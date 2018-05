כדור פורח תופת בדומה לשיטת העפיפונים, הכדורים הפורחים יוצתו ויופרחו אל מעבר לגדר. הכדורים יקושטו בדוגמאות עליזות כמו לבבות, כוכבים ודמויות מ"בובספוג". via GIPHY ארנבי חבלה ארנבונים חמודים יעברו השתלה של מטעני נפץ וישוחררו בהמוניהם לשטחי ישראל. האזרחים לא יצליחו לעמוד בפני חמידותם, ישלחו יד ללטף אותם, מה שיפעיל את מנגנון הפצצה ויחסל אותם, והארנבונים יקבלו אוטומטית מעמד של שאהידון. via GIPHY פפיון משפריץ במקום סכין או רובה, המחבלים יצוידו בפפיון חמוד של ליצנים שיצהיל את רוחם של הקורבנות, שנייה לפני שהוא משפריץ עליהם חומצה קטלנית. via GIPHY בקבוקי תבערה שוקו אותו דבר כמו בקבוק תבערה רגיל, רק ששניה לפני המוות אתם חשים את טעמו של שוקו מתוק וצונן. מגיע גם בטעמי מוקה, בננה ומילקשייק. via GIPHY קאפקייק איידס תפוזי-איידס זה בריא ומבאס, אנחנו דורשים קאפקייק איידס! המחבלים יפיצו בישראל קאפקייקס צבעוניים, מושקעים ומקושטים בשלל סוכריות וקצפות, שביס אחד מהם גורם לכם למות על המקום מאיידס. לא לפני שתתפעלו מעיטור הבצק-סוכר בצורת הלו קיטי. ממחר דיאטה. סתם, אתם מתים. via GIPHY וירוס מדליק גם לוחמת סייבר יכולה להיות חמודה! למייל שלכם יגיעו סרטון אנימציה משעשע בכיכובכם, עם ברכה ליום ההולדת או סתם שיהיה יום יפה. פתיחתו תפיל את הרשת, תשבית את המחשב ותדליף סודות מדינה, אבל תראו אתכם רוקדים! via GIPHY מחבל מזמר "הנה הגיע היום הגדול

בו תיהרג ומהחיים תחדול

מיד ייתקע בלבך הסכין

ולכבוד מותך נחלק ממתקים

אז מה נאחל לכבוד הירצחך?

שתהיה מת בכל דרכך

שגופתך תהפוך במהרה לגללים

מאחלים ידידיך המחבלים!"

via GIPHY





