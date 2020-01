בוקר טוב, הוליווד. השחקנים ג'ון צ'ו ואיסה ריי השכימו קום וב-5 בבוקר (שעון לוס אנג'לס) הכריזו על רשימת המועמדים המלאה לטקס האוסקר הקרוב, ה-92 במספר. הטקס ייערך בליל ה-9 בפברואר, וגם השנה לערוך ולשדר אותו ללא מנחה. בין המועמדים המובילים - כלומר, השחקנים והסרטים שהתבלטו לאורך עונת הפרסים ההוליוודית - ניתן למנות את "האירי" בבימויו של מרטין סקורסזה, "היו זמנים בהוליווד" של קוונטין טרנטינו ו-"1917" בבימויו של סם מנדז. בקטגוריות המשחק בלטו רנה זלווגר על תפקיד ג'ודי גרלנד בסרט "ג'ודי - מעבר לקשת", חואקין פיניקס בתפקיד ארתור פלק ב"ג'וקר" ולורה דרן ב"סיפור נישואים". רשימת המועמדים לטקס האוסקר 2020 הסרט הטוב ביותר: "פורד נגד פרארי" "האירי" "ג'וג'ו ראביט" "ג'וקר" "נשים קטנות" "סיפור נישואים" "1917" "היו זמנים בהוליווד" "פרזיטים" הבימוי הטוב ביותר: מרטין סקורסזה, "האירי" טוד פיליפס, "ג'וקר" סם מנדס, "1917" קונוטין טרנטינו, "היו זמנים בהוליווד" בונג ג'ון-הו, "פרזיטים" השחקן הראשי הטוב ביותר: לאונרדו דיקפריו, "היו זמנים בהוליווד" חואקין פיניקס, "הג'וקר" אדם דרייבר, "סיפור נישואים" אנטוניו בנדרס, "כאב ותהילה" ג'ונתן פרייס, "האפיפיורים" השחקנית הראשית הטובה ביותר: רנה זלווגר, "ג'ודי - מעבר לקשת" סקרלט ג'והנסון, "סיפור נישואים" שרליז ת'רון, "פצצה" סירשה רונן, "נשים קטנות" סינתיה אריבו, "הארייט - הדרך לחופש" שחקן המשנה הטוב ביותר: טום הנקס, "יום יפה בשכונה" אנתוני הופקינס, "האפיפיורים" אל פצ'ינו, "האירי" ג'ו פשי, "האירי" בראד פיט, "היו זמנים בהוליווד" שחקנית המשנה הטובה ביותר: קאתי בייטס, "ריצ'רד ג'וול" לורה דרן, "סיפור נישואים" מרגו רובי, "פצצה" פלורנס פיו, "נשים קטנות" סקרלט ג'והנסון, "ג'וג'ו ראביט" התסריט המקורי הטוב ביותר: "רצח כתוב היטב" "סיפור נישואים" "1917" "היו זמנים בהוליווד" "פרזיטים" התסריט המעובד הטוב ביותר: "האירי" "ג'וג'ו ראביט" "ג'וקר" "נשים קטנות" "האפיפיורים" העריכה הטובה ביותר: "האירי" "ג'וקר" "ג'וג'ו ראביט" "פורד נגד פרארי" "פרזיטים" סרט האנימציה הטוב ביותר: "הדרקון הראשון שלי 3 - העולם הנסתר" "היד האבודה" "קלאוס" "מיסטר לינק" "צעצוע של סיפור 4" סרט התעודה הטוב ביותר: "מפעל אמרקאי" "המערה" "The Edge of Democracy" "ארץ הדבש" "For Sama" הסרט הטוב ביותר בשפה שאיננה אנגלית (לשעבר, הסרט הזר הטוב ביותר): "פרזיטים", דרום קוריאה "Corpus Christi", פולין "ארץ הדבש", צפון מקדוניה "עלובי החיים", צרפת "כאב ותהילה", ספרד {title}





