צלמת הקולנוע האלינה האצ'ינס לא צילמה הרבה סרטים ידועים בקריירה שלה, אבל הביוגרפיה יוצאת הדופן שלה, כישרונה המובהק וסגנון הצילום הייחודי שלה סימנו אותה כאחת הצלמות המבטיחות בהוליווד. הלילה היא מתה לאחר שנפגעה מכדור שירה השחקן אלק בולדווין על הסט של המערבון "ראסט" במדינת ניו מקסיקו שבארה"ב. מהירי נפגע גם במאי הסרט ג'ואל סוזה, שפונה לבית החולים, והסיבות שבגללן כדור חי נורה מאקדח שאמור היה להיות אביזר על הסט עדיין נבדקות.

האצ'ינס בת ה-42 נולדה באוקראינה, ועל פי האתר שלה גדלה במחנה צבאי סובייטי בחוג הארקטי. לפני שלמדה צילום, היא למדה עיתונות באוניברסיטה הלאומית של קייב ועבדה כעיתונאית חוקרת עבור כלי תקשורת בריטיים. לאחר שהחליטה להתמקד בצילום ועברה ללוס אנג'לס, היא נרשמה ללימודים במכון הקולנוע האמריקאי היוקרתי. שלוש שנים לאחר סיום הלימודים, ב-2018, היא הייתה אחת משמונה נשים שנבחרו להשתתף בחממת במאי הצילום (Director of Photography) של "פוקס המאה ה-21", ושנה אחר כך נבחרה לאחת מ"הכוכבים העולים" של מגזין צלמי הקולנוע האמריקאי "American Cinematographer".

Seeing way too many pictures of Alec Baldwin and not enough of the cinematographer Halyna Hutchins who lost her life. Almost 3 decades since Brandon Lee how does this happen smh pic.twitter.com/jGRDHbLury — yabba gabaghoul (@_pizzahutbuffet) October 22, 2021

האתר "הוליווד ריפורטר" דיווח כי הבמאי אדם איג'יפט מורטימר, שהאצ'ינס צילמה את סרטו "Archenemy", כתב לאחר שנודע לו על מותה: "אני כל כך עצוב על לכתה של האלינה, ורותח מזעם על כך שדבר כזה יכול לקרות על הסט. האלינה הייתה כישרון מבריק ומחויבת לחלוטין לאמנות ולקולנוע". בציוץ מנובמבר שנה שעברה, מורטימר כתב על האצ'ינס כי "יש לה מוח מבריק בכל מה שקשור לאור ולטקסטורה. טעמה הטוב והרגישות הקולנועית שלה היו בעלי משמעות אדירה בהוצאה לפועל של הסגנון של הסרט - שאני מכנה ברוטליזם רומנטי".

השחקן ג'ו מנגניילו, כוכב "Archenemy", ספד גם הוא להאצ'ינס. "אני בהלם", כתב בטוויטר, "היה לי המזל לעבוד עם האלינה על סרט. היא הייתה אדם נפלא וכישרון ענק. אני לא מאמין שדבר כזה יכול לקרות בעידן הנוכחי... כדור מאקדח שהוא אביזר על הסט? איזו טרגדיה נוראה. ליבי יוצא למשפחתה". התסריטאית נל סקובל צייצה: "רק 5% מהצלמים הראשיים בהוליווד הן נשים, וזה מעיד על הכישרון והמחויבות העמוקה שנדרשו להאלינה האצ'ינס כדי להצליח בתחום הזה. אנחנו חייבים לדרוש הסברים מלאים על מה שהתרחש על הסט הזה, לא נסתפק בטיוח הוליוודי אופייני".

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) October 22, 2021

על פי הודעה שהוציא השריף המחוזי של סנטה פה הבוקר, האצ'ינס וסוזה נפגעו שניהם מהירי. האצ'ינס הובהלה במסוק לבית החולים האוניברסיטאי של ניו מקסיקו ומתה בבית החולים. סוזה מאושפז במצב קריטי.

הסרט "ראסט" מספר את סיפורו של הארלנד ראסט (בולדווין), שמסייע לנכדו בן ה-13 להימלט מהחוק לאחר שהנער הורג בשגגה חוואי בקנזס ונידון למוות. רק לפני כמה ימים האצ'ינס העלתה לאינסטגרם סרטון שבו היא נראית רוכבת על סוס. "אחד מהיתרונות של צילום מערבון הוא שאפשר לרכוב על סוסים ביום חופש", כתבה.