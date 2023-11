האם קיימת חטופה שילדה בשבי? ראשיתו של הסיפור המשונה הזה בידיעה חדשותית מהוססת, תחת הכותרת "במערכת הביטחון מעריכים: אחת החטופות ילדה תינוק בשבי בעזה". הסיפור התגלגל לתוך מכתב ששרה נתניהו כתבה לג'יל ביידן, הפך לדיווחים על כך שהחטופה היא בכלל תאילנדית - בתוספת שם ותמונה שהופצו בכל מקום עד שהוכחשו על ידי משפחתה וחבריה - והסתיים, נכון לעכשיו, בכלום. נדגיש את המילים "נכון לעכשיו" כי לכו תדעו, אולי באחת מפעימות שחרור החטופים נתמוטט קולקטיבית כשתופיע על המסך אישה עייפה שמצמידה לחזה צרור חיתולים זעיר שבו מוכמן תינוק. כלומר, ככל הנראה אין חטופה שילדה בשבי, אבל אולי יש. היולדת של שרדינגר, היא גם קיימת וגם לא.

