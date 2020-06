לא שבוע מי יודע מה להיות בו אישה שקוראים לה קארן. או אם לדייק - אישה לבנה בגיל העמידה שאוהבת לנזוף בנותני שירות ושקוראים לה קארן. אם את כזאת, עדיף שתחליפי את השם לאיזה אילנה או ורד, ואז אנשים יוכלו להגיד "ורד הזאת, כזאת קארן".

בפעם הקודמת זאת הייתה בקי שחטפה. השם "בקי" הוא כינוי די ותיק לבחורה לבנה, שאתם בטח זוכרים מ"בקי עם השיער הטוב" של ביונסה. הכוונה לא הייתה לסתם בחורה לבנה, אלא לבחורה לבנה, בייסיקית וכונפית. לצעירה שבחיים לא תצא מהעיירה הקטנה שהיא חיה בה בארה"ב, ששיא חייה יהיה נשף סיום התיכון שלה ושהיא הכי פשוטה ולא מעניינת ולא חכמה שיש. בקי.

Dog abusing racist Karen (Amy Cooper)#KarenStrikesAgain #KarenGoneWild #karen #Karens #karensgonnakaren pic.twitter.com/tJNhSh1yE1 — Karen Strikes Again (@KarenStrikes) June 5, 2020

קארן היא לא בקי, היא קצת יותר מפותחת ממנה, אבל לא מספיק, ומבוגרת ממנה בשלושים שנה.

יש כאלה שטוענים ששני הכינויים הם Slur - כינוי פוגעני לאנשים על בסיס גזע. למשל "סמבו" לשחורים" ו"צ'ארלי" לאסייאתים ו"שיילוק" ליהודים. יש עוד הרבה, המין האנושי תמיד היה יצירתי בגזענות. אבל כמובן שבניגוד לשחורים, לאסייאתים ובמקומות וזמנים מסוימים גם יהודים, כינויים פוגעניים ללבנים לא גובו באפליה ממוסדת. ולכן אין סימטריה בגזענות ואין דבר כזה גזענות הפוכה.

אז מי זאת בעצם קארן? כאמור, אישה לבנה בגיל העמידה או מתקרבת אליו. מישהי שבטוחה שהכל מגיע לה, ולא תהסס לצעוק על מוכרים בחנויות או מלצרים. התנהגותה אגרסיבית, היא אוהבת נורא לתבוע מקומות ואנשים, להעלות סלפי מאימוני כושר ולבקש, בכל מקום, "לדבר עם המנהל". קארן מתלוננת על טיק טוק ופורטנייט בפורומים של הורים בפייסבוק. יש לה קארה קצוץ עם גוונים בלונדיניים, היא תמיד קצת גזענית למרות שטוענת שלא.

View this post on Instagram jesus, karen. #karen #karenmemes #karens #livelaughlove #funny #meme A post shared by Karen (@officiallykaren) on Jun 10, 2020 at 6:19pm PDT

גם בקי וגם קארן הם כינויים שמתפוצצים מדי כמה שנים אחרי תקריות גזעיות. ב-2018 זאת הייתה אישה שהזמינה משטרה בגלל שכמה גברים שחורים עשו ברביקיו בפארק. הם לא עשו שום דבר לא חוקי, פשוט היו שחורים ובפארק. התקרית נודעה בשם BBQBecky. ב-2020 זאת הייתה איימי קופר שקראה למשטרה כי גבר שחור, חובב ציפורים, ביקש ממנה בנימוס לקשור את הכלב שלה ברצועה על מנת שלא יפגע בציפורים באזור. היא התקשרה למשטרה וטענה ש"גבר אפרו אמריקני מאיים על חיי בפארק". בזמן הזה, הבחור צילם אותה בווידאו, בודה את העלילה נגדו, והסרטון הפך לוויראלי. איימי קופר קיבלה את הכינוי קארן, ופתחה את גל הקארניות הנוכחי ברשתות החברתיות.

