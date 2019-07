בכתבה שפורסמה באתר Hollywood Reporter דווח כי חלק מאנשי הצוות על הסט של "היו זמנים בהוליווד" התבקשו להימנע מליצור קשר עין עם הכוכב. הסיבה המוזרה לבקשה היא "שמירה על אווירת מסתורין", טען גורם מסט הצילומים.

הגולשים ששמעו על המדיניות של השחקן האהוב, לא הצליחו להסתיר את כעסם והתבטאו ברשתות החברתיות. גולשת אחת כתבה: "הוא השתגע? הוא חושב שהוא אלוהים?". גולש אחר הסכים והוסיף: "הם חושבים שהוא אלוהים? הוא משתמש בשירותים כמו כולנו, הוא רק בן אדם עם כסף". גולש נוסף תייג את דיקפריו וצייץ: "אני הולך לצייץ את זה כל פאקינג יום: למה אתה לא מרשה לאנשים להסתכל לך בעיניים?".

לאחרונה נחשף כי דיקפריו ירוויח סכום של 15 מיליון דולר "בלבד" על השתתפותו ב"היו זמנים בהוליווד", בעוד התעריף הקבוע שלו הוא 20 מיליון דולר. אבל אין צורך להקים לו עמוד באתר מימון המונים, דיקפריו צפוי לגרוף רווח של 45 מיליון דולר במקרה שהסרט יהפוך ללהיט, כפי שצפוי שיקרה.

בתקופה האחרונה דיקפריו נמצא במוקד העניין הציבורי, הרבה מזה בגלל סרטו החדש וראיונותיו באירועי קידום שונים. באירוע השטיח האדום לכבוד צאת הסרט, דיקפריו אמר הודה שהוא לא חושב על פרישה בקרוב, בראיון אחר שיתף שלדעתו "אופוריה" היא סדרה מדהימה. במהלך ראיון קידום אחר לסרט, דיקפריו התעמת עם השאלה שמעסיקה את כל מי שצפה ב"טיטאניק" אי פעם - האם היה גם מקום עבור ג'ק על הדלת הצפה? "אין תגובה", ענה דיקפריו. בראד פיט (שמככב לצידו) הצהיר שהוא חייב לצפות שוב בסצנה בהקדם וניסה לשדל את דיקפריו לענות על השאלה: "יכולת להצטופף שם, לא?". "זאת המחלוקת הגדולה ביותר בקולנוע המודרני", המשיך דיקפריו וחזר על הצהרתו "אין תגובה".

"היו זמנים להוליווד" יגיע לאקרנים כבר בסוף השבוע הקרוב. הסרט, שעלילתו מתרחשת בלוס אנג'לס בקיץ 1969, עוקב אחר סיפורו של ריק דלטון (דיקפריו), כוכב טלוויזיה לשעבר, והכפיל הקבוע שלו קליף בות' (פיט), שמתקשים למצוא את עצמם בנוף המשתנה בהוליווד. דמות נוספת אחריה הסרט יעקוב היא שרון טייט (מרגו רובי), בת זוגו המנוחה של הבמאי רומן פולנסקי, שנרצחה באותו קיץ על ידי הכת שהוביל צ'רלס מנסון.