ח"כ בדימוס ינון מגל אם אני מבינה נכון את הפוסט המביך שצייצת, אתה בעצם אומר שזה לגמרי תקין לסרס ולהחפיץ אותי כי הרי מגיע לי, הצטלמתי חושפני. אתה בעצם גם אומר לכאורה מבין השורות שמותר להטריד אותי מינית כי אני דוגמנית שמנסה להתפרנס ועושה את עבודתי נאמנה. לכל אישה זכות על גופה, היא תתלבש איך שהיא רוצה ותצטלם איך שהיא בוחרת!!! כל מה שנותר לי לקוות שהחברה שלנו תוקיע במהרה אנשים מהסוג שלך.

A post shared by LEE LEVI (@lee_levii) on Jan 11, 2018 at 2:21am PST