TORRANCE TIRADE: "Karen" video shows racist rant against Asian woman exercising in Torrance park. "Go back to whatever (expletive) Asian country you belong in" https://t.co/7Vb8uDO8oB — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 11, 2020

אנדרה ברוק, פרופסור באוניברסיטת ג'ורג'יה, התראיין לכתבה באטלנטיק ואמר שזה תמיד קשור למבט, לרצון של לבנים לשלוט בשחורים. כיום זה על ידי הזעקת כוחות משטרתיים שלא לצורך - בידיעה שבכל הנוגע לאלימות משטרתית שחורים תמיד נפגעים יותר - ובעבר, בתקופת העבדות, אלו היו בעלי העבדים. אז הכינוי לנשים לבנות היה "מיס אן". הכינויים האלו - בקי, קארן, אן, הם אקט של התנגדות, הם נותנים שם להתנהגות גזענית, מתקוממים מולה וצוחקים עליה.

View this post on Instagram #karen #meme #funny #funnymemes #karenmemes #karen A post shared by Karen (@officiallykaren) on Jun 10, 2020 at 6:23pm PDT

יש לא מעט טענות נגד "קארן", שהפך למם רשת תוך שניות, ולא מעט נשים לבנות בגיל העמידה נורא נעלבות ממנו, יש כאלו שאפילו קוראים לו ה-K וורד, על משקל N וורד כי למה לא להיסחף אם אפשר. טענה אחת היא שהוא אייג'יסטי, הרי לומר קארן זה כמו לומר "אוקיי בומר". קארן זה גם לא שם של צעירות בארה"ב, למעשה השנים שבהן היה פופולרי הן בין 1951-1968. כיום כבר כמעט שלא קוראים לתינוקות אמריקאיות קארן.

הטענה השנייה היא שמדובר בכינוי סקסיסטי, כי הכינויים האלו תמיד מופנים כלפי נשים. מלבד בקי וקארן, היה גם מם רשת בשם קרוליין שפרץ אחרי שאישה לבנה התלוננה למשטרה נגד ילד שחור שהילקוט שלו נגע בה בטעות ברחוב, ומם רשת בשם פאטי לאחר שאישה פנתה למשטרה והתלוננה על ילדה שחורה שמוכרת בקבוקי מים בלי אישור, ועוד המון. האם כל הנודניקיות הגזעניות הן תמיד נשים? ברור שלא, אבל איכשהו רק הנשים חוטפות את מם הרשת.

View this post on Instagram Komplaining Karen's ___________________ Follow @krazykarens2020 or she's calling the manager A post shared by Karen Is Mad (@krazykarens2020) on Jun 10, 2020 at 5:07pm PDT

שזה מצער, אבל לא מצער כמו להיות קארן. כי מעבר לתכונות מצחיקות כמו תספורת מובחנת או נטייה להתייחס לצימוקים כאל ממתקים, קארן היא תמיד גזענית. נשים נעלבות שקוראים להן קארן כי מוחקים להן את הזהות האינדיבידואלית, אבל זה גם מה שגזענות עושה. מי שמתקשרת למשטרה על כל אדם שחור שהיא רואה, מגיע לה שיקראו לה קארן.

המקבילה הישראלית לכינויים על בסיס גזע היא דווקא לא תמיד בשמות פרטיים: פרידמנים, פילוסים, בובלילים. ויש גם אורטל ומורטל ולימור (ובכלל - שימוש במלעיל בשמות פרטיים) ומסעודה משדרות. כולם שמות שהפכו כבר לתבנית, שמגיעים עם זר סטריאוטיפים קומפלט. ההתעוררות שלהם היא תמיד טלוויזיונית, כי בישראל הטלוויזיה היא זאת שמגרדת את הפצע העדתי או מאירה אותו. קארן זה שלב מפותח מעט יותר, כי בניגוד למורטל או פילוס, הוא לא נועד לגנות את הגזע אלא את הגזענות. אף אחד לא צריך להתבייש להיות בובליל או פרידמן, אבל זה ממש פדיחה להיות קארן.