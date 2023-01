אחד הרגעים הכי מצחיקים בסרט "זולנדר" היה כשמעצב העל המרושע מוגטו הרים תצוגת אופנה חדשה בשם "הזנחה", ש"לוקחת השראה מההומלסים, העניים וזונות הקראק שהופכים את העיר המופלאה הזאת לכל כך מיוחדת". נזכרתי בזה כשקראתי השבוע על האופנה החדשה שמסתבר שקיימת, או שכך לפחות רוצים שנאמין, "רסשן קור" (Recession Core): אופנת מיתון. זו כנראה הייתה התשובה לשאלה - הדי דוחה כשחושבים על זה - איך אפשר למתג משבר כלכלי?

המיתון כאן, את זה כולנו כבר מבינים. הפיטורים בהייטק מתחוללים במספרים מפלצתיים, יוקר המחיה הוא נושא בוער ורוב האנשים שתדברו איתם יפרטו בנדיבות את כל האופנים שבהם הם כורעים תחת הנטל. אז אם יש משבר כלכלי, למה שלא תהיה אופנה שתתכתב איתו?

מה זה אומר, אופנת מיתון? לפי אחד המגזינים - "הכל בז'. טרנדים של בגדים חוזרים למינימליזם, סגנונות יופי מתמקדים בלהיות הכי טבעיים שאפשר". הדיבור על אופנת מיתון החל בעונת הפרסים האחרונה, שבה רבים שמו לב למיעוט התכשיטים על הכוכבות שצעדו על השטיחים האדומים. בקושי נצפו שרשראות הצהרה, מחרוזות ענק או אבנים יקרות. טיקטוק, שהשתולל מהיעדר היהלומים (טיקטוק משתולל מהכל, יש להודות, ישות נלהבת מאוד) קישר את הנושא למשבר הכלכלי והוליד את הביטוי "רסשן קור" - כמו "נורם קור" (להתלבש פשוט וסחי) או "קוטג' קור" (אסתטיקה כפרית), רק במיתון.

ההסבר למיעוט התכשיטים, לפי טיקטוק, הוא שלנפנף בעושר שלך בזמן משבר כלכלי לא נראה טוב. הסלבס העשירים מודעים לכך ומעדיפים שלא לנקר עיניים, ולכן ויתרו על הבלינג. יש חזרה לנהלי כסף ישן - הצנעת לכת מאופקת במקום השופוני של הכסף החדש.

מגזינים טוענים שגם המסלולים לבגדי גברים של סתיו 2023 היו מינימליסטיים במיוחד, גם זה בתגובה למשבר הכלכלי. צבעים ארציים ולא בולטים, תיקים פרקטיים, העדפת נוחות ופונקציונליות. הרבה מהבגדים גם הפכו ליוניסקס, תחת ההנחה שאופנה נזילה מגדרית משתלמת יותר לקנייה. הם מוסיפים שעוד במשבר הכלכלי של 2008 האופנה - שכדרכה מתקשרת ומגיבה לאירועי העולם - הגיבה בווריאציה על מינימליזם.

בהערת אגב: משברים כלכלים גדולים בעולם תמיד השפיעו על איך שדברים נראים. כל טרנד של פשטות ומינימליזם החל ממשבר. קירות לבנים, ובכלל חללים נקיים ועיצובים פשוטים ומעוגלים, הפכו לסטנדרט עיצובי בעקבות שפל כלכלי. גם הבאוהאוס, למשל, הוא סגנון בניה נחשק ויוקרתי, אבל כשהתחיל - בגרמניה שאחרי מלחמת העולם הראשונה - הוא היה סתם עוד דרך לבנות באופן זול, מהיר, פשוט ומשקם, לא מצועצע ומפואר. הכי אופנת מיתון, פשוט בלי שקראו לה ככה.

ובחזרה לימינו: ה"רסשן קור" כולל תיקים גדולים, פחות אקססוריז, ציפורניים קצרות בלק רגיל, פנים נטולות איפור או שלפחות נראות כך, סגנון לא צעקני, ג'ינסים ממוחזרים, בגדי וינטג' ויד שנייה, אוברסייז, צבעי שיער שנראים טבעיים ונהירה למסיבות ביתיות.

מאז שהוכרז הטרנד, כל דבר נקשר אוטומטית לאופנת מיתון. H&M מכריזה על חזרת שיתוף הפעולה עם מעצבים? אופנת מיתון. סלבית הולכת ברחוב בלוק הומלסי במיוחד? אופנת מיתון. שלי גרוס כתבה בבלוג שלה "המלבישה" על המיקרו-טרנדים, כלומר המעבר מטרנדים כלליים כמו "בוהו שיק" או "מראה אלגנטי" לסגנונות מפורטים באופן כמעט קומי כמו "סבתא על החוף" או "יורשת בחופשה בסיציליה". גם ה"רסשן קור" יכול להתאים למיקרו-טרנדים, מעין ספציפיקציה של אסתטיקת פשטות.

WHERE ARE THE NECKLACES? WHAT IS GOING ON FOR HEAVEN’S SAKE? pic.twitter.com/0bgfQROCiG — sam (@pinkmochhi) January 15, 2023

Lucas Bravo in this Patrick Bateman core lookduring Paris Fashion Week! pic.twitter.com/Ob6QRIKiIl — . (@BERLAlN) January 19, 2023

את הפשטות הזאת אנחנו יכולים לראות גם בעוד מקומות. טרנד הגינות הטבעיות, למשל. לא עוד גינות מצועצעות עם צמחייה יוקרתית בתוך כדי חרס עצומים, אלא עיצובי גינה פראיים. בלאגן ירוק בעיניים הוא הטרנד החם בתחום עיצוב הגינה ופופולרי בקרב אנשים שיש להם, ובכן, גינה, ואת היכולת הכלכלית לגנן אותה לפי צו האופנה. כלומר - אנשים שלא חווים כרגע משבר כלכלי.

כי זה העניין עם "רסשן קור" - הוא מנסה להגיב למשבר הכלכלי וליוקר המחיה, אבל מי שיוכלו לאמץ אותו, מבחינה עיצובית, הם אנשים שלא נפגעו מהמשבר הכלכלי ומיוקר המחיה. כל היתר, ובכן, פשוט קונים פחות. כי מה זה אופנת מיתון כלכלי אמיתית? הבגדים של שנה שעברה.

במינימליזם יש את אלמנט הבחירה - פעמים רבות לא מדובר רק בבחירה אסתטית אלא גם באג'נדה מוסרית שנובעת מהרצון להפחית צריכה מטעמים אקולוגיים ורגשיים, לעשות את מה שנכון בשביל כדור הארץ והנפש הצרכנית שלנו. לעומת זאת, "רסשן קור" הוא לכאורה תולדה של כורח, של משבר כלכלי, והשימוש בו יוצר תחושה די מגעילה. כי יש אנשים שבאמת נאבקים כרגע במיתון, שמאבדים את עבודותיהם או את בתיהם. לא חייבים לרכוב עליהם בשביל מילת באזז חדשה או טרנד צרכני משגשג.

ובכלל, "רסשן קור" הוא בכלל לא על צמצום צריכה, אלא על צריכה שיוצרת מראית עין של צמצום צריכה. היעדר התכשיטים אצל הסלבס הוא העמדת פנים, ממש כמו שלרכוש מהקולקציות החדשות של ג'יבנשי או ריק אוונס, שנטען כי מתכתבות עם המשבר הכלכלי, זה סוג של העמדת פנים. בסוף, גם בשביל ליצור את הרושם שאין לך כסף, צריך המון כסף.