אח או אחות ליאן? רודינה | צילום: חלי פרידמן

צילום: חלי פרידמן ל"סולו" | סטיילינג: ראובן כהן | ע' סטיילינג: לירון שטיינמץ | איפור: מישל אדרי ל"סולו" | שיער: ליאור גבריאלוב ל"סולו" | בגדים: גליתה