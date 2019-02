"הספר הירוק" זכה בפרס האוסקר ה-91 לסרט הטוב ביותר. הסרט גבר על חביבי המבקרים כמו "רומא" ועל להיטים אהודים עמו "רפסודיה בוהמית" ו"כוכב נולד" ולקח את הפרס הגדול. רמי מאלק זכה בפרס המשחק על תפקידו בסרט "רפסודיה בוהמית" וליידי גאגא זכתה על השיר המקורי. עוד לפני סיום הטקס, הצופים הישראלים קיבלו הפתעה משמחת כשסרטו של הבמאי ישראלי גיא נתיב זכה בפרס האוסקר לסרט הקצר הטוב ביותר. פרט לפרס הגדול, "הספר הירוק" זכה גם בפרס התסריט המקורי ובפרס לשחקן המשנה למהרשלה עלי. בתחילת עונת הפרסים "הספר הירוק" נחשב לפייבוריט לזכייה, אך בשבועות האחרונים נקשר שמו לידיעות שליליות מעברם של היוצרים, מה שפגע בסיכוייו לזכות בפרס. הזכייה מפתיעה ושונה מההימורים המקובלים, אבל הולמת למדי את היסטוריית הזכיות באוסקר - סרט אופטימי ואוהב אדם שעוסק בפצע הכואב ביותר בתולדות ארה"ב, יחסי הלבנים והשחורים לאורך מאות שנים של עבדות ודיכוי. טקס פרסי האוסקר נפתח הלילה (בין ראשון לשני) באקורד קליל יחסית לשנים עברו. אם בשנה שעברה השטיח האדום התכסה בשמלות שחורות וסמלי מחאה, השנה חזרו הכוכבים להרגליהם הזוהרים ולשמלות המעצבים הצבעוניות. כזכור, הטקס נותר ללא מנחה לאחר שהמנחה המיועד קווין הארט פרש מתפקידו בעקבות חשיפת הערות פוגעניות מעברו. בין הזוכים המרכזיים אפשר למצוא גם את אלפונסו קוארון, שזכה בפרס הבימוי, הצילום והסרט הזר על סרטו "רומא". ספייק לי זכה לראשונה בפרס אוסקר על התסריט של "שחור על לבן", במועמדות השנייה בלבד לפרס אוסקר מרכזי בכל הקריירה הענפה של הבמאי המוערך. אוליביה קולמן זכתה בפרס לשחקנית הראשית, כשרג'ינה קינג ומהרשלה עלי זכו בפרסים לשחקני המשנה. "Green Book" has won the 2019 Oscar for Best Picture.



"The whole story is about love. It's about loving each other despite our differences, and finding out the truth about who we are. We're the same people." #Oscars https://t.co/XQU450bcno pic.twitter.com/Jihq03lDli — Good Morning America (@GMA) 25 בפברואר 2019

06:10 אוליביה קולמן זכתה בפרס האוסקר לשחקנית הטובה ביותר על תפקידה בסרט "המועדפת". זוהי המועמדות הראשונה של קולמן לפרס, ותפקידה בסרט נחשב לאחד המועמדים המרכזיים לפרס. למרות הצער על כך שליידי גאגא לא זכתה בפרס, נאומה החינני של קולמן כבש את הקהל כשסיפרה על התקופה בה ניקתה חדרי מדרגות, והודתה בהתרגשות לחברותיה שלא זכו בפרס, בראשן גלן קלוז, שנחשבה כפייבוריטית לזכייה בפרס. Also, basically Olivia Colman is all of us gushing over Glenn Close!#Oscars pic.twitter.com/t2tEEIGz0S — Access (@accessonline) 25 בפברואר 2019

אחרי שזכה בפרס הצילום ובפרס לסרט הזר, אלפונסו קוארון זכה גם בפרס הבימוי על סרטו "רומא". אחרי הצלחת סרטו הקודם "כוח משיכה", קוארון פנה לסרט אישי ואמנותי יותר. במחווה לשנות ילדותו, קוארון יצר סרט איטי ומהורהר בשחור לבן שעובר בין מעקב סיזיפי אחר פעולות יומיומיות, לבין סצנות ראווה ענקיות ומורכבות. 'סצנת הטביעה' בסיום הסרט נחשבת לאחד השיאים הקולנועיים של השנה החולפת. 05:49 רמי מאלק זכה בפרס השחקן הטוב ביותר על תפקידו של פרדי מרקורי בסרט "רפסודיה בוהמית". מאלק הודה לאביו המנוח ולכל שותפיו ליצירה. מאלק התייחס לזכייה כ"לא שגרתית" למרות שנחשב עוד לפני הטקס למועמד המוביל לזכייה, וזכה בשבחי המבקרים על גילום שמותו של סולן קווין. בתור בן למהגרים ממצרים, בדומה למרקורי שהיה מהגר מזנזיבר, מאלק סיפר על מזלו הגדול לעמוד על הבמה בטקס הפרסים החשוב בעולם. 05:29 ליידי גאגא זכתה בפרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר על השיר "Shallow" מתוך הסרט "כוכב נולד". גאגא קיבלה את הפרס בדמעות, והודתה לקופר, שביים את הסרט, כיכב בו, וביצע יחד איתה את השיר הזוכה. ספייק לי זכה בפרס התסריט המעובד הטוב ביותר על סרטו "שחור על לבן". זהו פרס האוסקר הראשון שלי מקבל על תסריט או בימוי, ורק מועמדות שנייה שלו לפרס התסריט בקריירה ארוכה וענפה. הפרס יכול להוות מעין פרס ניחומים במסורת האוסקר, מכיוון שהסרט עצמו זכה לביקורות מעורבות. "הספר הירוק" זכה בפרס התסריט המקורי, למרות הטענות המוקדמות כי הפסיד את הפרס בעקבות חשיפה של התבטאויות עבר של התסריטאי. הזכייה בפרס התסריט, לצד זכייתו של מהרשלה עלי בפרס לשחקן המשנה, מסמנים אולי כי "הספר הירוק" עשוי לזכות בפרס הגדול למרות התחזיות הקודרות. this is my baby she deserves endless happiness pic.twitter.com/tq3AWLbp2H — lady gaga won an oscar (@gayactress) 25 בפברואר 2019

נאום הזכייה של ספייק לי: Watch Spike Lee accept his first ever #Oscar pic.twitter.com/ofs9mfoXA5 — The A.V. Club (@TheAVClub) 25 בפברואר 2019

05:08 "Skin" של הבמאי הישראלי גיא נתיב זכה בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר. נתיב פתח את נאומו הקצר בברכת "לילה טוב ישראל" בעברית, וסיפר על ההשראה שהעניק לו סיפורו של סבו ניצול השואה. נתיב קיבל את הפרס יחד עם אשתו ג'יימי ריי ניומן שהפיקה את הסרט, וסיפר כי כי עבר לארה"ב לפני חמש שנים כדי להגשים את חלומו. "Skin" מתמקד בתוצאותיו של פשע שנאה מנקודת המבט של ילד שחור ושל ילד לבן, ומעביר מסר הומניסטי ומכיל שהולם את טעמם של מצביעי האקדמיה. גיא נתיב וגיימי ריי ניומן בטקס פרסי האוסקר | צילום: Rodin Eckenroth/Getty Images 05:04 ליידי גאגא וברדלי קופר עלו לבמה לבצע את הלהיט "Shallow" מתוך הסרט "כוכב נולד". צמד הכוכבים כבשו את האולם בביצוע עדין ואינטימי שהפך לאחד משיאיו העוצמתיים של טקס פרסים מנומנם יחסית. הם סיימו את השיר צמודים בהחלפת מבטים נוגעת ללב, שעוררה בכותב שורות אלו מבוכה עצומה, ובוודאי תהפוך בהמשך למם אינטרנטי. Lady Gaga and Bradley Cooper give an emotional performance of "Shallow," from their film "A Star Is Born." #Oscars https://t.co/FDRI1Luojq pic.twitter.com/kTbnsSP3rz — The View (@TheView) 25 בפברואר 2019

04:49 "באו", סרט אנימציה קצר של פיקסאר, זכה בפרס סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר. במקום להכביר במילים, צפו ביצירה הקצרצרה והמלבבת: "PERIOD" בהפקת נטפליקס זכה בפרס הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר. הסרט, בהתאם לשמו, עוסק במחזור החודשי הנשי. 04:33 "ספיידרמן: ממד העכביש" זכה במפתיע בפרס לסרט האנימציה הטוב ביותר. סרט גיבורי העל החדשני והעמוס בקריצות זכה לאהדת המבקרים, אבל לא נחשב מועמד קלאסי לזכייה בפרס. המצביעים העריכו ככל הנראה את העשייה הקולנועית המתוחכמת, ואת שלל המחוות לתרבות הפופולארית, מה שאולי נובע מכניסתם של חברים חדשים וצעירים לאקדמיה בשנים האחרונות (בהם כזכור גם גל גדות שלנו). ובזמן שאנחנו מחכים לפרסים המרכזיים, נתפנק בסרטון של ליידי גאגא מצטלמת בהילוך איטי: This video of Lady Gaga is the best thing to ever happen. #Oscars pic.twitter.com/fTZRsl2WuL — E! News (@enews) 25 בפברואר 2019

04:22 מהרשלה עלי זכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בסרט "הספר הירוק". זוהי זכייתו השנייה של עלי בפרס אוסקר, כשלפני שנתיים זכה בפרס לשחקן המשנה על תפקידו בסרט "אור ירח". עלי מגלם את דמותו של המוזיקאי ד"ר דון שירלי, שיוצא לסיבוב הופעות בדרום האמריקאי בתקופה המתוחה של עליית התנועה לזכויות האזרח. את המסע לדרום מלווה נהג לבן ששכר שירלי, בגילומו של ויגו מורטנסן, והשניים מפתחים ידידות אמיצה כמיטב המסורת ההוליוודית. הסרט המבוסס על אירועים אמיתיים נחשב היה לאחד המועמדים המרכזיים לזכייה בפרס הסרט הטוב ביותר לפני שבועות ספורים, אך לאחרונה עלה לכותרות בהקשרים שליליים ואיבד מעט מקרנו בעיני המצביעים. "רפסודיה בוהמית" זכה בפרס העריכה, ויחד עם צמד הפרסים על הפסקול, מתחיל להסתמן כמועמד מוביל לזכייה בפרס הסרט הטוב ביותר. 04:08 הסרט המקסיקני "רומא" זכה בפרס הסרט הזר הטוב ביותר, אולי הזכייה הצפויה בטקס. "רומא", העוקב אחר משרתת למשפחה אמידה בשכונת רומא במקסיקו סיטי, זכה לשבחי המבקרים ומועמד גם לפרס הסרט הטוב ביותר. זכייתו של קוארון קודם לכן בפרס הצילום מנבא טובות לסרט, שמועמד גם לפרס הבימוי, השחקנית הטובה ביותר ושחקנית המשנה הטובה ביותר. ובנימה קלילה יותר, בט מידלר ביצעה את השיר "The Place Where Lost Things Go" מתוך "מרי פופינס חוזרת", אך מי שגנב את ההופעה היה מי דווקא מי שהציג אותה. קיגן מייקל קי צנח מהתקרה בעזרת מטריה, במחווה משועשעת לאומנת האגדית. Keegan Michael Key gets the unofficial "Aerialist Pink" award - flying in like Mary Poppins to introduce Bette Midler to sing The Place Where Lost Things Go. #AcademyAwards #Oscars



pic.twitter.com/Gz7SwN3Fp6 — SBR Sports Picks (@SBRSportsPicks) 25 בפברואר 2019

03:50 אלפונסו קוארון זכה בפרס הצילום על סרטו "רומא", אותו כתב, ביים וצילם. קוארון, המוכר מהסרטים "הילדים של מחר", "ואת אמא שלך גם" ו"כוח משיכה", נחשב למועמד מוביל לזכות גם בפרס הבימוי, כשסרטו "רומא" מועמד לפרס הסרט הזר וולפרס הסרט הטוב ביותר. את הפרסים לעריכת סאונד ולמיקס סאונד גרף באופן צפוי "רפסודיה בוהמית" שהציג את השירים האהובים של להקת קווין (הפרסים כמובן לא הוענקו על השירים, אבל אפשר להבין את הקשר). 03:42 "הפנתר השחור" כנראה לא יזכה בפרס הסרט הטוב ביותר, אבל הוא כבר יוצא מהטקס עם שני פרסים באמתחתו: פרס לעיצוב ההפקה הטוב ביותר ופרס לעצוב התלבושות הטוב ביותר. זאת הפעם הראשונה בה אשה אפרו אמריקאית מועמדת לפרס עיצוב ההפקה. הזכיות מדגימות את הרצון הטוב שסרט הקומיקס מקבל בהוליווד, והזכיות עצמן מהוות מחווה לאסתטיקה האפריקאית שהובילה את הסרט. כצפוי, "סגן הנשיא" העקב אחר סגן הנשיא דיק צ'ייני ומציג דמויות אמיתיות מממשל בוש, זכה בפרס האיפור. הסרט עמוס מסכות איפור כבדות לחיקוי הדמויות האמיתיות, וזכה לשבחים במיוחד על המראה הבלתי ניתן לזיהוי של כוכב הסרט כריסטיאן בייל בתפקיד צ'ייני. mood #Oscars pic.twitter.com/1mkVQmxL0L — matheus (@whomath) 25 בפברואר 2019

03:24 רג'ינה קינג זכתה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר, זוהי המועמדות הראשונה שלה לפרס. קינג זכתה בפרס על תפקידה בסרט "סיפורו של רחוב ביל". קינג התפרסמה בסרטים "ריי", "אויב המדינה" ו"ג'רי מגוויר", והופיעה בסדרות רבות בהן "24" ו"הנותרים". Regina King stays winning. #Oscars https://t.co/OdsF4khAEx pic.twitter.com/EB6txdBc2G — E! News (@enews) 25 בפברואר 2019

ג'ייסון מומואה והלן מירן הגישו את פרס הסרט הדוקומנטרי לסרט Free Solo"" העוקב אחר מטפס הרים בטיפוס חופשי מסוכן על פסגת "אל קפיטן" ביוסמיטי פארק בארה"ב. הבחירה הצפויה של הסרט המוערך של נשיונל ג'יאוגרפיק עמדה בצלם של מומואה ומירן, שבצמד תלבושות בגווני ורוד הפכו מיד לחביבי הרשתות החברתיות. I DEMAND A HELEN MIRREN & JASON MOMOA SUPERHERO TEAM-UP MOVIE NOW!!! #Oscars pic.twitter.com/I7SkRyAc7R — Bonnie Burton (@bonniegrrl) 25 בפברואר 2019

טריילר לסרט התיעודי זוכה פרס האוסקר "Free Solo": 03:15 הטקס נפתח בהופעה של להקת "קווין" בהובלת אדם למברט, שהחליף את פרדי מרקורי בביצוע הלהיטים הקלאסיים "We Will Rock You" ו" "We Are The Champions. אחד המועמדים הבכירים לזכייה בפרס הסרט הטוב ביותר הוא "רפסודיה בוהמית" העוקב אחר דמותו של מרקורי ושזור בשירי הלהקה. איימי פולר, טינה פיי ומיה רודולף עלו לבמה בפתיחה והבהירו מיד שהן אינן מנחות הטקס. הן הבהירו לכל הצופים המבולבלים את השינויים החדשים שעבר הטקס: קטגוריית הסרט הפופולארי משנה שעברה בוטלה, לא יהיה מנחה לטקס, לא יחולקו פרסים במהלך הפסקות הפרסומות ו"מקסיקו לא תשלם על החומה" – בעקיצה צפויה כלפי דונלד טראמפ. הזוכים והמועמדים בקטגוריות המרכזיות: הסרט הטוב ביותר: הספר הירוק

מועמדים נוספים:

סגן הנשיא

הפנתר השחור

שחור על לבן

רומא

כוכב נולד

רפסודיה בוהמית

המועדפת הבמאי הטוב ביותר: אלפונסו קוארון - רומא

מועמדים נוספים:

אדם מק'קיי - סגן הנשיא

יורגוס לנתימוס - המועדפת

ספייק לי - שחור על לבן

פאבל פאבליקובסקי - אהבה בימים קרים השחקנית הראשית הטובה ביותר: אוליביה קולמן - המועדפת

מועמדות נוספות:

יאליצה אפריסו - רומא

ליידי גאגא - כוכב נולד

מליסה מקארתי - האם אי פעם תסלחי לי?

גלן קלוז – האישה השחקן הראשי הטוב ביותר: רמי מאלק - רפסודיה בוהמית

מועמדים נוספים:

ויגו מורטנסן - הספר הירוק

ווילם דפו - בשערי הנצח

כריסטיאן בייל - סגן הנשיא

בראדלי קופר - כוכב נולד שחקנית המשנה הטובה ביותר: רג'ינה קינג – סיפורו של רחוב ביל

מועמדות נוספות:

איימי אדמס - סגן הנשיא

מרינה דה טאווירה - רומא

אמה סטון - המועדפת

רייצ'ל וייז – המועדפת שחקן המשנה הטוב ביותר: מהרשלה עלי - הספר הירוק

מועמדים נוספים:

אדם דרייבר - שחור על לבן

סם אליוט - כוכב נולד

ריצ'רד אי. גרנט - האם אי פעם תסלחי לי?

סם רוקוול - סגן הנשיא התסריט המקורי הטוב ביותר: הספר הירוק

מועמדים נוספים:

המועדפת

רומא

הכנסיה החדשה

סגן הנשיא התסריט המעובד הטוב ביותר: שחור על לבן

מועמדים נוספים:

הבלדה על באסטר סקראגס

כוכב נולד

סיפורו של רחוב ביל

האם אי פעם תסלחי לי? הסרט הזר הטוב ביותר: רומא

מועמדים נוספים:

אהבה בימים קרים

המשפחה שלי

יצירה ללא מחבר

כפר נחום סרט האנימציה הטוב ביותר: ספיידרמן: ממד העכביש

מועמדים נוספים:

משפחת סופר-על 2

אי הכלבים

מיראיי

ראלף שובר את האינטרנט הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר: Skin



מועמדים נוספים:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר: PERIOD סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר: BAO אפקטים מיוחדים: האדם הראשון עריכה: רפסודיה בוהמית צילום: אלפונסו קוארון - רומא עיצוב הפקה: הפנתר השחור איפור ועיצוב שיער: סגן הנשיא עיצוב תלבושות: הפנתר השחור הסרט התיעודי הטוב ביותר: Free Solo הטקס משודר ב-yes וב-STINGTV. גרסה ערוכה ומקוצרת תשודר ב-yes1 ביום שלישי, בשעה 21:30. {title}





