בשנת 2018 הנומרולוג שוקי גבאי חזה את עתידה של השרה מרב מיכאלי ואמר לה: בארבע השנים הקרובות את תהיי אמא עם בן זוגך ליאור שליין בדרך זו או אחרת. מרב הסתכלה עליו עם פנים המומות ובדרכה הייחודית היא כיבדה את דבריו של גבאי ושתקה. אוגוסט 2021: מרב מיכאלי אמא לילד בשם אורי, ושוקי גבאי יצא שוב ענק! סחטיין.

אבל מה עם כל הביקורות שהוטחו במיכאלי על כך שהעזה להמריא לארצות הברית בעיצומה של הקורונה? פרשנויות נפתחו נגדה, אולפנים ערכו פאנלים בנושא ואיש לא ידע שמרב וליאור טסו להביא את בנם הקטן מפונדקאית שזה הרגע ילדה והפכה אותם למאושרים באדם.

נכון, איש לא ידע על התכנון המבורך וזה נדיר בימים אלה. נכון, אולי היה שווה להוציא הודעה רשמית ששרת התחבורה הגברת מיכאלי טסה לעניין אישי מאוד. אבל הלו?! מחצו את שמה שעות על גבי שעות עד שהגיעה התמונה המיוחלת של הזוג המאושר עם התינוק החדש. וואו וואו, אנחנו מדינה חורצת גורלות!

ועכשיו, טיפים לאמא! מרב ממי, כנסי כנסי… תחבקי ותנשקי אותו ללא הפסקה ותני לו מלא אהבה ומלא ביטחון. פחות להקשיב לאלפי עצות שתקבלי, ואת תקבלי כאלה ללא הרף. תעשי רק מה שטוב לך ומה שתרגישי שנכון לך ולנסיך הקטן. אני סומכת עלייך שתדעי לחלק את גידול הילד בינך לבין השכן מלמטה, בן זוגך שליין. תיהני מכל רגע… כל יום שעובר לא חוזר!! ותזכרי שגם אם קצת קשה, כל יום יותר קל מאתמול.

ואחרי כל המחמאות מרבי, את בטח זוכרת שיצאת נגד נושא הפונדקאות כי מדינות עניות מנצלות נשים לטובת כסף. על זה צריך להגיד: Never say never.

Good luck baby

אופירה

אמא של אמלי אריאל ואייל