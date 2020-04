View this post on Instagram

השבוע עברנו אסון שנגמר בנס גדול גילי יצא עם שלושת הכלבים האהובים שלנו לגינת הכלבים ובדרך בלי שום סיבה כלב ענק תקף את מסי שלנו ונשך אותו קרע לו את כל הכל הגוף הקטן והמתוק. גילי נאבק בכלב הענק, ניסה לשחרר את מסי הקטן מהשיניים של הכלב ורץ הביתה שכולו מדמם. חשבתי שהגיע סוף העולם! הכלב גסס לנו בידיים, כל הבגדים של גילי היו מגאולים בדם, הווטרינר המסור שי פייס הטיס אותו לבית החולים הוטרינרי בבית דגן. מסי הקטן שלנו עבר ניתוחים שארכו שעות ארוכות וביקשו מאיתנו להתפלל כי מסי בסכנת חיים אמלי בכתה ונשכבה על הריצפה, לא ידעתי מה אומרים לילדה בת 10 שהכלב האהוב שלה עומד למות והוא סובל מכאבים עזים!? אריאל ואייל שאלו אותי מאה שאלות ולא היו לי תשובות. הדלקתי נרות, התפללנו, שילמנו ממיטב כספנו לרופאים שיצילו לנו את מסי וברוך השם אחרי 5 ימים מסי חזר הביתה, חבוש, מפוחד, צולע אבל עם זנב שמח כי הוא שוב איתנו. שמרו על הכלבים שלכם, תחבקו אותם, תאמצו כלבים כי האסון שלנו יכול לקרות לכל אחד תודה לגילי בעלי, לאמלי אריאל ואייל שעוטפים את מסי באהבה, לווטרינר האלוף שלנו שי פייס, למנתחים המסורים בבית דגן שנלחמו על חיי מסי, למנהל בית החולים ד"ר אמיר שטיינמן, למנתח הכירורגיה דוקטור ג׳וש מילגרם, ד״ר סיגל קליינברט וצוות המיון