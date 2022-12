הדוגמנית המצליחה היילי ביבר שיתפה אמש (שבת) את עוקביה ברשתות החברתיות כי אושפזה בית החולים אחרי שחוותה "סימפטומים דומים לשבץ" השבוע.

היילי, שנשואה לג'סטין ביבר כתבה: "ביום חמישי בבוקר ישבתי בארוחת בוקר עם בעלי והתחלתי פתאום להרגיש תסמינים ונסעתי לבית החולים. הרופאים מצאו שיש לי קריש דם קטן במוח, שגרם למחסור בחמצן. הגוף שלי התמודד איתו לבד והבראתי לחלוטין תוך כמה שעות".



זה היה אחד הרגעים המפחידים שאי פעם חוויתי", הוסיפה ביבר בת ה-25, שנשואה לכוכב הפופ, שחלה בקורונה לפני חודש, וכתוצאה מכך דחה את סיבוב ההופעות שלו. "עכשיו אני בבית, ואני מלאת תודה לכל הרופאים והרופאות שטיפלו בי". היא חתמה את הפוסט: "תודה לכולם על כל התמיכה והאהבה".