אוסקר 2018: כל העדכונים מהטקס

"צורת המים" הוא הזוכה בפרס הסרט הטוב ביותר בטקס האוסקר 2018. סרטו של גיירמו דל טורו זכה בארבעה פרסים הלילה (הסרט הטוב ביותר, הבמאי, עיצוב אמנותי ואיפור), ולקינוח קטף את הפרס הגדול. המועמד המרכזי הנוסף לפרס, "שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי", שהואשם בהצגה סלחנית של גזענות, קרנו ירד בתקופה האחרונה, והוא נאלץ להסתפק בפרסים משניים.

רשימת הזוכים המלאה:

הסרט הטוב ביותר: "צורת המים"

השחקן הטוב ביותר: גארי אולדמן ("השעה האפלה")

השחקנית הטובה ביותר: פרנסס מקדורמנד ("שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי")

שחקן המשנה הטוב ביותר: סאם ראקוול ("שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי")

שחקנית המשנה הטובה ביותר: אליסון ג'אני ("אני, טוניה")

הסרט התיעודי הטוב ביותר: "איקרוס"

הסרט הזר הטוב ביותר: "A Fantastic Woman" (צ'ילה)

פס הקול הטוב ביותר: "דאנקרק"

השיר המקורי הטוב ביותר: "קוקו" ("Remember Me")

סרט האנימציה הטוב ביותר: "קוקו"

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר: "Dear basketball"

התסריט המקורי הטוב ביותר: ג'ורדן פיל ("תברח")

התסריט המעובד הטוב ביותר: ג'יימס אייברי ("קרא לי בשמך")

הצילום הטוב ביותר: "בלייד ראנר 2049"

העריכה הטובה ביותר: "דנקרק"

הבמאי הטוב ביותר: גיירמו דל טורו ("צורת המים")

עריכת הסאונד הטובה ביותר: "דאנקרק"

06:40

פרנסס מקדורמנד זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר על תפקידה בסרט "שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי", באחת הזכיות המוצדקות בטקס. בהתלהבות שאיבדה לעיתים שליטה, מקדורמנד קראה לכל הנשים המועמדות לפרס לקום ממקומן ורעדה מהתרגשות כשחלקה איתן את הרגע העוצמתי.

06:30

גארי אולדמן זכה בפרס השחקן הטוב ביותר על גילום דמותו של וינסטון צ'רצ'יל בסרט "שעה אפלה". השחקן הוותיק היה נרגש מאוד במהלך נאומו, והתקשה לדבר בקול רועד. הוא סיים את דבריו ומסר לאמו שמחכה לו בבית: "תשימי את הקומקום על האש, אני מביא הביתה אוסקר".

06:20

הבמאי המקסיקני גיירמו דל טורו זכה בפרס הבמאי הטוב ביותר על סרטו "צורת המים", וגבר על גרטה גרוויג ו"ליידי בירד", שהפסיד גם בקטגוריית התסריט המקורי. זכייתו של דל טורו מצטרפת לפרס גלובוס הזהב בו זכה השנה, ומסמנת את הסרט כאחד הזוכים הגדולים של הערב, עוד לפני ההכרזה על הסרט הטוב ביותר.

05:35

הקומיקאי ויוצר הקולנוע ג'ורדן פיל זכה בפרס על התסריט המקורי הטוב ביותר על סרטו "תברח". הזכייה בפרס היוקרתי על סרט מז'אנר האימה הקומית היא הישג מיוחד ליוצר הצעיר, שהפך לאפרו-אמריקאי הראשון שזוכה בפרס. "תברח", קומדיית אימה בה האנשים הלבנים ממלאים את תפקיד המפלצות. ההיבט הפוליטי המודגש ככל הנראה העלה את קרנו של הסרט, והביא לבחירה יוצאת הדופן. בפרס התסריט המעובד זכה ג'יימס אייברי על "קרא לי בשמך".

04:50

גל גדות זכתה לכבוד נוסף, גם אם פחות רשמי, כשהמנחה ג'ימי קימל הפתיע קהל של צופים בהקרנה מיוחדת שהתרחשה באולם מקביל. קימל אסף לצד גל גם את המועמדות לאוסקר מרגו רובי ולופיטה ניונגו, אך כשצעדו לאולם, נטש את רובי וניונגו ועלה לבמת האולם הקטן עם גדות​. במהלך ההמולה עוזריו של המנחה חילקו לקהל כיבוד בעזרת תותח נקניקיות, ולמרות שההתרחשות הייתה כאוטית ומבולבלת, גל הצליחה לשמור על ארשת שלווה וחיננית. זה אמנם שעשוע קטן וחסר חשיבות, אך העובדה שגנבה בקלילות את ההצגה לכוכבת כמו רובי משקפת את האהבה הגדולה שרוחשים לגל בעיר הסרטים.

Mark Hamill, Lupita Nyong'o, Gal Gadot and more stars surprised moviegoers with snacks during the #Oscars



04:45

הזכייה הצפויה ביותר בין שלל הזכיות הצפיות הערב הייתה של סרט האנימציה של פיקסאר "קוקו", שזכה בפרס לסרט האנימציה הטוב ביותר. יוצרי הסרט הקדישו חלק נכבד מנאומם להעניק כבוד למקסיקו, המדינה בה מתרחשת עלילת הסרט, ושעמדה במוקד מחלוקות פוליטיות בארה"ב מאז בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות. "קוקו" עשוי לזכות בפרס נוסף הערב, כשהשיר "Remember Me" מועמד גם הוא לפרס הגדול. שחקן הכדורסל קובי בריאנט זכה בפרס על סרט האנימציה הקצר על סרטו “Dear Basketball”. כוכב העבר של הלוס אנג'לס לייקרס זכה כבר בחמש אליפויות נ.ב.א. וכעת הוא מוסיף לארון הפרסים גם את הפסלון המוזהב.

