צרות עולם ראשון

שלום. בעלי תמיד היה הגבר הכי חתיך בסביבה. כעת, בתחילת שנות הארבעים לחייו, הוא התחיל להקריח בחלק האחורי של ראשו, אבל מתעקש להמשיך ללכת עם בלורית כך שהקרחת מאחור בולטת למרחקים. העליתי את האופציה שיגלח את הראש, אבל הוא חושב שזה לא יתאים למבנה של הגולגולת שלו. הצעתי לו ללכת לעשות השתלת שיער בטורקיה, אבל הוא טוען שרק זמרים מזרחיים עושים את זה. הוא מאוד סובל מהסיטואציה ומרגיש לא אטרקטיבי. מה עושים? ממשיכים ללכת עם שיער וקרחת מאחורה? מגלחים? משתילים? תצילי אותנו.

א' תראי, גברים מקריחים זאת טרגדיה. לא בציניות, זה באמת אחד הדברים הקשים שגברים עוברים. נורא קשה להסתיר הקרחה, היא מתנוססת עליך, מאלצת אותך להגדיר את עצמך מחדש ולקבל פתאום, באמצע החיים, אדם אחר שהוא אתה. רגע אחד אתה נסיך דיסני, שניה אחרי זה אתה חתול ספינקס. גבר מקריח, כזה שנמצא בשלב הביניים ועדיי לא קירח לגמרי, זה דבר כל כך מעורער, חשוף רגשית וחסר ביטחון, שהוא בעצם במחצית הדרך לחוויה של אישה בעולם. הדרך להתמודדות עם הקרחה טמונה, קודם כל, בלהכיר בה. זה לוקח זמן, וזה בסדר. זה קצת כמו מודל האבל של קובלר רוס, עם השיער שלכם בתפקיד המנוח: הכחשה - מתעלמים מהנושא לחלוטין. הנשירה המסיבית מיוחסת לאישה או חתול, הכל מתנהל כרגיל, המפרצים לא מדוברים, מטפחים זקן כפיצוי. מיקוח – מסתובבים עם כובע מגוחך, מעבירים את שתי השערות הנותרות מצד לצד, לוקחים כל תוסף תזונה, משחה במרשם וכדורים מערערי זקפה שיש בעולם. דכאון – הרגע שבו מבינים שזהו, זה נגמר, ושכל הזמן הזה שחשבתם שהסוויתם את המצב, למעשה הייתם האחרונים לדעת. העולם מתייחס אליכם כבר שנים כאל קירחים, פשוט עדיין לא יצא לכם להצטרף אליו. קבלה – עושים מעשה. מגלחים את הראש, נוסעים לטורקיה, בימים עברו גם שלב הפאה היה לגיטימי, אנחנו לא שם. View this post on Instagram Всем привет Меня зовут Сильвер, и теперь я буду очень часто тут появляться Я появился в этой семье очень неожиданно, но по моему виду видно, что я счастлив @stychynskyi_tattoo , спасибо , что выбрал меня и принял такое решение ❤️ #сфинксы #котсфинкс #sphynx #sphynxcat #сфинксукраина #сфинкс A post shared by Anna Stychinskaya (@anna.stychinskaya) on Nov 30, 2019 at 9:17am PST א' יקרה – בן זוגך, ואולי גם את, נמצאים בשלב הדיכאון. כבר הכרתם בקיומה של הבעיה, אבל אתם עדיין נמנעים מהתמודדות, מתפלשים בשלב הביניים הזה של קרחת אחורית, מרגישים פח עם עצמכם, מתגעגעים לימים שבו הייתם הזוג שכלל את "הגבר הכי אטרקטיבי בסביבה". מה זה הסביבה הזאת? איפה אתם גרים שהסטנדרטים שלכם הם שיער בצפיפות סיב של כותנה מצרית? שלחו בבקשה תמונה למדור, לא בשביל להוריד אבל לדעתי מתחוללת פה הפרזה. ומה בן זוגך חשב, שייחלץ מגורלו של אביו וסבו ואבות אבותיהם שהקריחו בדיוק באותו אופן יהודי מדכא? כולם במדינה הזאת קירחים, ממתי זה פגע באטרקטיביות של מישהו? אנחנו מקום שאחד מהגברים הנחשקים בו הוא לירן מחתונה ממבט ראשון. לפי אייטם מ-2016 מוויינט, 54% מהנשים האמריקאיות חושבות שגברים קרחים זה סקסי - אז פה, בהערכה גסה, זה איזה 80%. ישראל זו מדינה שחרתה על דגלה שקרחת זה סקסי, כתוצאה מתהליך מזדחל של שכנוע עצמי בקרב נשים שצריכות להימשך לגברים שרובם, מה לעשות, יקריחו בשלב זה או אחר. אז זה מבאס, אני מקבלת, אבל יש גבול לכמות הזמן שאפשר לבכות על זה. עליכם לקבל החלטה. אני אישית בטים קרחת, כי גם אני תוצר של הפטריארכיה הדכאנית ולימדו אותי שזה סקסי. לא ברור מה זה בדיוק מבנה גולגולת מוזר, האם בן זוגך קלינגוני? רוב הסיכויים שמבנה הגולגולת של בן זוגך רגיל לחלוטין, הוא פשוט אחוז אימה מקרחת ומשינוי. ובצדק, אבל כנשים, כולנו עברנו מספיק תספורות גרועות כדי לדעת שתוך שבועיים אף אחד לא זוכר כלום. לגבי השתלה, גם כאן אפשר להבין אותו. אנחנו חושבים על טורקיה ועולה לנו בראש הפרצוף של עדי לאון, עם הפדחת המשולשת הזאת שמנוקדת בזקיקים שהושתלו באופן שמצליח, באורח פלא כלשהו, להיראות אפילו פחות טבעי מפיאה. זה מגוחך ומכוער, אתה לא רוצה את זה, אבל האמת שיש גם דוגמאות ממש סבבה שאפשר אפילו להתלהק איתן לאח הגדול בלי לחשוש מהמצלמות העיליות. כלומר, שווה לבדוק את האופציה הזאת לפני שמוותרים על הרעמה. עדי לאון. החשש מובן | צילום: מתוך רשת 13 סביר להניח שיש עוד אופציות מגוחכות יותר או פחות, אבל כך או כך אתם חייבים להחליט כבר, כי זה פשוט נראה נורא. סתם, אין לי מושג איך זה נראה (ת מ ו נ ה) אבל תמיד אנחנו בטוחים שאנחנו שופטים את עצמנו לחומרה ו״נו, בטח אף אחד אחר לא שם לב״ וזה, עקרונית, הפוך. אם אתה שמת לב לזה, כולם שמו. אנשים שופטים את עצמם מה זה לחיוב ומאותה זוית יפה כל פעם, ואף אחד לא באמת יודע איך הוא נראה. אז לא משנה מה תחליטו, העיקר שתעשו משהו. וגם אם יצא נורא, תזכירי לבן זוגך שבשבילך הוא עדיין הגבר הכי אטרקטיבי, גם אם בלב תוסיפי ״אצלנו בבית״. יש לכם בעיה שתרצו לקבל עליה מענה, צרור טיפים, עצות מוצלחות גם אם לא חומלות? ברור, למי אין

