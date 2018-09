בלי להיכנס לסוגיה הרחבה של הדממת הערוצים המסורתית ביום כיפור, זו השנה השנייה שנטפליקס ישראל מסרבת ליישר קו וממשיכה לספק את שירותי הסטרימינג שלה כרגיל. זה כמובן משמח מנקודת מבטם של הפחות צמים והיותר רואים סרטים; קצת פחות משמח הוא הממשק המתיש של נטפליקס, שאף פעם לא פשוט מראה לך את כל ההיצע הקיים ואומר "שוט". אז בשבועות האחרונים נברתי בעומק המרתפים שלה, ליטרלי כדי שאתם לא תצטרכו.

הנחת העבודה שלי היא שיש לכם זמן לחמישה סרטים: שניים ביום שלישי, מכניסת החג ועד כניסה למיטה, ועוד שלושה ביום רביעי, מהבוקר ועד צאת החג. אי לכך, סידרתי לכם הכל בפליי-ליסטים סגנוניים של חמישה כותרים כל אחד (פלוס כמה אופציות בונוס, מינוס שני סרטים במקרה אחד ספציפי שסיבותיו עמו). הבהרה: חלק ניכר מהכותרים מומלץ לבגירים בלבד, אז שימו לב להתוויות הגיל של נטפליקס. שתהיה לכם צפייה מהנה בכיפור וצלייה נעימה בגיהינום.

שימו לב: לחיצה על הקישור בשם הסרט תפתח לכם אותו לצפייה בנטפליקס, שלא תצטרכו להתאמץ.

מתווה אימה הולכת וגוברת

ביום שלישי נתחמם עם קלוברפילד הנהדר, שהוא יותר מד"ב באופק אימה מאשר זוועתון של ממש, ונמשיך לסרט הלא-ממש-המשך הממזרי דרך קלוברפילד 10, שהוא כבר הורור מובהק יותר. לאחר שנתעלם באלגנטיות מ"פרדוקס קלוברפילד" האומלל נשכים ברביעי עם שתיקה (במקור "Hush"), שהוא קצת כמו "לא לנשום" רק עם חירשת חביבה במקום עיוור מלחיץ, נתקדם לורוניקה הספרדי ונקנח בהניצוץ של סטנלי קובריק, כי לך תראה עוד סרט אחרי הסצנה עם הזקנה המתקלפת.

אימה מובהקת - "דרך קלוברפילד 10" | צילום: mako, צילום מסך

נגיעה של אולטרה-אלימות

נפתח בשבעה חטאים של דייוויד פינצ'ר, שכבר ראוי לתואר קלאסיקה, וממנו נתדרדר להוסטל, האב הרוחני של סרטי הפורנו-עינויים. אחרי שנישן כמו תינוקות נתעורר אל האינדי המבריק ההזמנה ששומר את האלימות שלו לסוף (אבל כשהוא מביא אותה אז הוא מביא אותה), נמשיך ליצירת המופת הקוריאנית שבעה צעדים - אולי סרט הנקמה הטוב ביותר בכל הזמנים - ונסיים עם פלח של תפוז מכאני, כי שוב, אפילו עם מתקן פתיחת העיניים ההוא שמלבישים על מלקולם מקדואל אי אפשר להמשיך לראות סרטים אחרי קובריק.

יצירת מופת מסויטת - "תפוז מכאני" | תמונת AVI: מתוך הסרט "תפוז מכני"

וריאציות על נושא גיבורי על

אם אתם יודעים מה טוב, אתם תעשו משהו שיגרום לגיקים אמיתיים להתפלץ ותערבבו את מארוול והמתחרה די.סי: ערב עם רצף של באטמן מתחיל והאביר האפל (גם סרט העטלף השלישי של כריסטופר נולאן קיים בנטפליקס, אבל הוא גרוע וחבל על היום הקדוש שלכם). למחרת תריצו את המארוולים איירון מן (הוא לא פחות טוב כסרט אוריג'ין מ"באטמן מתחיל", צפו ותיווכחו), הנוקמים וקפטן אמריקה חייל החורף, שהיה ונשאר סרט האקשן הכי טוב ב-MCU. עכשיו, אם אתם חשים שלצפות בסרטים ביום כיפור זה מספיק מבחינת מכסת החטאים שלכם, אתם רשאים לצום מסרטי די.סי. ולהחליף את הבאטמנים במארוולים האחרים שבמצאי - עדיפות לקפטן אמריקה: מלחמת האזרחים ואיירון מן 3.

פלייליסט פנטזיה

אני חורג כאן מהחמישיות משיקולי אורך-פר-סרט כדי להציע את המתבקש: ערב חג עם אחוות הטבעת (2:58 ש') וחג עם שני המגדלים (2:59) ושיבת המלך (3:20). פשוט לא ייאמן כמה שטרילוגיית "שר הטבעות" התבגרה יפה, וחבל רק שאלו גרסאות המקור ולא גרסאות ה-Extended, שבאורח פלא מוסיפות גם ערך ולא רק דקות מסך.

אנחנו בסוף הצום - "שר הטבעות" | צילום: יחסי ציבור

ערימת סרטי גברים מהסוג שכבר לא עושים

הספתח יהיה סילבראדו, המערבון המודרני של לורנס קסדן שאמנם כבר אינו כה מודרני (בכל זאת, 1985) אבל הוא עדיין ענק, וממנו נלך אל סרט הכלא הקלאסי הבריחה מאלקטרז, עם קלינט איסטווד ובבימוי דון סיגל, הצמד מ"הארי המזוהם". למחרת נעשה שלושה רוברט דה נירו, לפי סדר יציאת הסרטים כי אני עד כדי כך אנאלי: רחובות זועמים הנצחי של מרטין סקורסזה, הבלתי משוחדים הענק של בריאן דה פלמה ומרדף חצות המושלם של מרטין ברסט, שכבר כתבתי כאן איזה סופט ספוט גדול ונימוח יש לי כלפיו.

על עוקצים ושודדים

מספילברג ניקח את תפוס אותי אם תוכל המקסים, מספייק לי את האיש שבפנים הכביר. למחרת נפקיד את גורלנו בידי סטיבן סודרברג ונרוץ עם אושן 11, אושן 12 ואושן 13. את "אושן 8" עדיין אין בנטפליקס, ואם הוא יגיע אני מבטיח לנצל את המומנטום וליצור סביבו את רשימת "הסרטים הכי מבאסים בנטפליקס, אבר".

קומדיות אקשן

יום שלישי: לחסל את האס המטורלל ורווח וכאב המטופש בקטע טוב. רביעי יהיה בסימן שוטרים וסוכנים וכאלה: סוכן וחצי המצחיק להפתיע (ספציפית מתת-הז'אנר החביב עליי "צחק בעל כורחך"), שחק אותה סמארט החמוד לאללה ושוטרים לוהטים, עדיין הסרט הטוב ביותר בטרילוגיית הקורנטו של אדגר רייט. טרם מיציתם? תנו צ'אנס גם להמהירים והמתים של סם ריימי, שאמנם אינו ממש קומדיה, אבל הוא מערבון שכל-כולו דו-קרבים - או שמא דו-קרבות? - וכל כולו ריימי, אז ברור שזה גם קרוע לעילא.

בקטע טוב - "רווח וכאב" | צילום: mako, יחסי ציבור

בחזרה ללימודים (אם למדתם באמריקה, ודי מזמן)

לנטפליקס יש הרכב אדיר של סרטי תיכון וקולג', להערכתי בסדר הצריכה המומלץ הבא: קלולס, שמתי ברז למורה, שנת ישרים, אנשים לבנים יקרים (די נו, לא ידעתם שלפני הסדרה היה סרט?), נעורים בקצב מהיר )אל תיבהלו מהשם העברי, זה "Fast Times at Ridgemont High" הקלאסי שביימה איימי הקרלינג, סרט פולחן לכל דבר ועניין). אחרון יבוא בית החיות, שאתם רשאים להחליף בגריז, אבל ראו הוזהרתם – המיוזיקל המעט שוביניסטי התיישן הרבה יותר מסרט אחוות הקולג' הלגמרי שוביניסטי.

התיישנות קלה - "גריז" | צילום: TM, ® & COPYRIGHT © 1978 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

אקשן סדרתי

את יום שלישי נעביר עם אית'ן האנט בשני הסרטים שקדמו ל"משימה בלתי אפשרית" הנוכחי שכולם וגם הח"מ עפים עליו – הסרט הרביעי, קוד הצללים, והחמישי, אומת הנוכלים (שלושת הסרטים הראשונים של הפרנצ'ייז אינם זמינים בנטפליקס כרגע, אבל הם ממילא הרבה פחות מוצלחים). ברביעי נריץ את סאגת ג'ייסון בורן מתחילתה, אבל נדפוק ברקס עוד לפני האסון ההוא עם ג'רמי רנר ונסתפק בשלישייה המקורית: זהות כפולה, זהות במלכודת וזהות אבודה.

מתח עם מגע של קלאסה

ערב החג יוגש בבימויו ובכיכובו של בן אפלק - אבל במובן החיובי של המילה! - עם גנב עירוני המחוספס וארגו המצוין. למחרת נעלה על המונית של ג'יימי פוקס בהנוסע ואחר כך נעשה עם אותו פוקס גיחה אל הממלכה (הסרט הצפוף של פיטר ברג, לא הסדרה הביזארית של לארס פון טרייר). הפינאלה תהיה עם מגע של רשע, סרטו המונומנטלי של אורסון וולס שכל שנה שעוברת עושה לו רק טוב.

הרבה בן אפלק, בקטע טוב - "ארגו" | צילום: mako, יחסי ציבור

לסטלנים וסטלנים ברוחם

גם מי שלא התארגן יכול לנסות את החמישייה הזאת, אבל אני לא מתחייב על התוצאות: בשלישי נהיה כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה, עם הקומדיה המטופשת להפליא פרה היסטרי (סרט שלא הופץ בישראל, וששמו המקורי הוא "Year One"), וסרט-האח שלה ארץ אבודה ("Land of the Lost", בכיכוב וויל פארל, כי איך לא). ברביעי, אחרי הקפה והשכטה של הבוקר, יעלו ויבואו פיינאפל אקספרס הבלתי נמנע, פול (סרט החייזרים של גרג מוטולה שבאמת אינו מומלץ ללא משככי תודעה), ולסיום הפתעה: לא עוד קומדיה אלא אפוס המד"ב-אקשן פסיפיק רים של גיירמו דל טורו. פשוט תסמכו עליי, יש לי קצת ניסיון בדברים האלה.

אפוס - "פסיפיק רים" (אבל רק הראשון, בסדר?) | צילום: mako, יחסי ציבור

שני סרטי חלל שאינם מד"ב ושלושה סרטי מד"ב שלא בהכרח מתרחשים בחלל

ראשית יבואו סרטי החלל הנהדרים (אך לא סרטי המדע הבדיוני, יש הבדל לעזאזל!) אפולו 13 וכוח משיכה, וזה רק הספתח: כשנתעורר ברביעי מחכות לנו קלאסיקות המד"ב (אך כאמור, הלאו-דווקא-חלל) המטריקס, 12 קופים ו-2001: אודיסאה בחלל, כי כבר אמרנו שאחרי קובריק וכיו"ב. אם לבחור חמישייה אחת מכל הנ"ל על סמך פרמטר של איכות ממוצעת, אז יש לנו מנצחת (אגב, גם ההמשכים של "המטריקס" זמינים בנטפליקס, אבל אם הייתם רוצים לסבול אז הייתם צמים).

חמישה מתוקים-מרירים

לא הצלחתי להתביית על חמישייה קומית מובהקת שתהיה טובה מספיק, אבל תראו איזו נבחרת של שוקולד מריר: דאבל-פיצ'ר בכיכוב אדם סנדלר, עם הדרמה הקומית הלא מוערכת דיה ספנגליש וסיפורי מאירוביץ' של נואה באומבך שפיארתי והיללתי כאן בעבר; למחרת הכל יחסים המקסים של ג'אד אפאטו (במקור "This is 40"), תקועה של ג'ייסון רייטמן (במקור "Young Adult" ובכיכוב שרליז ת'רון), והמופע של טרומן מאת פיטר וויר שבדיוק חגג לאחרונה 20. די וואו, לא?

מפואר ומהולל - "סיפורי מאירוביץ'" | צילום: יחסי ציבור

חמישה דוקואים לא קשורים

באמת לא קשורים, אבל מעולים: עבודה מבפנים זוכה האוסקר על הסיבות האמיתות למשבר הכלכלי של 2008, סנה על חייו ומותו של נהג המרוצים איירטון סנה, ג'ים ואנדי על ג'ים קארי ומה שהלך איתו סביב צילומי "איש על הירח" (הולך גם כצפייה משלימה ל"המופע של טרומן"), אמנדה נוקס על הרוצחת (או שמא) אמנדה נוקס וג'ורג' הריסון: חי בעולם חומרני של מרטין סקורסזה.

רוצחת... או שמא - "אמנדה נוקס" | וידאו WMV: netflix

סתם חמישה שממש כדאי לראות לפי סדר שאנסה לגרום לו להיראות הגיוני

אז ככה: הפנטזיה הורגת הענקים (יוקרן גם בפסטיבל חיפה), המד"ב/ הרפתקה אוקג'ה (ביקורת משתפכת כאן), הדיסטופיה ונדטה (המטריקס זה לא הדבר הטוב היחיד שיצא מהוושובסקים, כאן בתפקידי הפקה), סרט האקשן הדחוס גוד טיים (צריך לשים לב לאחים-במאים-כותבים בני וג'וש ספדי) ומאסטרפיס המלחמה מטאל ג'אקט (זהו, אין יותר קובריקים בנטפליקס).

הכינו את הממחטות - "אוקג'ה" | צילום: יחסי ציבור

ובונוס למסתדרים עם שפות זרות בתרגום לאנגלית

הטיפ הכי טוב שקיבלתי כלקוח של נטפליקס אומר ככה: אם תשנה את שפת הממשק שלך לאנגלית, פתאום יוצעו לך גם כל הכותרים שאינם מתורגמים לעברית. אז דבר ראשון, נסו את זה וכבר הרווחתם משהו מהכתבה הזאת. דבר שני, תראו איזה חג לקוראי התרגום לאנגלית: סרטי האקשן הקוריאניים האדירים המארח ו-Joint Security Area, ולמחרת הטרילוגיה המשטרתית-שחיתותית תוצרת הונג קונג - Infernal Affairs 1, 2 ו-3. לא יודעים במה מדובר? אז מהעיבוד האמריקאי של כל השלושה ביחד יצא "השתולים" של מרטין סקורסזה. מומלץ גם בשפת המקור, תכלס אפילו יותר.