04:30

אליסון ג'ני זכתה בפרס שחקנית המשנה הטובה ביותר על תפקידה בסרט "אני, טוניה". זוהי הזכייה הראשונה באוסקר של השחקנית הוותיקה, שגילמה בסרט את אמה של המחליקה האולימפית טוניה הארדינג, וזכתה על הופעתה בפרסים רבים, בהם גם גלובוס הזהב. "עשיתי את זה בשביל עצמי", אמרה ג'ני בחינניות אין קץ כשקיבלה את הפרס.

זכייה צפויה נוספת הגיעה בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר, כאשר "אשה פנטסטית" מצ'ילה זכה בפרס. סרטו של סבסטיאן לליו קיבל תשומת לב רבה בשל השחקנית המרכזית, דניאל וגה, טראנסג'נדרית ראשונה לככב בסרט בסדר גודל הזה. לליו הודה בנאומו הקצר לווגה, שהיוותה את ההשראה המרכזית ליצירתו. וגה גם הציגה שירו של סופיין סטיבנס מתוך הסרט "קרא לי בשמך".

03:30

"גל גדות גילמה לוחמת מהוללת, אז כמובן נתנו לה לתת את פרס השיער והאיפור", כך הציג מנחה הערב ג'ימי קימל את גל גדות, שהוזמנה להגיש את הפרס השני של הערב, קטגוריית האיפור ועיצוב השיער, לצדו של כוכב "קרא לי בשמך", ארמי האמר. אמנם לא מדובר בפרס מרכזי במיוחד, אך הכבוד עדיין מסמן את מעמדה העולה בהוליווד. שמלת הכסף שלבשה זכתה לשבחים בבלוגים המסקרים את השטיח האדום, ולצד האמר הנונשלנטי היא נתנה הופעה קצרה ואלגנטית, כפי שהתרגלנו לצפות ממנה.

03:20

סאם רוקוול זכה בפרס לשחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בסרט "שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי". הזכייה של רוקוול הייתה צפויה למדי, לאחר שזכה גם בפרס גלובוס הזהב באותה קטגוריה, והופעתו בסרטו של מרטין מקדונה זכתה לשבחים מצד המבקרים. רוקוול גבר על שותפו לסרט, וודי הארלסון, ועל שחקנים ותיקים כמו ווילאם דפו ("פרויקט פלורידה"), ריצ'רד ג'נקינס ("צורת המים") וכריסטופר פלאמר ("כל הכסף שבעולם"). למרות שמוקדם לדעת כיצד יחולקו שאר הפרסים המרכזיים, הזכייה המוקדמת מבשרת טובות עבור "שלושה סרטים מחוץ לאבינג, מיזורי", שאיבד בתקופה האחרונה מעט מהמומנטום איתו פתח את עונת הפרסים.

נאום הפתיחה של המנחה ג'ימי קימל (טקס האוסקר 2018 שודר בשידור ישיר בלילה שבין ראשון לשני, 4-5.3 בשעה 3:00 ב-yes1) היה יבשושי ומרוכך במפתיע, למרות התייחסויות רבות לפרשיות ההטרדות המיניות בתעשיית הבידור. קימל פתח את הנאום והזכיר את פאדיחת המעטפות מהטקס בשנה שעברה, ביקש מהזוכים לקצר את נאומיהם והקדיש חלק רב מהנאום להתייחסות להארווי ויינשטיין ולגל המחאה ששוטף את הוליווד. למרות שהבדיחות שלו לא כל כך פגעו, הדגש הפוליטי שהציב המנחה בתחילת הטקס, ביסס את הטון להמשך הערב.

03:00

השטיח האדום סיפק, לצד השמלות הנוצצות, גם את מנת המחאה המלווה בימינו לאירועים מסוג זה. קוד הלבוש השתחרר אמנם, והשטיח האדום התהדר בשלל צבעים. אבל גם אם השמלות לא שחורות, נשות הוליווד לא ויתרו על המסר גם בערב הזה, והגדילה לעשות כוכבת הסדרה "אימפריה" טראג'י פ. הנסון שהעמידה במקומו את מנחה תכנית השטיח האדום של ערוץ E!, ריאן סיקרסט. סיקרסט נבחר להמשיך להנחות את תכנית קדם הטקס, למרות שהאשמות בהטרדה מינית גררו מחאה מצד באי הטקס. בערוץ הגדילו לעשות ואף ביקשו מ-NBC, שמשדרת את הטקס, עיכוב של 30 שניות בשידור החי כדי למנוע מבוכה בעקבות ההחלטה להחרים את סיקרסט על השטיח האדום. המנחה אכן זכה להתעלמות מהאיי ליסטים של הערב, אך הנסון דווקא בחרה להחליף איתו כמה מילים, אך במקום לענות על שאלתו, היא רק הסתכלה בעיניו ואמרה: "אתה יודע, ליקום יש דרך לטפל באנשים טובים. אתה יודע למה אני מתכוונת?". הרגע תועד במצלמות והפך לוויראלי תוך דקות אחדות:

