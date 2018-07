לא קל להיות חובב סרטי אימה בארץ. בעוד שישנם לא מעט אנשים שצמאים לסרטים מהז'אנר, המציאות העגומה היא שרק חלק קטן מסרטי האימה והמתח המופצים בעולם מדי שנה מגיעים לבתי הקולנוע בארץ. אבל זה שאנחנו נאלצים "להסתפק" במסך הקטן לא אומר שאנחנו עדיין לא יכולים ליהנות. לכבוד יום שישי ה-13 הבא עלינו לטובה (או לרעה, תלוי כמה אתם חזקים באמונות טפלות), סידרנו לכם המלצות לכמה מסרטי האימה הטובים שיצאו בשנתיים האחרונות שלא הגיעו לאולמות הקולנוע בארץ. (The Wailing (2016 מתאים ל: מי שאוהב מותחני אימה רווי מסתורין, עם הרבה טוויסטים בעלילה ופחד גדול מהלא נודע. הקוריאנים הוכיחו לא פעם שהם שולטים ביד רמה בז'אנר האימה וסרט זה, יחד עם "רכבת לבוסאן" (שהמלצנו עליו בעבר), נחשב לאחד מסרטי האימה הטובים שיצאו ב-2016. לצערנו הסרט לא זכה להגיע לבתי הקולנוע בארץ, אבל אל תחשבו שזה אומר שהוא לא מספיק טוב למסך הגדול. הסרט מחזיק בציון מוצדק של 99 אחוז באתר "רוטן טומייטוס" והוא לחלוטין שווה כל דקה מהשעתיים וחצי שלו. לעיירה נידחת בדרום קוריאה מגיע אדם זר ומסתורי כאשר במקביל מתפרצת מחלה לא ידועה שגורמת לאנשים להרוג את קרוביהם. בזמן שהמחלה ממשיכה להתפשט ולגבות קורבנות, שוטר מנסה לפתור את התעלומה ולהבין האם ישנו קשר בין המגפה לאדם המסתורי שמטריד את מנוחתם. הזמן שלו הולך ואוזל והפניקה לפתרון התעלומה מתגברת כשבתו של השוטר נדבקת גם היא במחלה ומשפחתו מוצבת בסכנה. זה לא מסוג הסרטים שיגרמו לכם לקפוץ בכיסא, אלא ידביק את ישבנכם ולא יאפשר לכם לזוז מילימטר מרוב מתח. הקצב מתגבר בהדרגה, העלילה מסתבכת יותר ויותר והסיכוי שתצליחו לפתור את התעלומה בעצמכם רק הולך ופוחת - אבל זה בדיוק מה שעושה סרט מותח טוב למצוין. (Revenge (2018 מתאים ל: מי שאוהב סרטי נקמה וכמויות מוגזמות ביותר של דם. סרט הביכורים של קורלי פרגט משיב מן המתים תת-ז'אנר אימה שאבד אי אז בשנות השבעים; סרטי אונס-נקמה. אמנם קשה להגיד שהיא שמה את תת הז'אנר שוב בקדמת הבמה, כיוון שהוא תמיד היה שנוי במחלוקת ומצוי בשולי השוליים של ז'אנר האימה, אך היא בהחלט מצליחה לעשות אתו משהו שונה, שמציב את הסרט הזה בהיכל התהילה של סרטי הנקמה. בעיקר בזכות בימוי יוצא דופן ונקודת מבט נשית וייחודית שחסרה מאוד באימה ובקולנוע בכלל. >>סרטי האימה הכי טובים שיצאו ב-2017 ג'ן (מטילדה לוץ המהפנטת) ובן זוגה יוצאים לחופשה רומנטית במיקום נידח, כשלפתע מצטרפים שני אורחים לא קרואים: חבריו המפוקפקים של בן זוגה. המתח בבית עולה וגובר כאשר אחד מחבריו מנסה לחזר אחרי ג'ן ללא הצלחה. העניינים יוצאים מכלל שליטה, ג'ן עוברת אונס וניסיון רצח, אך בזמן שהם בטוחים שהצליחו להיפטר ממנה, ג'ן שורדת כנגד כל הסיכויים ומתכננת את הנקמה האולטימטיבית. חשוב לציין שמדובר בסרט לא לבעלי קיבה חלשה (שכן הוא זעזע גם בעלי קיבה חזקה מהרגיל), הוא רווי באלימות פיזית, מינית ונפשית ודם בכמויות בלתי רגילות. אמנם קשה להתעלם מבעיות של חוסר אמינות בתסריט שצצות לא פעם במהלכו, אך אם תתנו לעצמכם להשתחרר מהמציאות כפי שאתם עושים בסרטים בדיוניים אחרים - ההנאה מובטחת. זה סרט שיקרע אתכם לגזרים ובו זמנית יגרום לסיפוק רב שאמנם מגיע באיטיות קשה ומותחת, אבל לבסוף הוא יוכיח לכם עד כמה הנקמה מתוקה, אכזרית ובעיקר כמה היא מדממת. הוא סומן אצלנו כאחד הסרטים המסקרנים שייצאו ב-2018 והוא לחלוטין עמד בציפיות. (Mom and Dad (2018 מתאים ל: מי שאוהב קומדיות אימה שלא לוקחות את עצמן יותר מדי ברצינות. אם אתם בקטע של להעביר את יום שישי ה-13 בכיף ובקלילות - "Mom and Dad" הוא הסרט בשבילכם. קומדיית האימה הזו אולי לא תהפוך לקאלט כמו "מת על המתים", אבל היא תספק לכם שעה ו-20 דקות של פאן טהור, הומור שחור ועלילה אחת סופר הזויה ומקורית. בעיה רפואית ביזארית גורמת להורים ברחבי ארה"ב לרצות לרצוח את ילדיהם, מה שמוביל נערה ואחיה הקטן להילחם על חייהם מול הוריהם הזועמים והנחושים לפגוע בהם. ניקולס קייג' וסלמה בלייר מגלמים את ההורים הרצחניים בתצוגת משחק מוגזמת ומדויקת, בסרט שאינו לוקח את עצמו ברצינות יתרה ובעיקר מודע לז'אנר הביזארי ולעתים גרוטסקי שבתוכו הוא פועל. למרות העטיפה הקומית, הסרט מצליח גם ברגע מסוים להעביר מסר שמעטים היוצרים שמעזים להגיד אותו, במיוחד בארה"ב השמרנית ואמנם זה רק בסצנה אחת ויחידה, אבל המסר מהדהד מספיק חזק כדי להפוך את הסרט לקצת יותר מעוד קומדיית אימה מטורפת. (Cargo (2018 מתאים ל: אנשים שחוששים מסרטי אימה ורוצים לנסות את מזלם ביום שישי הקרוב מבלי להישאר עם צלקות נפשיות. "קארגו" יצא בנטפליקס ממש לא מזמן וקיבל לא מעט ביקורות אוהדות מעבר לים. מרטין פרימן ("ההוביט", "שרלוק") מככב בסרט שהוא שילוב של דרמה ואימה, מה שהופך אותו לאופציה נהדרת בשביל אנשים חסרי ניסיון בז'אנר האימה. הסרט אמנם מתרחש בעולם מוכה זומבים אבל הוא רחוק מלהיות סרט זומבים סטנדרטי וזה למעשה מה שהופך אותו למשב רוח מרענן בז'אנר ותיק שקשה לחדש בו הרבה. באוסטרליה פוסט אפוקליפטית מתפשטת מגפה שהופכת אנשים לזומבים. אב לתינוקת שנדבק במחלה מנסה למצוא מישהו שיטפל בבתו בזמן שהתסמינים מתפשטים בגופו ומהווים סכנה לבתו הקטנה. מדובר בסרט דרמה מתובל באלמנטים של אימה ולכן אלו שמחפשים סרט זומבים "קלאסי" כנראה לא יסתפקו בו. אבל עבור כל מי שסקרן לראות כיצד סרט זומבים יכול באופן מפתיע גם ללחוץ על כפתורי הרגש - הסרט הזה בהחלט חובה. (The Autopsy of Jane Doe (2016 מתאים ל: מי שאוהב מותחני אימה שהם פחות מדממים, אך יותר מתוחכמים, מלחיצים ורווי טוויסטים. מבין כל סרטי האימה המעולים שיצאו ב-2016, הסרט הזה איכשהו נשאר קצת מתחת לרדאר (ככל הנראה מאחר שהיה כישלון קופתי בארה"ב), אבל לא מעט מבקרים אהבו וגם אנחנו. אז אל תתנו לאנונימיות שלו לבלבל אתכם, מדובר במותחן אימה שבהחלט שווה צפייה. אב ובן (בריאן קוקס ואמיל הירש, בהתאמה) רופאים משפטיים, מנתחים גופה של אישה צעירה שנמצאה קבורה בבית שבו התבצע רצח משפחתי אכזרי. בגופת הצעירה האנונימית לא נמצאים סימני אלימות וכך נתיחת הגופה הופכת מעוד יום נוסף במשרד לתעלומה סבוכה מלאת הפתעות וחשיפת סודות אפלים ומטרידים מעברה של הנערה. בזמן שיוצרים רבים מחפשים את הרימייק הבא, אנחנו תמיד מעריכים יצירות מקוריות שמציעות חידושים (גם אם קטנים) לז'אנר האימה. צפו להמון הפתעות ומתח בלתי פוסק, בעלילה שמתרחשת כמעט כולה בחדר אחד. (Unsane (2018 מתאים ל: מי שאוהב מותחנים פסיכולוגיים וקונספירציות. קלייר פוי ("הכתר") מככבת בסרט של הבמאי סטיבן סודרברג ("טראפיק"), שצולם כולו במצלמת אייפון. לפני שאתם מדמיינים לעצמכם סרט יוטיוב באיכות צילום נמוכה מאוד, נבהיר מראש שברוב הסרט קשה לשים לב שבכלל מדובר במצלמה של טלפון סלולרי. למעשה, הידיעה שהסרט צולם כולו באייפון רק מוסיפה לתחושת המציצנות שהסרט מעביר. אישה צעירה מתאשפזת בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי, לאחר התמודדות נפשית קשה מול סטוקר פסיכופת שעקב אחריה ללא הפסקה. אך לצערה בבית החולים היא מגלה שגם שם היא לא בטוחה. ככל שהזמן עובר, קשה יותר לדעת מה אמתי ומה מתרחש במוחה של הצעירה, שנאבקת מול מערכת נצלנית ומול עצמה, בניסיון אחרון להצלת שפיותה. הסרט הזה יבלבל אתכם, יסקרן, ימתח ובעיקר יטריד אתכם כמעט לכל אורכו. אז אם אתם אוהבים מותחנים פסיכולוגיים שמערערים את המציאות שלכם לאט ובזהירות - זה בהחלט הסרט בשבילכם. (Prevenge (2017 מתאים ל: מי שאוהב הומור בריטי שחור ורוצחים סדרתיים. אליס לואו מככבת (כשהיא בחודש השביעי להריונה) בסרט אותו גם כתבה וביימה. מדובר בסרט הביכורים של לואו, שמסתמנת כיוצרת קומית ייחודית, בעלת פרספקטיבה שונה ומרעננת שמצליחה לשזור ביצירתה גם תובנות מעמיקות ומדויקות על המין האנושי. רות' (לואו) היא אלמנה בחודש השביעי להריונה שמאמינה כי העובר שבבטנה שולט בחייה וגורם לה לרצוח כל אדם העומד בדרכה. כשהיא מנסה להילחם בדרישות העובר, היא מגלה שחייה תלויים בזה. מיותר לציין שמדובר בעלילה מקורית שלא הורגת, אלא שוחטת באכזריות פרות קדושות ומתעסקת בנושאים שמעטים היוצרים שמעזים להתעסק בהם. מתחת לכל ההומור השחור חבויות אמירות נוקבות על חוויות אנושיות, כמו מוות, אבל וכמובן - חיים. זו לא סתם עוד קומדיית אימה שחורה שתגרום לכם לגחך ולהמשיך הלאה בחייכם, אלא יצירה שעשויה להטריד את מנוחתכם גם אחרי שתסיימו לצפות בה. {title}





