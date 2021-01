לרגעים, לא היה בטוח שנצליח להגיע לשם. טראמפ לא הראה סימנים של מתפנה מהבית הלבן, תומכיו פרצו לקפיטול, דיווחים על איומי פצצה בבית המשפט העליון שעות ספורות לפני ההשבעה – התחושה הייתה שהטרלול כאן כדי להישאר, בערך כמו ש-2021 גורמת לנו להרגיש עד כה. אבל בסוף טראמפ עלה על המטוס לפלורידה והשלים עם הפרידה, ופינה את הבמה לביידן, שעלה לבמה עם נוכחותו השקטה ונשבע בפני האומה האמריקאית. אני מבטיח לכם דבר אחד - אמר בסיום נאומו – אני מבטיח לכם שעמום. זה הערך שאני מביא למערכת היחסים בינינו, אני נומבון אנושי, לפרקים אתם תתהו אם אני גווייה, או אבן, אבל לא, אני פשוט משעמם, ואחרי ארבע שנים תחת ניהולו של המקבילה העשירה לג'ו אקזוטיק, אתם זקוקים לזה.

סתם, הוא לא אמר את זה. כלומר, אולי כן, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע כי הנאום בן 20 הדקות הזה הרגיש כמו שעתיים וחצי וכולנו העברנו ערוץ, אבל זו הייתה רוח הדברים.

הגענו למשדר ההשבעה כי אנחנו אוהבים אירועים טלוויזיוניים שמאחדים את האומה, גם אם זאת לא האומה שלנו. נתמסר לכל אירוע בשידור חי, על זה מבוססים משדרי הדחה בריאליטי, טקסי משואות וחתונות מלכותיות. אנחנו מכורים לאפשרות להיות חלק ממשהו גדול יותר ולהרגשה של ביחד, לידיעה שהיה רגע שכולנו נכחנו בו.

ההשבעה של ג'ו ביידן | צילום: AP

ונכון, ביידן משעמם והטקס היה מעט מרדים, אפילו ביל קלינטון נרדם בו והוא היה על הבמה. אבל יש המון כוח בממלכתיות. ביידן הוא הסב המלווה בטיול השנתי שהגיע כדי לפזר את המופרעים במאחורה של ההסעה, וכל הטקס הזה היה באווירת המבוגר האחראי. גם הבחירה של חלק מהנשים ללבוש סגול – בין השאר סגנית הנשיא קמלה האריס ומישל אובמה עם האאוטפיט המשגע שלה – נועדה לשדר אחדות ובגרות, שילוב של כחול ואדום, דמוקרטים ורפובליקנים, בואו נניח את המחלוקות בצד ונחבר את המדינה למכונת ההנשמה שהיא זקוקה לה כרגע.

הרגעים המעניינים בטקס היו אלו שהזכירו לנו איזה מזל יש לדמוקרטים שכל המגניבים איתם. ליידי גאגא רוקינג את ההמנון, ג'יי לו עם "This Land is Your Land", כולל עצירה למשפט זועם בספרדית, שמהמעט שאנחנו זוכרים מטלנובלות כלל כנראה את המילים "חופש", "שוויון" ו"אני אישה חזקה ועצמאית גוסטבו ואני לא צריכה אותך יותר!". בלטה במיוחד המשוררת ההיפסטרית בת ה-22, בחורה מרהיבה בשם אמנדה גורמן, שככל הנראה ירדה מהבמה ומיד חתמה עם HBO על חוזה לסדרה שתתיש אותנו ב-2022.

In all the inauguration fashion news, let us not overlook Senator Bernie Sanders’ mittens pic.twitter.com/BlZivZ8cMP — Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021

רק התמונה שהפכה לוויראלית, של ברני סנדרס יושב בצד, עטוי אדישות וכפפות, הזכירה לנו שהכל היה יכול להיות מגניב אפילו יותר, כי אם הוא היה מושבע - זאת הייתה קארדי בי ששרה את ההמנון.

הנשים היו אלו שלכדו את מירב תשומת הלב, ובצדק. הרי יותר משזו הכהונה של ביידן, זו הכהונה של האריס. היעדר הכריזמה של ביידן אמנם גורם לכולם מסביבו לזהור, אבל היא לא באמת זקוקה לזה, יש לה מספיק זוהר משל עצמה. האישה הלא לבנה הראשונה בתפקיד סגנית הנשיא שנראית כמו דמות מסדרה של שונדה ריימס. אמנם הפעם היא זנחה את נעלי האולסטאר הנצחיות שלה, אבל עצם הנוכחות שלה מספיקה על מנת ללחלח את המעמד היבשושי ולהלהיב כל דמוקרט שאי פעם ראה טלוויזיה. גם בן זוגה, שפתח טוויטר תחת הניק המתוק Second Gentleman מזכיר לנו שזה התור שלה, היא המעניינת, גם אם בכלל זאת הכהונה של ביידן קשישא.

אם ההשבעה של ביידן והאריס היא הצהרת כוונות לאיך הולכת להיראות הכהונה שלהם, הם מכוונים לממלכתי ורציני. מלאכה ניהולית ובוגרת של אנשים שבאו לעבוד. שהגיעו כשאמריקה באחד המצבים הכי קשים שאי פעם הייתה בהם וינסו להפוך אותה - במסלול סבלני, אפרורי וסולידי - לגרייט אגיין, אבל הפעם באמת.