אולי ג'ונס היה ילד בן 4 שהעריץ את ספיידרמן יותר מכל דבר אחר בעולם. ג'ונס סבל ממחלה גנטית נדירה במשך שנתיים ובסופה של מלחמה ארוכה, נפטר. קצת לפני מותו, נסע עם בני משפחתו לדיסנילנד, כדי לפגוש את גיבור העל האהוב עליו. בהלוויתו של ג'ונס הובילה את ארונו כרכרה עם בלונים בצבעיו של הגיבור - אדום וכחול.

אביו המתאבל של ג'ונס ניגש למועצה המקומית וביקש לחרוט על המצבה של בנו את דמותו של ספיידרמן, הגיבור האהוב על בנו. פקידי המועצה אמרו לו שאולפני דיסני מחזיקים בזיכיון מארוול, ושעליו ליצור קשר איתם לקבלת זכויות היוצרים, אך מדיסני נמסר שאין אפשרות כזאת. האב ההרוס אמר שהוא לא ציפה לזה: "הייתי בטוח שהם יאפשרו זאת. אבל מתברר שדיסני לא רוצים לקשר את הדמויות שלהם עם מוות. זה לא הגיוני, הדמויות מתות בסרטים כל הזמן". אביו של ג'ונס גם פירסם פוסט זועם בנושא וכתב: "... לדיסני אכפת מילדים כל עוד הם חיים ומבזבזים כסף!".

נציג מטעם דיסני מסר: "אנחנו משתתפים בצערם של בני המשפחה ומביעים את תנחומינו הכנים. אם לקחנו חלק קטן באושרו של אולי, הכבוד כולו שלנו. דורות של ילדים אוהבים את הדמויות שלנו באותו הלהט של אולי, ולמעשה, רבים מהם מאמינים שהדמויות אמיתיות. בשבילם אנחנו רוצים לשמר את אותה התמימות והקסם סביב הדמויות שהביאו לאולי את השמחה הזאת מלכתחילה. מסיבה זאת אנחנו ממשיכים באופן עקבי את המדיניות של וולט דיסני עצמו, שאינה מאפשרת שימוש בדמויות שלנו על מצבות".

